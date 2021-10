Sarmiento-Unión: el Tatengue se llevó un “partido de Premier League” que tuvo golazos e incertidumbre hasta el final

Sarmiento de Junín y Unión de Santa Fe animaron un “partido de Premier League”. Golazos, paredes en el área, el mediocampo como zona de tránsito y presión bien alta de ambos en busca de arco rival. Siete goles y pudieron ser más. Una expulsión sobre el final e incertidumbre en el marcador hasta el pitazo definitivo de Ariel Penel. El equipo visitante se llevó el triunfo por 4-3 y le regaló la primera victoria a su entrenador, el exarquero uruguayo Gustavo Munúa.

Es probable que en Junín se haya visto uno de los mejores encuentros del Torneo 2021. Hay que buscar las razones en la endeblez defensiva de ambos equipos (sobre todo, los locales), y en la búsqueda permanente del gol. El marcador se abrió con un error en la última línea de los dirigidos por Mario Sciacqua, que no supieron marcar a Gastón González y el delantero visitante definió de cabeza en el área chica.

El local respondió sobre el final de la primera etapa, y gracias a la conexión de sus dos delanteros, llamados a hacerse un nombre en la primera división: Jonathan Torres y Luciano Gondou. Ambos armaron una pared que terminó con la definición del primero para el empate parcial. La sensación era que el partido no iba a terminar con esa igualdad.

Lucas Esquivel va hasta el fondo y tira el centro durante el partido entre Sarmiento y Unión disputado en Junín; lo observa Sergio Quiroga. Unión de Santa Fe

El segundo tiempo aportó muchas más emociones. El Verde (vestido de rosa en el mes del cáncer de mama) volvió a marcar mal y dejó libre a Franco Calderón en una pelota parada. El defensor santafesino agradeció y le dio la ventaja a los suyos. Mauro Luna Diale, con Sarmiento volcado al ataque, doblaría esa diferencia en el marcador con un remate algo pifiado, pero que alcanzó para poner la pelota junto al palo derecho de Manuel Vicentini, y luego de una jugada en la que apareció libre de marca por el medio del área.

El 3-1 del equipo visitante no desanimó al equipo local, que llegaba al partido tras dos victorias consecutivas. No iba a dejar que la racha se terminara sin, al menos, pelear. Y lo hizo con sus armas: la pelota al piso y la conexión entre sus atacantes. Otra vez, una pared: la armaron Gabriel Alanís y Torres. Concretó Alanís luego de sacarse de encima a tres rivales y pensar un segundo más en el área, allí donde se definen los partidos. En lugar de apurarse, enganchó hacia adentro y abrió el pie para ubicar la pelota lejos del alcance de Sebastián Moyano, arquero tatengue. F ue el mejor de los siete goles que se vieron en el estadio Eva Perón durante una tarde llena de fútbol.

El golazo de Alanís para Sarmiento

Pero el karma de Sarmiento estaba en su última línea. Por enésima vez, su defensa no supo cómo resolver una pelota en la última línea y Juan Ignacio Nardoni, de gran partido, hizo de las suyas. En un mismo movimiento se sacó de encima a dos rivales y abrió la pelota para Gastón González, quien estaba a su izquierda, libre de marca. Sin pensarlo, remató de zurda y acertó. Unión se ponía 4-2 a diez minutos del final y parecía que se quedaba con los tres puntos.

Sarmiento iba a luchar hasta el final y no aceptaba ese golpe de nocaut. Un pecado de juventud de Juan Carlos Portillo (codazo a Guido Mainero) provocó que Penel lo expulsara por roja directa. En superioridad numérica, Sarmiento fue una y otra vez. Moyano atajó lo que pudo. Y no pudo con un cabezazo de Gondou, que puso incertidumbre en el resultado. Al local no le quedó más tiempo. Una lástima para el espectáculo; un alivio para Unión. Ambos ya habían dado todo.