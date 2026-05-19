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LDU Quito - Lanús: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Juegan este miércoles desde las las 21.30h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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LDU Quito vs. Lanús, por una nueva jornada de la Copa Libertadores
LDU Quito vs. Lanús, por una nueva jornada de la Copa Libertadores

LDU Quito y Lanús se enfrentan este miércoles desde las 21.30h (hora de Argentina) en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en uno de los partidos del grupo G de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, LDU Quito viene de perder ante Mirassol por 2-0 mientras que Lanús llega de perder ante Always Ready por 4-0.

Todo lo que hay que saber

  • LDU Quito vs. Lanús
  • Hora: 21.30h
  • Partido correspondiente a la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están LDU Quito y Lanús en la tabla de posiciones

El grupo G de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: Mirassol, Lanús, LDU Quito, Always Ready.

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