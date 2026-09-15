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LDU Quito - Palmeiras: horario, TV y formaciones del partido de vuelta los cuartos de final de la Copa Libertadores

Juegan este miércoles desde las las 19.00h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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LDU Quito vs. Palmeiras, por una nueva jornada de la Copa Libertadores
LDU Quito vs. Palmeiras, por una nueva jornada de la Copa Libertadores

LDU Quito y Palmeiras se enfrentan este miércoles desde las 19.00h (hora de Argentina) en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en uno de los partidos del grupo G de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, LDU Quito viene de perder ante Palmeiras por 1-0 mientras que Palmeiras llega de ganar ante LDU Quito por 1-0.

Todo lo que hay que saber

  • LDU Quito vs. Palmeiras
  • Hora: 19.00h
  • Partido correspondiente a la fecha 16 de la Copa Libertadores 2026
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están LDU Quito y Palmeiras en la tabla de posiciones

El grupo G de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: .

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