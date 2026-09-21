Leandro Paredes brilla en Boca y sigue siendo difícil de reemplazar en la selección

Su última aparición con la selección dejó a Leandro Paredes en un lugar muy distinto del que ocupa hoy en Boca. Tuvo un flojo ingreso en la final del Mundial, después quedó metido en la gresca con los futbolistas españoles y recibió diez fechas de suspensión. Pero a los 32 años, y con el nivel que viene mostrando en su club, cuesta pensar que su etapa pueda acercarse al final por una cuestión futbolística.

Ante San Lorenzo volvió a dar una muestra. Fue el patrón de Boca, manejó los tiempos del clásico y casi todo el juego pasó por sus pies. Si Lionel Scaloni vio el partido, seguramente habrá tomado nota, porque más allá del recambio que empieza a asomar y de las dudas que el propio Paredes dejó sobre su continuidad, hoy no aparece tan sencillo encontrar un reemplazante.

El capitán de Boca celebra el triunfo en el Nuevo Gasómetro, donde fue la figura del partido Gonzalo Colini

El volante tuvo una actuación muy completa. Fue reprobado por los hinchas de San Lorenzo y varios rivales buscaron llevarlo a un juego más áspero, pero nunca perdió el foco. Jugó con seriedad, marcó territorio cuando tuvo que hacerlo y al mismo tiempo evitó prenderse en discusiones innecesarias. Con la pelota fue simple cuando correspondía, aceleró cuando encontró espacios y estuvo siempre bien ubicado para darle una salida al equipo. Fue el que más veces tocó la pelota, con 146 intervenciones, y terminó con un 95% de efectividad en los pases.

Los números, de todos modos, cuentan una parte. Paredes fue mucho más que eso. Cada vez que participó, el equipo encontró claridad. Y hasta se permitió una jugada que dejó una mezcla de sorpresa y admiración en el Pedro Bidegain: controló de pecho y, antes de que la pelota cayera, habilitó de taco a Lautaro Di Lollo sin mirar.

¡JUEGUE, LEANDRO! 🔝 🎩



El taco de Paredes para que Boca vuelva a empezar #LPFxTNTSports



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“Jugamos un partido perfecto”, explicó después, en plural, aunque gran parte del funcionamiento del equipo volvió a depender de él.

“Hicimos un clic mental. Sabíamos que si al fútbol que teníamos le agregábamos intensidad y jugábamos siempre con esta predisposición, con y sin pelota, las cosas iban a ir mucho mejor. El cuerpo técnico nos dio la chispa que necesitábamos y nosotros como grupo estamos respondiendo”, agregó.

Paredes tuvo un 95% de efectividad en los pases y manejó los hilos del equipo de Rodolfo Arruabarrena Gonzalo Colini

La lluvia, en ese sentido, impidió ver todavía más del juego de Paredes. En la última media hora, con varios sectores de la cancha completamente anegados, jugar al ras del piso se volvió casi imposible. Aun así, el volante casi siempre encontró la manera, como si un GPS le permitiera detectar por dónde la pelota todavía corría y qué zonas convenía evitar.

Rodolfo Arruabarrena incluso le ofreció salir, pero el capitán quiso completar los 90 minutos.

“Ya saben lo que opino. Dentro del campo nos maneja los tiempos, la salida. Vamos a aprovechar estos días para que descanse”, dijo el técnico, pensando también en el partido del domingo ante Racing, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Paredes, líder del equipo, va por su primer título en Boca desde su regreso al club Gonzalo Colini

Paredes no tuvo vacaciones tras el Mundial. Apenas se tomó dos días entre su primer y su segundo partido después del regreso y, aun con algunas molestias musculares, quiso estar siempre. Boca lo necesita y él rápidamente se convirtió en el referente que el equipo fue a buscar cuando volvió.

“Los clásicos se ganan, sí. Pero hacerlo jugando de esta manera es mejor”, destacó.

Con la selección, mientras tanto, la historia será distinta durante un tiempo. No estará en la fecha FIFA de octubre y noviembre por la suspensión y tampoco fue citado para el tercer partido de esta convocatoria, ante Benín, en la despedida de Lionel Messi. La idea es que pueda purgar cuanto antes las fechas que le quedan.

"LOS CLÁSICOS SE GANAN Y JUGANDO ASÍ, MEJOR"



Leandro Paredes habló luego del triunfo de Boca por 2-0 ante San Lorenzo.



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En su puesto, Scaloni convocó a Ezequiel Fernández, de Bayer Leverkusen, un volante con características similares pero con mucho menos recorrido, sobre todo en la selección. Y esa diferencia no es menor.

El propio Paredes puso en duda su continuidad y reconoció que, después de ocho años, no será fácil sostener todo lo que consiguió. También Scaloni empieza a mirar hacia adelante. Pero una cosa es pensar en el recambio y otra muy distinta dejar de contar con él por su nivel.

Puede haber una decisión personal o una intención del entrenador de renovar. Lo que hoy no aparece es una razón futbolística clara para dejar de tenerlo en cuenta.

El volante empezó el Mundial más tarde por una lesión y luego fue uno de los puntos altos, salvo en la final, cuando ingresó en el segundo tiempo Jacob Kupferman - FR171784 AP

Llegó al Mundial con problemas físicos y, salvo en la final, terminó siendo titular en los partidos más importantes. Dos meses después de su regreso a Boca, recuperó un nivel muy parecido al de sus mejores momentos.

Por eso, mientras la selección empieza a buscar alternativas, Paredes sigue haciendo difícil la idea de un sucesor.

Por ahora, lo disfruta Boca.