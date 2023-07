Leandro Paredes contó qué le dijo Lionel Messi apenas se definió la final del Mundial Qatar 2022

escuchar

Suele decirse que, ante un gran acontecimiento, a los seres humanos les resulta difícil dimensionar lo logrado. Y que, después de un primer momento de naturalizar lo extraordinario, luego llega la etapa más linda: disfrutarlo y valorarlo para toda la vida. En eso anda el plantel argentino que se coronó campeón del mundo en el Mundial Qatar 2022. Porque si bien la felicidad se notó desde el primer momento, recién seis meses más tarde pueden ponerle palabras a ese maremoto de emociones que atraviesa sus cuerpos desde el 18 de diciembre pasado.

Leandro Paredes besa la copa del mundo en el estadio Lusail de Qatar ODD ANDERSEN - AFP

Leandro Paredes fue el protagonista del cuarto capítulo de “Llave a la eternidad”, el ciclo de entrevistas a cargo de la periodista Sofi Martínez que emite cada semana la TV Pública. Y allí hizo un repaso detallado de todas sus vivencias, desde las más complejas hasta los momentos de alegría extrema. Por ejemplo, haber sido el primero que abraza a Lionel Messi tras el penal que definió la final en favor del seleccionado argentino.

“El abrazo con Messi después del gol de (Gonzalo) Montiel me va a quedar grabado. Seguramente me lo lleve para toda la vida. Girar y verlo arrodillado, y ser el primero en abrazarlo como campeón del mundo fue increíble. Él decía ‘Gracias, Gracias, los amo’. Cada vez que veo el video me emocionó muchísimo porque le grito ‘somos campeones del mundo’ casi llorando”, compartió Paredes mientras mostraba cómo su piel se erizaba al revivir aquel instante.

En referencia al crack rosarino, el mediocampista surgido de Boca reconoció: “Fue increíble vivir y compartir todo esto con él. Ser campeón del mundo con él fue lo más grande que me pudo pasar. Ser campeón del mundo con la selección es un montón, y poder hacerlo con el mejor de la historia fue increíble”.

Pero no solo ese abrazo con la Pulga lo tuvo como protagonista. Hubo otro tanto o más emocionante, cuyo receptor fue Lionel Scaloni, el técnico del seleccionado albiceleste y precisamente la persona que había tomado la difícil decisión de sacarlo del equipo titular en pleno torneo.

“Fue hermoso ese abrazo. Sentí la necesidad de agradecerle por el proceso que fue duro, criticado, con muchas dudas y crecimos juntos. Nos hicimos fuertes como grupo y haber podido lograr todo en tan corto tiempo fue increíble. Me salió ir a abrazarlo para decirle ‘gracias’, que sepa que no se tenía que sentir mal por haberme dejado afuera en el partido”, expresó con humildad.

Para ninguno de los dos fue fácil esa situación. Sobre todo, porque Paredes había sido el “5″ predilecto de Scaloni durante todo el ciclo. Pero ambos tuvieron claro que el beneficio grupal estaba por encima de los deseos individuales. Porque, además, Paredes llegó al límite a Qatar. De hecho, en esta misma entrevista reconoció que por un momento pensó que se perdía la gran cita. Y lo detalló: “No sabía si iba a llegar. Estaba a 15-20 días del Mundial y la lesión me llevaba ese tiempo. No tenía la resonancia, entonces esa noche fue muy dura hasta que me llamó (Lionel) Scaloni y me dijo ‘ponete bien’, que iba a estar en el Mundial, que no esté loco, que trate de llegar al último partido con el club a disposición pero que no me iba a perder el Mundial. Eso me dio tranquilidad, pero no la sentía del todo porque llegaba sin entrenarme ni jugar. Era feo lo que me estaba pasando”.

Las cosas no siguieron bien para el mediocampista: “Tuvimos el amistoso con Emiratos tres días antes y me acalambré a los 65 minutos en un amistoso. Era consciente que no estaba al cien, el entrenador y los médicos lo sabían. Era lo que tocaba. Pero mientras pasaban los partidos mejor me sentía. No llegaba al 100 por ciento por las lesiones. Cuando empecé a sentirme mejor, a 20 días del Mundial tuve la lesión en el isquiotibial. La pasé muy mal, lloré muchísimo en la ducha con la lluvia prendida para que no me escuche nadie. Me retan porque no demuestro cuando estoy mal, Me encierro solo y trato de que esas cosas pasen rápido y solo para no hacer sentir mal”.

Más allá de su situación personal, Paredes también contó cómo atravesaron el golpazo que significó perder el partido debut ante Arabia Saudita, un resultado totalmente impensado. “Fue durísimo. Fue un golpe inesperado en ese momento. Estábamos preparados, pero no para ese partido. Arrancamos jugando muy bien, con un gol, los anulados... Todo podría haber sido diferente, pero tuvimos la fuerza mental para salir adelante”, comentó Paredes. Que luego resumió los días posteriores al 1-2: “Nos juntamos en la habitación en un grupo de seis, como siempre, y hablamos de que no había margen de error. Leo mandó un mensaje al grupo, se habló que había que hacernos fuertes y salir adelante todos juntos. Decía un poco de todo, pero más que nada que ya está y que dependía de nosotros para pasar de ronda. Hay varios que tomamos la voz de mando. Dibu (Martínez), Leo (Messi), (Nicolás) Ota, Rodri (De Paul), yo. Creo que necesitamos de todos. Los jóvenes demostraron personalidad y eso nos daba mucha confianza a todos”.

Leandro Paredes en acción, durante el partido que la Argentina perdió con Arabia Saudita en su debut en Qatar 2022 Richard Heathcote - Getty Images Europe

Además, confesó una intimidad en referencia a lo que le pasó tras la derrota, en la que además perdió la titularidad: “Lloré después de Arabia. También cuando me tocó quedar afuera contra México. Las cosas malas pasan y sabía que iba a pasar. Fue duro salir del equipo titular. Fue más por lo físico. No poder dar el máximo para ser titular fue duro. Las cosas salieron bien, los chicos lo hicieron de la mejor manera y me daba fuerza para ponerme bien, para que cuando me toque entrar pudiera hacerlo de la mejor manera y seguir siendo importante”.

En relación a la gran final, el hombre que decidió hace días volver a PSG para disfrutar de la experiencia de ser dirigido por el técnico español Luis Enrique detalló: “Previo a la final tengo el recuerdo de estar solos con Rodri (De Paul) y Gio (Lo Celso) escuchando música en la hotelería, con una vela y pedimos un deseo. Nos fuimos a dormir con confianza. Nos levantamos muy tranquilos. El día de Brasil en la Copa América fue más difícil. Ese día nos levantamos todos a las siete, cuando son Leo (Messi) y Rodri los que se levantan a esa hora”.

Acerca de la charla previa, Paredes compartió un momento desconocido y de enorme emotividad, en relación a que el cuerpo técnico, con Scaloni al frente, no pudieron contener las lágrimas al dar la charla técnica. “No pudo hablar ninguno. Cuando quiso hacerlo no pudo, le pidió al Ratón (Roberto Ayala) y tampoco pudo. Fue difícil esa charla”, describió.

Luego sí, el chico que desea volver a jugar de manera oficial en Boca antes de retirarse, aseguró que disfrutó la final, aunque reconoció que creyó que esa última oportunidad que tuvo Kolo Muani para establecer el 4-3 para Francia sobre la hora terminaba en gol. “Fue increíble cómo se dio la final. Jugamos espectacular. Tuvimos muchas situaciones y nos terminamos salvando con el Dibu. Estaba a diez metros y pensé que era gol, era muy difícil que erre. Solo podía salvar el Dibu y lo hizo de la mejor manera”, dijo.

El gol de Kolo Muani que no fue

Por último, reconoció que aún no logra dimensionar lo que lograron en Qatar. “No somos del todo conscientes de lo que logramos. Mis amigos me lo dicen, mi cuñado dice: ‘¿Vos te das cuenta de que sos campeón del mundo?’. Estoy en casa con ellos por comer algo y veo que se queda mirando con admiración y me dice ‘todavía no caigo que sos campeón del mundo y creo que vos tampoco. Date cuenta’”, compartió entre risas.

Es que como suele decirse, ante un gran acontecimiento a la mayoría de los seres humanos les resulta difícil dimensionar lo logrado. Y recién después de un primer momento en el que se naturaliza algo extraordinario, llega la etapa más linda: disfrutarlo y valorarlo para toda la vida. En eso anda Leandro Paredes. “Estoy feliz, disfrutando. Feliz por todo lo que se logró y estamos viviendo. Cambió la vida con la gente, te lo agradecen en todo momento en la calle, pero sigo siendo la misma persona de siempre. Disfrutando lo que logramos, pero con los pies sobre la tierra. Lo soñé toda mi vida”.

