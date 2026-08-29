Leandro Paredes opinó sobre la sanción que le impuso la FIFA y señaló a Gavi: “Él es el que me da la piña”

Luego de la victoria de Boca Juniors sobre Lanús por 1 a 0 en la séptima fecha del Torneo Clausura 2026, quien tomó la palabra en uno de los pasillos de la Bombonera fue Leandro Paredes. Frente a los micrófonos, el capitán xeneize habló de su regreso al equipo y también se refirió a las 10 fechas de suspensión que recibió por parte de la FIFA tras los incidentes que tuvieron lugar en la final contra España.

“¿Cómo te cayó la sanción de las 10 fechas?“, fue la pregunta que le hicieron al volante de la selección argentina. “Me parece exagerada”, respondió Paredes y agregó: “Lo raro es que a Gavi [en referencia al volante español Pablo Páez Gavira] le dieron una y es él el que me da la piña en el pecho. Pero bueno, ya está. Ahora queda apelar y ver si pueden reducir la sanción y nada más”.

Las palabras de Paredes sobre la sanción impuesta por la FIFA

Sobre la hipotética posibilidad de la reducción de la sanción, el capitán de Boca dijo: “Yo creo que sí, porque, te repito: para mí es excesiva. Pero bueno, ahí está la gente que trabaja en eso y ojalá se pueda reducir”.

Las palabras del jugador de Boca tuvieron su razón de ser a partir de lo ocurrido el viernes pasado, cuando la Comisión Disciplinaria de la FIFA dio a conocer las sanciones para los jugadores argentinos que participaron de diferentes disputas con futbolistas españoles al término del partido en Nueva Jersey, donde el equipo de Lionel Scaloni cayó 1-0 en tiempo suplementario.

Entre los castigos aplicados por la casa madre del fútbol mundial, el más severo recayó justamente sobre Paredes, con diez fechas de suspensión y una multa de US$90.000 dólares por la agresión a Gavi. En esa dirección, a la lista la completaron Nahuel Molina, quien fue penalizado con siete partidos y la misma multa económica que el jugador de Boca; además un partido y US$30.000 para el jugador de River, Thiago Almada, por conducta antideportiva; y finalmente tres fechas para Roberto Ayala, uno de los ayudantes de campo de Scaloni, por un cruce con Dani Olmo. Al volante español de Barcelona también deberá pagar ese monto y no podrá jugar por un partido con su selección.

Aún así, este jueves se avizoró una luz al final del túnel ya que a menos de un mes para el reencuentro de la selección argentina con sus hinchas, la FIFA aceptó un pedido de la AFA para que los futbolistas sancionados puedan cumplir sus penas no solo en partidos oficiales, sino también en encuentros amistosos.

Ahora el punto es que todavía no está confirmado si Argentina disputará las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, por lo que tampoco está claro cuándo podrían empezar a cumplirse las sanciones.

"VOLVÍ DE ALLÁ PORQUE QUERÍA ESTAR ACÁ. ESTOY EN EL LUGAR QUE QUIERO" Leandro Paredes sobre las ofertas que recibió y su decisión de continuar en Boca.



▶️ Mirá #ESPNF10 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/5XT0BNuTMn — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 29, 2026

En la continuidad de su testimonio, Paredes también hizo referencia a un supuesto acercamiento de Milan, club que intentó repatriarlo en dirección a Italia. “Fueron varios los equipos que me llamaron. Les agradecí a todos y les dije que yo tenía muy claro lo que quería: lo que quiero para mi futuro”, respondió el volante Xeneize. Luego, agregó: “Es fuerte que te venga a buscar Milan pero estoy en el lugar que amo. Volví de allá porque quiero estar acá. Y acá estoy feliz. Ahora, ojalá que los resultados nos acompañen”.

Otra de las novedades que hizo retumbar al mundo Boca fue la lesión de Tomás Aranda, quien no pudo terminar el entrenamiento de este miércoles y sufrió la fractura del peroné de la pierna derecha, por lo que fue sometido a una cirugía y se perderá el resto de la temporada. Sobre la noticia, Paredes resaltó: “Fue una semana triste, por la manera en la que se dio la lesión de Tomi. Pero bueno, con la victoria sobre Lanús pudimos responder y darles también una alegría a él y a Adam [Barreiro]”.

Respecto al desafío que el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena tendrá el próximo miércoles con Vélez por Copa Argentina, el volante del seleccionado nacional sostuvo: “Esta victoria nos dará un envión anímico y da confianza”.

De cara a su estado físico, reveló: “De la lesión me sentí bien, con miedo, porque fueron 13 días, pero hicimos un buen trabajo con el cuerpo médico. Arriesgando porque el riesgo estaba, pero me siento bien: confiado”.

Por último, a Paredes le preguntaron sobre las palabras del entrenador de Boca, quien en conferencia de prensa pospartido con Lanús sostuvo que el equipo había jugado mal. “Sí, lo escuché y lo hablamos en el vestuario. Quizás los partidos anteriores habíamos merecido más y hoy que el partido fue parejo nos permitió llevarnos más cosas”, cerró el capitán Xeneize.