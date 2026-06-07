Leandro Paredes reveló el interés de Inter Miami y dejó una respuesta contundente sobre su situación en Boca

A pocos días del inicio del Mundial 2026, se publicó una entrevista a Leandro Paredes en un canal de YouTube. Durante la charla, el mediocampista de Boca y de la selección argentina se refirió a los rumores sobre un posible arribo a Inter Miami, un tema del que se habló durante los últimos meses y que hizo más ruido con el flojo semestre que tuvo el Xeneize. Por otro lado, se refirió a su futuro en el club en el que se formó y los deseos que tiene por cumplir. Todavía se recupera de una lesión sufrida por la Copa Libertadores.

Paredes brindó una entrevista para el canal de YouTube “Lo del Pollo”, que conduce el periodista Pollo Álvarez, y en la conversación, Leandro Paredes desmintió el supuesto interés por parte del club de Florida: “No hablé con nadie del Inter Miami, ni Leo (Messi) tampoco me escribió; él sabe muy bien, cuando se habló en su momento que Rodrigo (De Paul) podía ir, hablamos los tres y sabían que yo quería volver a Boca, que quiero estar acá y disfrutar de lo que no pude disfrutar en mi época, porque jugué muy poco antes de irme”, manifestó el volante de forma determinante.

Leandro Paredes junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul;el volante de Boca se refirió a un rumor de su llegada a Inter Miami AFA

En línea con el mismo tema, aclaró que los rumores suceden en momentos puntuales: “Estas cosas salen porque cuando pierde un partido Boca, o estoy peleado con Román, o me quiero ir, o este tipo de cosas”. Su respuesta también surge porque el semestre del Xeneize no fue el mejor: quedó afuera en los octavos de final del Torneo Apertura y finalizó tercero en su zona de la Copa Libertadores, puesto que lo relegó a la Sudamericana, donde deberá jugar por los 16avos frente a O’Higgins de Chile, apenas concluya el Mundial.

Paredes, que volvió a Boca en julio de 2025, tiene contrato en el club hasta diciembre de 2028 y sabe que en este tiempo buscará ganar y convertirse en un referente del club: “No volví para estar en una bandera en la tribuna. Ojalá, pero quiero ganar cosas importantes, tengo mucho por delante para ponerme en ese altar”, expresó. Por último, expresó: “Pagué un precio alto, sabía dónde me metía, lo hablé con familia, amigos... Sabía lo que podía generar mi vuelta a Boca, es parte de esto, lamentablemente y lo tuvimos siempre muy claro. Estoy feliz, encontré lo que necesitaba, estoy en el club que amo, disfrutando donde estoy, y espero que los resultados nos acompañen, pero estoy donde quiero estar y eso es lo importante”.

Leandro Paredes expresó que está donde quiere estar Gonzalo Colini - La Nación

Vale destacar que Paredes forma parte de la lista de 26 futbolistas que jugarán el Mundial del 2026, pero en la previa no disputó el duelo amistoso frente a Honduras y se prevé que tampoco lo hará este martes frente a Islandia. Es que el capitán del Xeneize sufrió un desgarro en el isquiotibial de su pierna derecha. Paredes jugó en la derrota de Boca ante Universidad Católica por la última fecha de la etapa de grupos de la Copa Libertadores en la Bombonera y durante varios pasajes se lo observó incómodo desde lo físico. Incluso, en distintos momentos evidenció dificultades para desplazarse con normalidad.

Ya en la entrada en calor acusaba una molestia que luego reconoció al finalizar el partido: “Venía arrastrando una sobrecarga en el isquio pero no me iba a perder el partido, no era un partido para no jugarlo”. Incluso el ahora exentrenador de Boca esa noche, Claudio Ubeda, sabía de su problema muscular. “Leandro Paredes sintió una molestia en el isquiotibial, pero la pudo sostener durante todo el partido y quiso seguir jugando, nunca se quiso cuidar pensando en el Mundial”, afirmó.

La baja de Paredes se suma a una serie de inconvenientes físicos que obligan a Scaloni y a su cuerpo técnico a seguir de cerca la evolución de varios integrantes del plantel, como sucede con Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Nicolás Paz. Por su parte, Leonardo Balerdi ya dejó la concentración por una lesión muscular que lo iba a dejar fuera de toda la etapa de grupos y se trataba de demasiado tiempo para un certamen tan corto. El reglamento todavía permite incorporar un reemplazante y se definirá luego del amistoso de este martes ante Islandia.