LEEDS, Inglaterra.- En el centro de esta ciudad, las pancartas por la conquista de la Championship 2019-20 resisten en el fresco otoñal que desafía al calendario. Como la que anuncia "Destino: Premier League", en el coqueto centro comercial Trinity Leeds, o la que confirma "Somos Premier League", en el menos vistoso Merrion Centre. En uno y en otro, en las calles y en los bares, los hinchas lucen camisetas, gorros y barbijos del Leeds United. Esperan, como hace mucho no esperaban, el inicio de un nuevo campeonato. Esperan, luego de esperar 16 años, el regreso del conjunto de Yorkshire a la principal categoría del fútbol inglés. Esperan, casi con desesperación, ver al Leeds de Marcelo Bielsa en la Premier League.

A 48 horas del comienzo del torneo, el director técnico argentino extendió su vínculo por un año con el club, luego de la incertidumbre que rodeaba su figura y acrecentaba la impaciencia de los hinchas. Sin brindar mayores precisiones, puso fin a semanas de misterio al asegurar: "Todo ha sido resuelto. Es seguro que estaré aquí esta temporada". Lo expresó en un espacio habitual: la rueda de prensa que ofrece a los medios cuando faltan dos días para un partido. No era una más: marcaba su primera exposición pública desde que Leeds saliera campeón de la segunda división.

Aclarada la situación de Bielsa, el Leeds United debutará en la liga más fuerte del mundo el sábado a las 13.30, hora de Argentina, ante el Liverpool de Jürgen Klopp. Reestreno más que exigente: "Los Blancos" enfrentarán en Anfield a un equipo que en la última temporada dominó el torneo de punta a punta y obtuvo el título con siete fechas de antelación, en un duelo de campeones impensado antes de la llegada de Bielsa en 2018. Y en Leeds, que en las últimas semanas ha registrado un marcado aumento de contagios de coronavirus, la expectativa -por el partido y por el retorno a la elite- es máxima.

"Es un momento muy importante y el Leeds debe capitalizarlo. Hacía mucho tiempo que no se veía este nivel de unión entre la ciudad, el club y la afición. El cambio en los últimos dos años ha sido sísmico", señala a LA NACION Adam Pope, periodista de la BBC que cubre al Leeds United desde 2005. El principal responsable de esta transformación, afirma, ha sido el director técnico argentino, a quien describe como "un hombre extraordinario que ha logrado conectar al Leeds con sus hinchas sin pretender ser el centro de atención". Según Pope, Bielsa realmente no comprende por qué la gente le pide fotos cuando hace compras en el supermercado Morrisons o cuando elige trabajar en la cafetería Costa: "La humildad que tiene es increíble", dice.

El hombre de la BBC, que siguió al Leeds en sus puntos más críticos -cuando entre 2007 y 2010 deambuló por la tercera división-, anticipa que el equipo de Bielsa sorprenderá a propios y extraños en la Premier League: "Con una propuesta atractiva, la buena condición física del plantel y una combinación de jugadores jóvenes con otros de experiencia, el equipo dejará una marca en la categoría". Esta mirada es compartida por otros en esta ciudad, como el experto en estadísticas deportivas Jamie Kemp, que detalla: "El estilo de Leeds de presionar alto y usar marca personal cuando no tiene la posesión de la pelota será único en la Premier League".

En diálogo con LA NACION, Kemp, editor de fútbol de Opta -empresa que cruza deportes, datos y tecnología-, pronostica que "Bielsa no abandonará sus principios", antes de indicar que "es extremadamente raro que un equipo recién ascendido se presente en la máxima categoría de la manera en que lo hará el Leeds". La estrategia, aclara, "supone un riesgo cuando te enfrentas a uno de los mejores planteles de Europa, pero también significa que Leeds podrá contraatacar y aumentar la intensidad del juego".

El método directo y ofensivo del Leeds United promete dar la nota en una liga que, según datos del British Council, cuenta con una audiencia potencial de 4,7 mil millones de personas en 212 territorios. En términos financieros, medios ingleses proyectan que solo participar de la competencia podría suponer una inyección de 200 millones de libras para el club.

Sin ceder en las formas, ¿qué tan lejos llegará el Leeds de Bielsa, Kalvin Phillips, Pablo Hernández y el recientemente incorporado Rodrigo en su vuelta a la Premier League? "Para mí, evitar el descenso debería ser el único objetivo. Aunque hay mucha esperanza y confianza en lo que Bielsa pueda lograr, no creo que debamos pedir más que simplemente permanecer en la división esta temporada", sostiene Kemp, quien admite que la preferencia del rosarino por un plantel corto puede convertirse en un problema en caso de lesiones. Pope coincide en el análisis mesurado: "En mi opinión, una temporada exitosa sería terminar 15º en la tabla y no preocuparse demasiado por el descenso".

Entre los hinchas de a pie, la efervescencia por el título en la Championship no tapa el bosque. "El mejor resultado sería terminar en la mitad superior de la tabla, pero quedarnos en la Premier League ya sería perfecto. Es donde Leeds pertenece", considera Luke Beck, que trabaja en una peluquería en el suburbio estudiantil de Headingley. De 27 años, nacido y criado en Leeds, rememora el primer partido de la era Bielsa, en agosto de 2018, cuando el equipo aplastó al Stoke City. "Estaba en la cancha y no podía creer lo que estaba viendo". Desde entonces, añade el también DJ, el trabajo de Bielsa ha sido "monumental".

En la Premier League los focos iluminarán con más intensidad a Bielsa y al Leeds United. Y no son pocos, como Pope, quienes se preguntan cómo afectará la aparatosa comercialización del torneo a un entrenador que cultiva el bajo perfil. "Todos esperamos que no lo afecte demasiado. Pero la última Championship demostró que a veces los buenos ganan. Y ojalá que Bielsa siga ganando", concluye el periodista de la BBC.

Uno de los déficits del Leeds United durante los dos años de Bielsa al frente del equipo ha sido la falta de efectividad, admitida en varias ocasiones por el propio entrenador. "Los análisis de la última temporada demuestran que el Leeds generó una gran cantidad de ocasiones para la cifra de goles anotados. La métrica de goles esperados (xG) capturó este bajo rendimiento de manera más notoria", señala Jamie Kemp.

Siempre me pongo nervioso antes de jugar. Me preocupo cuando no estoy asustado o nervioso. El sábado vamos a jugar en un estadio mítico, pero Anfield solo es Anfield si está lleno

Marcelo Bielsa