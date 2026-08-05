Leonardo Díaz, del debut inolvidable en River ante Boca a un nuevo desafío en Huracán de San Rafael

Hay partidos que cambian una carrera. Otros, con el paso del tiempo, terminan convirtiéndose en un recuerdo imposible de igualar. Leonardo Díaz parecía pertenecer al primer grupo cuando el 16 de mayo de 2021 debutó en la primera de River, nada menos que en un superclásico ante Boca, en la Bombonera. Cinco años después, el arquero intentará escribir un nuevo capítulo en Huracán de San Rafael, que competirá en el Torneo Regional Federal Amateur.

La incorporación del portero de 26 años fue anunciada este miércoles por el club mendocino, que protagoniza uno de los mercados de pases más llamativos de la categoría. Días atrás había sorprendido con la contratación de Leonel Vangioni, y ahora sumó a otro futbolista identificado con River, además de otros refuerzos para afrontar el objetivo del ascenso al Federal A.

El nombre de Díaz quedó instalado en la memoria del fútbol argentino en medio de una situación extraordinaria. Un brote de Covid dejó fuera de competencia a los cuatro arqueros del plantel profesional del equipo de Marcelo Gallardo, en aquel entonces: Franco Armani, Germán Lux, Enrique Bologna y Franco Petroli. Sin alternativas, el entrenador recurrió a un juvenil de apenas 21 años que todavía no había pasado por la reserva.

El escenario tampoco admitía términos medios. River visitaba a Boca por los cuartos de final de la Copa de la Liga y el estreno del arquero sería nada menos que en un superclásico. Lejos de sentir el peso del contexto, Díaz respondió con una actuación que sorprendió a propios y extraños. Durante los 90 minutos sostuvo al equipo con varias intervenciones decisivas, en las que solo no pudo contener el tanto de Carlos Tevez de cabeza —que sería su último gol profesional— y, en la definición por penales, le contuvo el remate a Edwin Cardona, que la picó al medio. Aunque River quedó eliminado, el arquero fue la gran figura de la noche.

El penal atajado a Cardona

Aquella actuación parecía abrirle las puertas de una carrera en el club de Núñez. Firmó su primer contrato profesional y continuó su desarrollo en las divisiones inferiores, aunque nunca consiguió afirmarse como una alternativa para el plantel principal. La irrupción que había despertado tantas expectativas quedó como un episodio aislado.

En 2023 salió a préstamo a Las Vegas Lights, de la segunda división de Estados Unidos, en busca de continuidad. Disputó 30 partidos, recibió 56 goles y solo logró mantener el arco invicto en dos oportunidades. Al regresar, ya bajo el mando de Martín Demichelis, el DT le comunicó que no sería tenido en cuenta y, tras quedar al margen de la pretemporada, rescindió su vínculo con River.

Su siguiente destino fue Nueva Chicago. Allí el recorrido tampoco resultó sencillo. Permaneció cerca de un año y medio sin sumar minutos oficiales hasta que finalmente tuvo la oportunidad de debutar. Luego acumuló algunas titularidades, aunque no logró consolidarse y volvió a perder el puesto.

Leo Díaz en Nueva Chicago

Con ese recorrido, y lejos de la exposición que tuvo aquella tarde en la Bombonera, iniciará un nuevo desafío en Huracán de San Rafael. El conjunto mendocino apuesta fuerte para el Regional Amateur y reunió futbolistas con experiencia en la máxima categoría, entre ellos Vangioni y ahora Díaz, con la intención de pelear por el ascenso.