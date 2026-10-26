Leonardo Ponzio analizó la victoria ante Racing, pero fue contundente sobre los arbitrajes en la previa del superclásico

River le ganó 1 a 0 a Racing por la fecha 14 del torneo Clausura y el próximo fin de semana visitará a Boca. En este contexto, Leonardo Ponzio habló en la conferencia de prensa posterior al partido ante la Academia. El entrenador del Millonario analizó la victoria y habló de cómo será la semana previa al duelo ante el Xeneize desde lo grupal. Además, fue muy contundente cuando se refirió a los fallos arbitrales por algunos fallos contra su equipo y por lo que pueda pasar en el superclásico de la próxima semana en la Bombonera: “Si el árbitro se equivoca, que sea por las acciones que ven, no las que les hacen ver”.

Ponzio analizó el triunfo y explicó que ante Racing fueron más prácticos y utilitarios que contra Belgrano, que fue una de las mejores producciones el equipo: “Es un clásico y tienen sus cosas para analizar. Hoy había que ganar para seguir con los objetivos. Hoy tuvimos situaciones dejándoles el control de la pelota a ellos. A veces hay que jugar de esta manera”.

Leonardo Ponzio expresó su preocupación por el arbitraje previo al superclásico Manuel Cortina - LA NACION

Se viene Boca y algunos futbolistas importantes sufrieron algunas molestias que encienden las alarmas de cara al domingo. Uno es Aníbal Moreno, que se fue reemplazado ante Racing y el otro es Sebastián Driussi, que no tuvo minutos: “Aníbal tiene un dolor lumbar, se resintió y no está descartado. Seba en la entrada en calor también tuvo un dolor lumbar y me dijo que no podía correr bien. Los jugadores tienen que estar al 100″.

Este lunes comienza la semana previa al superclásico y Ponzio explicó cómo se van a preparar para ese partido tan importante que se jugará en la Bombonera a las 15 del próximo domingo: “Es una semana distinta a todas las demás, pero primero no hay que jugar el partido antes, porque creo que con lo mental que es la vida de consumir cosas que no sabés qué van a pasar, que te ves de una manera u otra. Tenemos que entrenar como en todas las semanas y darles herramientas a los jugadores de lo que va a pasar el fin de semana, que se relajen, tienen que disfrutar. Muchos chicos están en el momento ideal y quieren enfrentar el desafío, y lo vamos a llevar para que se desenvuelvan de la mejor manera”.

River sufrió algunos goles anulados en los últimos partidos: frente a Sarmiento, Belgrano y este domingo, ante Racing. Ante la consulta sobre el uso del VAR, Ponzio respondió con mucha sinceridad desde su opinión: “Yo no quiero que me regalen nada, pero tampoco quiero que me quiten lo que logré. Nos están pasando cosas, que por ahí tenemos que hacer dos o tres goles para ratificar el resultado. El segundo gol (ante Racing, anulad) fue una decisión desde otro lado, no del árbitro. Yo noto y veo que cuando se meten en una opinión, te hacen dudar, si dan una terna arbitral creo que es para que comanden un partido y para que se impongan ellos. Siento que el arbitraje tiene que quedar a un lugar y que se vea el fútbol. Me voy a explayar más por eso. No quiero que me den nada, pero que no me quiten. La realidad de la vida. Hay que dar un buen espectáculo para todo el mundo en todo sentido, primero nosotros, después, si los árbitros pasan desapercibidos, mejor”.

Rey Hilfer anuló un gol de River por una interpretación sobre la posición de un jugador Manuel Cortina - LA NACION

En la misma línea, un periodista mencionó algunas jugadas polémicas que se dieron en los últimos superclásicos. En noviembre 2025, en la Bombonera Milton Giménez saltó a disputar la pelota con Paulo Díaz. Nicolás Ramírez no fue a ver la acción y la acción terminó en gol de Zeballos. Aquel duelo lo ganó boca 2 a 0. En abril de este año, Lautaro Blanco empujó a Lucas Martínez Quarta en una de las últimas jugadas del superclásico que Boca ganó 1 a 0 y Darío Herrera decidió no cobrarlo.

A raíz de esos antecedentes recientes, Ponzio dio su opinión sobre qué piensa acerca del arbitraje: “La preocupación está, hay que darle el lugar a los jugadores en este tipo de partidos y el arbitraje tiene que quedar en el lugar de que cuando mejor lo hacen es cuando menos los nombran. Hay que ir por ese lugar, demostrar que es un espectáculo que se ve por todos lados y es un gran momento como para volver a lo que es el fútbol argentino en sí. Si el árbitro se equivoca, que sea por las acciones que ven, no las que les hacen ver. Tanta influencia, convence. Ojalá que no suceda”, expresó.