Leonardo Ponzio, entre la emoción y los resultados: “Sería muy egoísta creer que todo es parte de uno”

Dos partidos, dos victorias. Leonardo Ponzio comenzó su ciclo como técnico de River con puntaje ideal. Primero venció 3-2 a Banfield, de visitante. Y ahora confirmó la levantada con un 3-1 ante Independiente Rivadavia, uno de los líderes de la tabla general. En el juego tuvo altibajos, pero el equipo sumó dos triunfos clave que lo sacaron del pozo después de la eliminación copera con Independiente Santa Fe y la salida de Eduardo Coudet.

El ídolo fue recibido con honores en su regreso al Monumental, esta vez desde otro lugar. Detrás de uno de los arcos apareció una bandera con la leyenda “Gracias por todo, mi capitán” y luego, cuando la voz del estadio anunció las formaciones, recibió una fuerte ovación. Pero River necesitaba mucho más los puntos que un homenaje y, aun con varias cosas por corregir, consiguió los seis que disputó. También empezó a dejar algunas pequeñas marcas propias, como la posición de Thiago Almada, que dejó la izquierda para jugar centralizado, detrás de Sebastián Driussi y mucho más cerca de Ángel Correa.

La bandera que colgaron en River para darle la bienvenida a Leonardo Ponzio La Página Millonaria

“Hacía mucho que no podía estar dentro del Monumental en un partido. Estoy contento porque uno espera ese debut de local y sentir a las 90.000 personas. Sería muy egoísta creer que todo es parte de uno: esto viene desde principio de año, cuando se armó el equipo. Haber ganado seguido da confianza, pero esto recién empieza”, señaló Ponzio, que vivió el partido con tranquilidad, conversando mucho con Marcelo Escudero, su ayudante, y dando pocas indicaciones desde el banco.

El entrenador también valoró la dimensión del rival y, especialmente, algunos pasajes en los que River logró asociarse y controlar mejor el partido: “La actuación fue buena. Jugamos contra un equipo con un juego bastante directo y que te llena el área de centros. Lo bueno aparece cuando nos asociamos, cuando intentamos, cuando tenemos la pausa y cuando defensivamente los muchachos de atrás sostienen a los de adelante. Por los jugadores que tenemos, es viable marcar diferencias. Hay que seguir buscando un poco más de juego”.

Ponzio recién empieza su ciclo como técnico, pero sabe de sobra lo que exige River. “El que me conoce sabe que hablo con el corazón y que conozco muchísimo esta casa. Para mí, cada día es ponerme a prueba porque del otro lado siempre se va a mirar eso. Es una consecuencia de lo que fui aprendiendo con los entrenadores que tuve. Este es un club donde siempre hay que ir para adelante y donde hay que estar todos los días a más del 100%”.

El técnico logró los seis puntos que disputó y se ilusione con ver un River protagonista ALEJANDRO PAGNI - AFP

El técnico, que asumió de manera interina pero podría continuar en 2027 si los resultados acompañan, también valoró el envión de las últimas victorias después de un comienzo de año complicado: “En los primeros meses faltaba ganar, se perdía por un gol. Cuando ganás, todo empieza a fluir mejor y hay que fortalecer eso. El error, el jugador lo sabe. No me voy a poner en un lugar que no me pertenece. Son muchos los jugadores que revirtieron esa situación”.

También dejó en claro hasta dónde puede influir desde afuera una vez que empieza el partido. “En el fútbol argentino se juzga mucho por si ganás o perdés. Los River que ganaron y pudieron hacerse fuertes fueron con laterales altos, con buen pie. Después, adentro es difícil manejar todo: uno puede gritar, interpretar lo que pasa y tratar de corregir. Nosotros trabajamos durante la semana y después, en la cancha, son los jugadores los que deciden, porque tienen el mando y saben qué hacer”.

"EL RESULTADO MARCA EN ESTE FÚTBOL ARGENTINO. SE VALORA SOLO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO"



Leo Ponzio al ser consultado sobre el funcionamiento que pretende de River pic.twitter.com/FsdUsIykFO — SportsCenter (@SC_ESPN) September 7, 2026

Ponzio también descartó, al menos por ahora, la necesidad de sumar refuerzos: “No pedí a nadie. Hemos tenido conversaciones, pero siento que hay un gran equipo y que tenemos unas Inferiores muy buenas. Entonces, hoy no pediría nada”.

Entre los nombres propios, se refirió a Fausto Vera y explicó qué pretende del volante central de River: “El mediocentro de River tiene que tener buen pie y sacrificio para jugar, meter y chocar los 90 minutos. Siempre se trata de sostener todo: sos la cabeza, el cerebro, el que tenés que hablar. Es una posición que Fausto conoce y lo está haciendo muy bien”.

Para Ponzio, el comienzo no puede ser mejor. Aunque también sabe que, en esta nueva etapa, solo podrá sostenerse con más triunfos.