Leonardo Ponzio firmó contrato como DT de River y dirigirá al Millonario hasta agosto de 2027

Leonardo Ponzio firmó su contrato como DT de River y será el entrenador del Millonario hasta el 31 de agosto de 2027. La Comisión Directiva de la institución de Núñez aprobó este jueves un vínculo cuya duración no responde a una ratificación definitiva, sino a una exigencia reglamentaria del fútbol argentino.

En pocos partidos el entrenador renovó los aires del plantel Manuel Cortina

A título reglamentario, el fútbol argentino establece que un técnico interino no puede dirigir más de dos partidos. Por otro lado, señala que ningún DT puede firmar un contrato por un período inferior a un año.

Según consignó Olé, esas fueron las salvedades aclaradas en el cónclave de la Comisión Directiva riverplatense. De esa manera, Ponzio debió rubricar un acuerdo por un año, ya que su vínculo con el club estaba sujeta a su labor en la Secretaría Técnica.

El arranque de Ponzio como entrenador de River fue positivo y superó las expectativas iniciales de un interinato apurado. Tras asumir el cargo luego de la estrepitosa salida de Eduardo Coudet, el “León” logró renovar el aire del equipo de manera inmediata con un triplete de victorias consecutivas frente a Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán.

Mediante un esquema táctico vistoso y ofensivo, el excapitán riverplatense logró devolverle la fluidez al juego, ganándose rápidamente el respaldo del plantel y una gran aceptación por parte de los simpatizantes del Millonario gracias a su fuerte sentido de pertenencia.

Lo que también se supo es que, tras su salida, Coudet tuvo un gesto con la institución ya que cobró únicamente hasta su último día de trabajo, el 27 de agosto. De esta manera, River no debió pagarle al Chacho más de lo pactado por su convenio con el club, que tenía fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2027, pero que se interrumpió tras la eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana, tras perder por penales ante Independiente Medellín de Colombia.