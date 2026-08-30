Leonardo Ponzio rompió el silencio tras la victoria de River ante Banfield

River logró un buen triunfo con el que pudo lograr algo de calma en el medio de la tormenta. Fue 3 a 2 ante Banfield por la 7° fecha del torneo Clausura, y significó el debut de Leonardo Ponzio como entrenador... interino, tal como él lo manifestó en la conferencia de prensa que dio tras el partido. Además, dejó su análisis sobre la victoria, reveló cuándo le va a dar su impronta al equipo y contó por qué decidió dirigir.

El último miércoles, River quedó eliminado de la Copa Sudamericana, con la caída en la tanda de penales en los octavos de final ante Independiente Santa Fe. El momento crítico significó la salida de Eduardo Coudet como entrenador, pero el inmediato anuncio de Ponzio como su reemplazante.

En la primera pregunta, el exjugador contó cómo fueron las primeras horas en el cargo: “El que me conoce sabe que mis momentos de tomar decisiones en River, en mi carrera pero sobre todo en este club, fueron un poquito más locas”. Luego expresó su alegría por la responsabilidad que le toca afrontar. “Estoy contento, feliz. Me debo a esta institución, siento que cuando hay que estar hay que poner la cara”.

Leonardo Ponzio junto a Marcelo Escudero en el banco de suplentes de la cancha de Banfield Manuel Cortina

Fueron sólo tres días los que tuvo para estar al frente de los entrenamientos con los futbolistas y contó sobre la importancia que tuvo haber estado cerca del plantel desde antes. “No les di nada. Hay un grupo de jugadores impresionantes, estuve al lado de ellos y sabía cómo se manejaban, entonces fue fácil entrarles. No se dieron los resultados antes por situaciones deportivas y hoy se pudo ganar. Hoy se pudo ganar y fue por todo lo que se venía trabajando”.

Sobre lo que fue el triunfo, su análisis fue muy breve y conciso: “El partido fue con dominio. En todo momento intentamos jugar por dentro y que les llegue la pelota a Almada, Correa y Driussi, porque tenemos muy buen pie. Pudimos abrir el partido; el local después hizo el esfuerzo para sostener el resultado, nosotros hicimos el 3 a 1 donde mejor nos podíamos poner en un desarrollo peleado y después el 3 a 2 fue un gol muy lindo, no se pudo hacer nada”, expresó.

Lo mejor del partido

Sobre cómo fue la charla previa en la que le ofrecieron estar al mando del equipo, Ponzio no tuvo ningún problema en revelarla: “Fue en la situación en la que el Chacho (Coudet) dejó de ser entrenador y en esa dinámica el presidente (Di Carlo) y Enzo (Francescoli) me propusieron ser entrenador y por todo lo que quiero a esta institución, acepté“.

En línea con esto fue consultado sobre cómo será su cargo de entrenador y dejó en claro lo que habló con los directivos: “La palabra fue interinato, hay que respetarla. Yo sé que esto va a ser consecuencia de muchos partidos y después se verá”, manifestó.

Luego se le consultó por algunos nombres que sonaron para estar como ayudantes de campo a su lado. Tanto Jonathan Maidana como Ignacio Scocco fueron los mencionados durante estos días: “A los nombres que das hay que darles valor, porque son jugadores históricos en este club. Si tienen la predisposición de estar, serán bienvenidos”. Sin embargo, les agregó valor a quienes lo acompañan en este momento. “Hay que respetar a Marcelo Escudero, Cristian Manfredi y el ‘profe’ Segura; ellos al venir de reserva y poner la cara, están felices porque lo demuestran”, remarcó.

"ES UN INTERINATO Y DESPUÉS SE VERÁ, VA A SER UNA CONSECUENCIA DE MUCHOS PARTIDOS"



✍️ Leo Ponzio y su futuro como entrenador de River



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Tras su retiro del fútbol, Ponzio manifestó en reiteradas oportunidades que no estaba en sus planes ser DT. Fue una de las situaciones por las que sorprendió cuando el mundo del fútbol conoció su nombre como reemplazante del Chacho. Sin embargo, la realidad es otra y contó por qué decidió asumir la responsabilidad: “Por algo se empieza... Y siempre cuando hay alguna motivación te despierta algo. Pasé 30 años adentro de una cancha de fútbol y tengo 44, así que mis expresiones para no agarrar, eran para cubrirme de ciertas situaciones”.

Para ver su impronta como entrenador, todavía habrá que esperar, advirtió: “Mi idea es un proceso de muchas cosas y la van a ver reflejada. Fui jugador y cuando perdía se veía lo malo, cuando ganábamos lo bueno. Es un proceso de tiempo y va a haber diferentes análisis. Quizá a veces compartimos y otras no, pero es parte de esto. Tenemos un lindo equipo”.

El apoyo a Martínez Quarta

Por último, habló de lo que es la liga profesional del fútbol argentino y de si pudo disfrutar su primer partido como DT: “Siento que el fútbol argentino es muy dinámico, muy físico y nosotros tenemos jugadores muy técnicos; en lo técnico se podía hacer diferencia, metiendo en lo físico también; quizás sin la pelota podíamos sufrir, pero lo hicimos bien. Sufrir se va a sufrir, pero en la dinámica de querer hacer el trabajo bien”.