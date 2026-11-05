Leonardo Ponzio valoró la reacción de River y fue contundente: “Nunca nos podemos bajar de pelear un campeonato”

Leonardo Ponzio recuperó algo de tranquilidad después de la victoria de River por 2-0 ante Aldosivi, en Mar del Plata. Tras el golpe sufrido en el superclásico frente a Boca, el entrenador destacó la importancia de volver al triunfo, valoró la respuesta de sus futbolistas y dejó en claro que el equipo no renunciará a pelear por el título del Torneo Clausura. “La historia marca que nunca nos podemos bajar de poder llevarnos un campeonato”, aseguró en conferencia de prensa.

El DT reconoció que el resultado era necesario para dejar atrás una semana difícil. “Sobre el partido del domingo, teníamos que ser fuertes de la cabeza para asegurar la localía para lo que viene. Teníamos que volver a ganar”, expresó. Y agregó: “Volver a ganar te da confianza”.

Consultado sobre las posibilidades de River de conquistar el campeonato, Ponzio sostuvo: “Vamos a ir a buscar todos los partidos”. También relativizó las conclusiones que podían extraerse de la derrota en la Bombonera: “El último partido, si hay un análisis, es de los primeros minutos del primer tiempo, después tuvimos uno menos y al final dos menos. Podría haber sido peor, el rival no nos exigió mucho”. Y dejó otra reflexión: “Cuando ganás, ganás, ganás, terminás coronando”.

"BOCA NO NOS EXIGIÓ" ⚪🔴



Luego del triunfo de RIVER ante Aldosivi en Mar del Plata, LEONARDO PONZIO se refirió al rendimiento del equipo en el Superclásico.



🗣️"Defensivamente estuvimos bien. El análisis se hace con las expulsiones y pudo haber sido peor", dijo el DT… pic.twitter.com/iGB317RTcV — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 5, 2026

Uno de los momentos que más satisfacción le provocó fue el penal que Lucas Beltrán convirtió para abrir el marcador. “Me pone contento el gesto de Thiago Almada. Tuvo un gran gesto al cederle el penal a Lucas, que agarró la responsabilidad de patear un penal después de no convertir, así que (estoy) muy contento”, señaló sobre la decisión del mediocampista y la ejecución del delantero, que marcó su primer gol desde su regreso al club.

Ponzio también elogió a los juveniles que tuvieron participación en el encuentro, especialmente a Santiago Espíndola, que debutó como titular, y Lucas Silva, titular el último partido y volvió a ingresar en el segundo tiempo en Mar del Plata. “Los pibes del club enaltecen al club. A las inferiores del club”, afirmó. Además, agradeció el acompañamiento de los hinchas que viajaron a Mar del Plata: “Agradecerle a la gente, un día jueves a las 15 de la tarde, tener toda esta gente. Es la historia pura de este club”.

Los hinchas de River coparon el Minella Mauro V. Rizzi

Con la mirada puesta en los octavos de final, el entrenador anticipó que aprovechará los próximos días para intensificar el trabajo. “Lo que quiero me lo están dando, sigo exigiendo. Es día a día. Sabemos que tenemos que mejorar”, explicó. También confirmó que evalúa realizar entrenamientos en doble turno durante el receso previo a los playoffs.

Sobre la situación de Mauro Arrambarri, que no tuvo minutos en el superclásico, explicó: “Lo de Mauro... jugó poco. Viene de un fútbol europeo totalmente distinto al nuestro. Tiene la capacidad de jugar. Hoy decido por otros”.

El entrenador también se refirió a la competencia interna y destacó especialmente a Giovanni González, titular ante Aldosivi. “Cuando uno juega no pregunta por qué jugás; cuando no jugás, tenés que hacer autocrítica. Si estás enojado por no jugar, me encanta. Demostrame y vas a jugar”, advirtió. Sobre el lateral uruguayo, agregó: “Lo de Giovanni fue un paso adelante de él mismo. Gio se lo merece, es el primero que llega y el último que se va en todas las prácticas”.

Por último, ante una consulta sobre la posibilidad de definir alguna serie por penales y los antecedentes adversos del equipo en esa instancia, Ponzio evitó detenerse en el pasado: “Evitaría pensar en cómo venimos. El fútbol te da revancha siempre”.