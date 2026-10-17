Leonel Flores se disculpó con los hinchas de Boca por un video viral en redes sociales: “Es algo que no se hace”

El jugador de Boca Juniors Leonel Flores pidió disculpas este viernes a los hinchas xeneizes y a su novia, Camila Espinosa, después del triunfo por 2 a 1 ante Talleres en la Bombonera. El delantero se refirió a un video que se viralizó durante la última semana en el que aparece junto con su compañero Ayrton Costa en una videollamada hablando con otra mujer.

“Le quería pedir disculpas a la gente de Boca por eso que es extrafutbolístico. Es algo que no se hace. Lo que me tenían que decir internamente ya me lo dijeron. También le quería pedir disculpas públicamente a mi novia, porque esas cosas no se hacen”, expresó el juvenil ante la prensa, una vez terminado el encuentro.

"LE QUERÍA PEDIR DISCULPAS A LA GENTE DE BOCA... TAMBIÉN LE QUERÍA PEDIR DISCULPAS PÚBLICAMENTE A MI NOVIA." Leo Flores habló luego de la victoria 2-1 de Boca a Talleres en La Bombonera.



📺 #ESPNF10 | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/w5Nsg33Xez — SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026

Flores también quiso transmitir su compromiso con el equipo, que afronta semanas decisivas en varias competencias. “Quería hacerlo público para que todos sepan que estoy más metido que nunca acá en el club y quiero lo mejor para Boca”, sostuvo. Consultado por sus compañeros, evitó revelar detalles de las conversaciones pero afirmó que el tema ya se conversó en el plantel.

El video que desató la polémica fue publicado el miércoles 14 de octubre por una usuaria de X que se identifica como Agos (@WeLoveThatShit_) y que participó de la videollamada. Las imágenes comenzaron a circular un día después de la derrota de Boca 1-0 frente a Vasco da Gama, en la Bombonera, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

las cara q pone y tira quien es cami espinosa😂😭 pic.twitter.com/GtNuKra3NY — Agos (@WeLoveThatShit_) October 14, 2026

Durante la conversación la joven mencionó a Cami Espinosa, pareja del joven futbolista. Ante esa referencia, Flores y Costa reaccionaron con sorpresa y se preguntaron irónicamente de quién se trataba.

El jueves 15, Agos explicó que la charla se había producido durante un stream realizado a través de OmeTV. Su referencia temporal apuntaría al 8 de octubre, antes del encuentro con el equipo brasileño. Ese mismo día, compartió una publicación de Flores con su novia y la usuaria de X escribió: “Son de manual”.

La difusión de este video se dio en un momento en el que Boca atraviesa un momento de tensión. Como analizó LA NACION, el desgarro de Leandro Paredes ante Instituto y la caída frente a Vasco, que interrumpió un invicto de 17 partidos, alteraron la tranquilidad del equipo. Arruabarrena debía reorganizar sus planes para sostener las aspiraciones en el Clausura, la Copa Argentina y la Sudamericana. El próximo martes, el conjunto xeneize deberá revertir la serie en Brasil para llegar a la final. En ese escenario, la circulación del video sumó cuestionamientos hacia una de sus figuras más jóvenes.

La polémica se produjo pocas semanas después del debut de Flores en la selección argentina. El delantero de 19 años tuvo su estreno el 30 de septiembre, en la goleada por 4-0 ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. Ingresó a los 35 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Exequiel Palacios y participó en la jugada del cuarto gol, convertido por José Manuel López.

Este mes, Flores debutó en la selección argentina JUAN MABROMATA - AFP

Por otra parte, en Boca, Arruabarrena ya había planteado públicamente la necesidad de cuidar al juvenil. En la conferencia de prensa posterior al triunfo por 3-0 ante Unión, en el que Flores convirtió dos goles, el entrenador destacó cómo había aprovechado sus oportunidades, pero también advirtió sobre su creciente exposición. “Es difícil para él por todo lo que genera en redes sociales”, señaló, y remarcó la importancia de aconsejarlo para que pudiera continuar su desarrollo sin presión.

En esa misma conferencia, el técnico también se refirió a su vivienda: explicó que Flores vivía en Béccar y demoraba una hora y media en llegar a los entrenamientos, por lo que quería que se mudara a Puerto Madero. El pedido, del que también dio cuenta LA NACION, buscaba acortar los traslados hasta el predio de Ezeiza y permitirle disponer de más tiempo para descansar.