Argentina vs. Bolivia, en vivo: horario, TV y formaciones del partido amistoso
En el estadio Mario Kempes, en Córdoba, el equipo de Lionel Scaloni juega el primer encuentro después del Mundial
La Argentina tiene el equipo confirmado
Lionel Scaloni definió la formación para enfrentar a Bolivia, con las sorpresas de Gianluca Prestianni (Benfica) y Román Vega (Zenit San Petersburgo), debutante absoluto con la albiceleste.
El 11 de la Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero (capitán), Lisandro Martínez, Román Vega; Gianluca Prestianni, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz; Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
#SelecciónMayor— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 30, 2026
🗓 Amistoso Internacional
✔️ Formación confirmada por Lionel Scaloni para el primer partido de esta Fecha FIFA
⚽️ Se viene #Argentina 🇦🇷 🆚 Bolivia 🇧🇴
🙌 ¡Todos juntos! pic.twitter.com/Md5aRd0PNM
La selección argentina salió a la entrada en calor
El plantel de Lionel Scaloni salió al campo de juego del Mario Alberto Kempes para realizar los últimos movimientos antes del amistoso frente a Bolivia, y generó otra ovación en Córdoba.
Bolivia también confirmó su formación
El entrenador Óscar Villegas confirmó el equipo con el que enfrentará a la Argentina en Córdoba: Guillermo Viscarra; Diego Arroyo, Efraín Morales, Héctor Cuellar, Roberto Fernández; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Robson Tomé de Araújo; Jesús Maraude, Yomar Rocha y Marcelo Torrez.
📋🇧🇴 XI TITULAR CONFIRMADO ⚽— LA VERDE (@laverde_fbf) September 30, 2026
Esta es la nómina oficial presentada por el estratega Óscar Villegas para disputar el segundo amistoso internacional frente a Argentina. ⚔️
¡Todo el apoyo a La Verde! 🇧🇴✨#RenovemosLaIlusión #ALaVerdeSiempre❤️💛💚 #FBFtrabajando pic.twitter.com/lrfi2Dvo4c
El Kempes explotó con la salida de Dibu Martínez
Los arqueros de la selección argentina salieron al campo de juego para realizar la entrada en calor y Emiliano Martínez recibió una enorme ovación de los hinchas que ya ocupan las tribunas del Kempes.
🇦🇷 🙌 ¡LA OVACIÓN DEL PÚBLICO DE CÓRDOBA PARA EL DIBU MARTÍNEZ!— TyC Sports (@TyCSports) September 30, 2026
En la previa al cruce ante Bolivia, el arquero de la #SelecciónArgentina recibió el cariño de la gente en el Mario Alberto Kempes. pic.twitter.com/hstzQaaFcG
La Pepa Brizuela cantará el Himno
Javier Carlos “La Pepa” Brizuela será el encargado de interpretar el Himno Nacional antes del amistoso entre la Argentina y Bolivia. El referente del cuarteto cordobés tendrá a su cargo uno de los momentos centrales de la previa en el Kempes, mientras que Q’ Lokura tocará durante el entretiempo.
Scaloni y una renovación encaminada
Lionel Scaloni dirigirá ante Bolivia su primer partido después del Mundial mientras avanza en las negociaciones para extender su contrato con la AFA, que vence a fin de año. Tras una reunión con Claudio Tapia, el entrenador expresó su decisión de continuar y la intención es alcanzar un acuerdo al menos hasta la Copa América 2028, aunque el objetivo es extenderlo hasta el Mundial 2030. “Tengo la decisión de seguir. La predisposición y las ganas de llegar a un acuerdo están”, afirmó. Entre los puntos que restan resolver aparecen las condiciones económicas y la conformación del cuerpo técnico, ya que Walter Samuel no continuará después de 2026.
Messi recibirá el Doctorado Honoris Causa de la UBA
Lionel Messi recibirá el 6 de octubre, el día de su partido de despedida ante Benín, el máximo título honorífico de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Será el primer deportista distinguido con este reconocimiento.
La selección argentina ya está en el Kempes
El plantel dirigido por Lionel Scaloni llegó al estadio Mario Alberto Kempes, donde desde las 21 enfrentará a Bolivia en su primer partido después del Mundial. Y ya desató los primeros gritos y aplausos a medida que salían el cuerpo técnico y los jugadores.
🇦🇷 ¡LA SELECCIÓN ARGENTINA YA ESTÁ EN EL MARIO ALBERTO KEMPES! 🔜— TyC Sports (@TyCSports) September 30, 2026
La delegación Albiceleste llegó al Estadio de Córdoba, en donde enfrentará a Bolivia desde las 21:00 por TyC Sports. pic.twitter.com/xPVYDyAGb4
Paredes, ausente por sanción
Leandro Paredes no estará disponible en esta serie de amistosos: recibió una suspensión de diez partidos por los incidentes ocurridos tras la final del Mundial ante España. AFA presentó una apelación ante FIFA con el objetivo de reducir el castigo a tres encuentros. El mediocampista visitó al plantel en Ezeiza y tanto él como Scaloni manifestaron que su etapa en la selección no está terminada.
Bolivia, el primer rival después del Mundial
Bolivia llega a Córdoba después de quedar afuera del Mundial 2026 en el repechaje internacional, con una derrota por 2-1 ante Irak. Luego perdió sus amistosos frente a Escocia y Argelia por 4-0 y cayó 2-0 ante Paraguay. Óscar Villegas es el entrenador del conjunto boliviano.
El Kempes empieza a tomar color
Se abrieron las puertas del estadio Mario Alberto Kempes y los hinchas comienzan a ocupar las tribunas para el amistoso entre la Argentina y Bolivia, el primero del seleccionado después del Mundial.
¡TRANQUILOS QUE HAY TIEMPO! Se abren las puertas en el Kempes y los primeros hinchas entran corriendo al estadio a falta de 3 horas del comienzo del amistoso ante Bolivia. pic.twitter.com/sjpZpWo4pF— SportsCenter (@SC_ESPN) September 30, 2026
La Argentina jugará con la camiseta titular
El equipo de Lionel Scaloni saldrá al campo de juego con la tradicional camiseta celeste y blanca para enfrentar a Bolivia en Córdoba.
#SelecciónMayor Miren que ya están listas 👀🤩— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 30, 2026
🇦🇷 Los colores más lindos esperan por sus protagonistas en el Estadio Mario Alberto Kempes
😁 ¿Ustedes están listos para volver a ver a la Selección? pic.twitter.com/bZkOQs2FTl
Cuti Romero, el nuevo capitán de la Argentina
Cristian Romero será el encargado de llevar la cinta en la nueva etapa del seleccionado. Lionel Scaloni confirmó que el defensor quedó por delante de Emiliano Martínez y Lautaro Martínez en el orden de capitanes tras las salidas de Lionel Messi y Nicolás Otamendi. “El capitán ya era Cuti después de Leo y Ota, el segundo va a ser Emiliano y el otro Lautaro, por lo menos para estos partidos”, explicó el entrenador. Además, su estreno de la cinta será justamente en su provincia, y en el estadio donde debutó profesionalmente hace diez años.
El primero de tres amistosos para la selección
El encuentro ante Bolivia será el primero de los tres compromisos de la Argentina en esta extensa fecha FIFA. Luego llegará el amistoso frente a Burkina Faso, el sábado a las 21 en el Monumental, y el martes a las 20 será el turno de Benín, nuevamente en Núñez, en una jornada especial por la despedida de Messi.
La Argentina inicia una nueva etapa después del Mundial
Pasaron poco más de dos meses desde la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026 y la selección argentina vuelve a jugar. El encuentro con Bolivia abre una nueva etapa para el equipo de Lionel Scaloni, ya sin Lionel Messi, que anunció su retiro del seleccionado, aunque tendrá su despedida ante Benín.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de Argentina-Bolivia
La selección argentina recibe a Bolivia desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, en su primer partido después del Mundial. El amistoso será dirigido por el colombiano Jhon Ospina y tendrá transmisión de TyC Sports y Telefe. Además, todas las incidencias se podrán seguir minuto a minuto en LA NACION.
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