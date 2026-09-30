Argentina vs. Bolivia, en vivo: horario, TV y formaciones del partido amistoso

Lionel Scaloni definió la formación para enfrentar a Bolivia, con las sorpresas de Gianluca Prestianni (Benfica) y Román Vega (Zenit San Petersburgo), debutante absoluto con la albiceleste.

El 11 de la Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero (capitán), Lisandro Martínez, Román Vega; Gianluca Prestianni, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz; Lautaro Martínez y Julián Álvarez.