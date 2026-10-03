Rodolfo Arruabarrena, tras Boca vs. Unión: el cuidado a Leonel Flores y un posible desgarro de Alan Velasco

Boca goleó por 3-0 a Unión en el torneo Clausura, estiró a 16 partidos su invicto y cerró otra noche convincente en la Bombonera, pero Rodolfo Arruabarrena eligió la cautela cuando le tocó analizar el muy buen momento de su equipo. El entrenador reconoció el crecimiento futbolístico, destacó a Leonel Flores después de su doblete y dejó una noticia negativa sobre Alan Velasco, pero su mensaje principal apuntó a contener el entusiasmo: “Vamos a tratar de pelear por todo, pero no hemos ganado nada. El hincha está ilusionado, pero nosotros tenemos que bajar un cambio”.

La satisfacción por el rendimiento estuvo presente, pero nunca fue completa. “Tenemos buenos jugadores, jugadores inteligentes y un buen grupo, y los resultados ayudan a que la confianza vaya creciendo. Hoy tuvimos un buen partido, con algunos altibajos por momentos”, comentó Arruabarrena. También valoró las dificultades que propuso Unión, al que describió como un rival de “buen pie” y que tiene futbolistas rápidos para atacar de contraataque.

El presente de Boca invita al optimismo, pero el Vasco no quiere que la buena racha modifique la perspectiva. “En cuanto a resultados, fuimos de menor a mayor; en cuanto a juego, también. No estoy satisfecho, siempre busco más. Hoy hicimos un gol de pelota parada, cosa que desde hacía rato no hacíamos. Hay que seguir trabajando”, señaló. Y enseguida apareció la frase que suele repetir en las conferencias de prensa: “Estamos en muchas competencias. Vamos a tratar de pelear por todo, pero no hemos ganado nada”.

Leonel Flores entró y marcó un doblete tras debutar en la selección argentina apenas dos días atrás; a los 19 años, el delantero de la cantera xeneize se proyecta alto. Gonzalo Colini - La Nación

Una buena parte del encuentro con los periodistas estuvo dedicada a Flores. El delantero de 19 años cerró una semana especial: debutó el miércoles en la selección argentina, frente a Bolivia, y dos días después ingresó desde el banco y consiguió dos goles contra Unión. El director técnico celebró su presente, pero puso el acento en lo que sucede alrededor del futbolista.

“Ha aprovechado las oportunidades, tiene los pies sobre la tierra. Voy a seguir rompiendo las p... para que lo cuiden. Es difícil para él por todo lo que genera en redes sociales. Todas estas cosas que en la época mía no existían, afortunadamente. Las experiencias son únicas y a esta edad sos una esponja y tenés que absorber todo”, sentó postura. Y consideró que, después de la primera convocatoria a Flores al seleccionado mayor, el cuidado excede a Boca. “Desde el lado nuestro, y sé que del lado de la selección, trataremos de aconsejarlo. Él tiene que tratar, sin presión, de aprovechar las situaciones, como está haciéndolo”, sostuvo.

No todas fueron buenas noticias en la victoria sobre Unión. Velasco salió a los 15 minutos del segundo tiempo y el entrenador apuntó que el atacante sufrió una lesión muscular: “Hoy con Alan no hablé mucho, pero creo que tiene un pequeño desgarro. Esperemos no perderlo mucho”. La baja se suma a los problemas físicos de otros futbolistas que Boca acumuló en los últimos días, justo antes de otro tramo exigente del calendario.

Alan Velasco fue reemplazado por Flores en el inicio del segundo tiempo; el ex delantero de Independiente padecería un pequeño desgarro, según Arruabarrena. Daiana Panza - La Nación

En ese contexto, Arruabarrena aclaró la situación de Tomás Belmonte, que este viernes fue operado con éxito por una ruptura del menisco externo de la rodilla derecha. “Dentro de un mes Toto está de vuelta. No sé de dónde sacan que se pierde todo el año. No quiero meterle presión”, manifestó el director técnico, en contraste con la información que indicaba que el mediocampista no volvería a jugar durante esta temporada.

Otro de los destacados fue Leandro Lozano, que participó en la acción del segundo gol. “Tiene jerarquía. Sabíamos lo Charly que podía darnos”, comenzó Arruabarrena, antes de bromear por la nacionalidad uruguaya del defensor lateral: “No voy a hablar mucho porque después Forlán lo cita a la selección”. Y completó el elogio: “Defiende, sabe atacar los espacios por dentro y por fuera. Es bueno”.

La goleada de Boca a Unión

Boca afronta en su buen momento, pero con algunas bajas, una agenda cargada. “Es la fecha que hay y nosotros la respetamos”, afirmó el DT al ser consultado por la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield, pautada para el sábado 14 de noviembre.