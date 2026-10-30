Levante vs. Atlético de Madrid por el Liga de España 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Levante y Atlético de Madrid, correspondiente a la jornada 11 de la Liga de España 2026, se disputará este sábado 31 de octubre a las 10.00 h en el estadio Ciutat de Valencia, ubicado en la ciudad de Valencia.

El presente de ambos equipos

El conjunto local, Levante, llega al compromiso tras una reciente caída por 2-1 frente a la Real Sociedad, por lo que buscará reencontrarse con su mejor versión ante su público. Por su parte, Atlético de Madrid atraviesa un presente positivo luego de haber conseguido una victoria por 1-0 en su último encuentro ante el Deportivo de A Coruña.

Estadísticas y rendimiento reciente

El equipo dirigido por el conjunto visitante arriba con la inercia de su triunfo previo, manteniendo la solidez defensiva que le permitió mantener el arco en cero en su anterior presentación. Levante, por su parte, intentará capitalizar la localía en el Ciutat de Valencia para revertir la derrota sufrida en la fecha anterior ante el equipo donostiarra.

Lo que está en juego

Para Levante, el objetivo principal es sumar puntos que le permitan escalar posiciones en la tabla tras el tropiezo reciente. En tanto, Atlético de Madrid buscará consolidar su racha ganadora y seguir escalando en la clasificación de la Liga de España para mantenerse en la disputa de los puestos de vanguardia.

Todo lo que hay que saber

Levante vs. Atlético de Madrid

Hora: las 10.00 h

Partido correspondiente a la fecha 11 de la Liga de España 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026/2027

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2027/2028

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.