Liga de España: Atlético de Madrid le ganó a Elche y los fanáticos colchoneros abuchearon a Rodrigo De Paul, Ángel Correa y Nahuel Molina

“¡Olé, olé, olé, Cholooooo Simeone!”, fue el grito que retumbó el jueves en las tribunas del estadio Metropolitano en medio de la noche española, durante el encuentro que su equipo, Atlético de Madrid, le ganó por 2-0 a Elche, por la fecha 15 de la Liga de España. Fue sólo horas después de que el propio DT argentino hiciera una fuerte autocrítica sobre el rendimiento del conjunto colchonero esta temporada. Los hinchas dejaron en claro que su idolatría no está en discusión, pese a que el club quedó fuera de las copas internacionales y debe remontar una distancia enorme en el campeonato con el líder Barcelona, que acumula 10 puntos más y tiene un encuentro menos.

Diego Simeone está hace 11 años al frente del Atlético de Madrid, que fue uno de los clubes que contribuyó con mayor cantidad de jugadores al Mundial Qatar 2022. Tiene historia, éxitos y espalda. Lo que no se conoce es el margen de paciencia de los fanáticos, que no le soltaron la mano, incluso pese a que el equipo tardó 56 minutos en anotarle un gol al último de la tabla.

Más allá de la dura autocrítica previa al partido, Diego Simeone encontró respaldo en los hinchas de Atlético de Madrid durante el triunfo ante Elche por la Liga de España. PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

De los argentinos, que regresaron esta semana a España luego de los festejos por el título en la Argentina, Ángel Correa estuvo en el banco de suplente,s pero no ingresó, y no fueron citados Rodrigo De Paul y Nahuel Molina. Igual, estuvieron en el campo con sus medallas de oro por la conquista de Qatar y no se llevaron el mejor de los recuerdos: minutos antes del inicio fueron presentados especialmente los cinco jugadores del club que terminaron en el podio en la Copa del Mundo y para los tres hubo algunos abucheos entre tibios aplausos, mientras que fueron ovacionados Antoine Griezmann, subcampeón con Francia, e Ivo Grbic, que tuvo su medalla de bronce con Croacia.

Atlético de Madrid tomó la ventaja en el segundo tiempo, paradójicamente apenas tres minutos después de que fuera expulsado el lateral Mario Hermoso y desaprovechara así el local el jugador de más que tenía desde el cierre de la etapa inicial, por la tarjeta roja que vio el central Gonzalo Verdú en el visitante. Una combinación mundialista quebró la igualdad sin goles en el marcador cuando Griezmann tomó un rebote adentro del área y asistió al portugués Joao Félix, que de cabeza puso el 1-0. En la jugada habían intervenido Marcos Llorente y Álvaro Morata, otros dos que estuvieron en la Copa del Mundo, ambos con el seleccionado español.

La tranquilidad llegó a 16 minutos del final, cuando aumentó la diferencia con la fortuna acompañando el final de una muy buena acción individual de Morata por la derecha. El delantero dejó en el piso a un rival, se metió en el área, desestabilizó a otro adversario y el zurdazo, exigido y ya casi pisando el área chica, pegó en Omar Mascarell, se elevó, hizo una parábola y se coló en el segundo palo. Como quedó tendido en el suelo, el número 19 se sorprendió al levantarse porque no había visto ingresar la pelota. Fue el 2-0 definitivo. Y cerca del epílogo, otra roja, para Quina, volvió a dejar a los locales con ventaja en todos los sentidos y la calma fue mayor.

“Yo creo que el entrenador es el que está fallando más que otras cosas. Cuatro de nuestros futbolistas llegaron a la final del Mundial y tres de ellos jugaron muchísimo tiempo (por Griezmann, De Paul y Molina). Tenemos jugadores importantes y soy yo el que tengo que mejorar para que ellos puedan elevar su nivel en la Liga”, había dicho Simeone en la conferencia previa al partido. No sólo lo respaldó el público, sino que sus dirigidos le respondieron con un triunfo luego de tres fechas en el certamen español.

“Venimos de una temporada hasta hoy de mala a regular o de regular a mala. Eso no creo que pase por los nombres, porque son más o menos los mismos de la temporada pasada y muy parecidos a los titulares de cuando salimos campeones”, añadió el DT, que esta vez terminó con mejores sensaciones.

Antoine Griezmann, ovacionado por los hinchas de Atlético de Madrid, antes del comienzo del partido ante Elche por la Liga de España. PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

“Me voy muy contento con todo el trabajo del equipo porque jugamos a lo que trabajamos, jugamos a lo que habíamos buscado en estos días y me pone contento por el equipo por cómo jugó. Con la expulsión de Mario y después jugando 10 contra 10, el equipo encontró el gol y eso nos permitió tener más tranquilidad, más posibilidades de llevar el partido desde otra necesidad”, expresó el Cholo, inmediatamente después del pitazo final.

