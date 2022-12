Diego Simeone fue muy autocrítico por el momento que atraviesa Atlético de Madrid: “el entrenador es el que está fallando”

escuchar

El fútbol español retoma su ritmo tras la pausa impuesta por el Mundial de Qatar 2022. Si bien varios equipos disputaron sus partidos por la Copa del Rey, lo más importante en juego para muchos clubes españoles es la Liga, y Atlético de Madrid es uno de los que regresa este jueves. Previo al partido frente a Elche, correspondiente a la fecha 15, habló el entrenador colchonero Diego Pablo Simeone, que en la conferencia de prensa se mostró muy autocrítico.

La última respuesta del DT argentino fue la más resonante de la rueda de prensa. Ante la consulta del armado del plantel, el periodista consultó quién se equivocó más y la respuesta del Cholo fue determinante: “Viendo que llegaron cuatro jugadores a la final del mundo, de los cuales tres jugaron muchísimo, tenemos un gran plantel. Posiblemente el que no esté dando lo que hay que dar es el entrenador porque futbolistas buenos hay”, comenzó respondiendo Simeone.

Diego Simeone habló en conferencia de prensa este miércoles y se culpó por el mal momento que atraviesa su equipo en la temporada PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Luego ahondó mucho más en el tema: “Joao Félix resultó la sensación en el Mundial; Carrasco y Witsel fueron titulares en Bélgica, así que yo soy el que tengo que mejorar para que ellos puedan elevar su nivel en la Liga. Porque como lo explicábamos la semana pasada, venimos de una temporada que hasta hoy es de mala a regular o regular a mala y no creo que sea por nombres”, continuó el entrenador siendo duro con su trabajo hecho hasta aquí en la temporada.

Los números de la temporada del Atleti lo avalan: cuarto en la Liga con 24 puntos, tres partidos sin triunfos y, además, eliminado en la etapa de grupos de la Champions League, donde finalizó último en el grupo B. Ni siquiera tiene la posibilidad de disputar la segunda rueda de la Europa League. Y por último, el Cholo dijo: “Eso no creo que sea por nombres, porque son más o menos los nombres de la temporada pasada, muy parecidos a los chicos con los que salimos campeón. Entonces, la base de los titulares de LaLiga están. Yo creo que el entrenador, de última, es el que está fallando más que otras cosas”, cerró.

💥 "¿La planificación? El entrenador de últimas es el que está fallando, más que otra cosa"



🎙️ Simeone, en rueda de prensa



📽️ @Atleti pic.twitter.com/THwbgGeOEB — Carrusel Deportivo (@carrusel) December 28, 2022

Previamente fue consultado por una posible salida del club en este mercado de invierno del fútbol europeo, pero se mostró entero en su respuesta y con determinación para seguir: “Mientras hemos estado y estamos con las cuatro patas firmes, dirigentes, gente, jugadores, y el cuerpo técnico, nos hacemos fuertes y necesitamos de la fuerza de esas cuatro patas, porque lo hemos demostrado durante muchos años y esperemos continuar de la misma manera en la que lo hicimos estos 11 años”.

Además, fue consultado por Joao Félix. Varios medios españoles informaron que que el portugués no se sentiría cómodo con el entrenador colchonero y sobre eso, Simeone explicó: “Es una relación buena, de trabajo. No podemos estar de acuerdo en todo, pero siempre he buscado exprimir el máximo de todos para el club; aquí lo que me importa es el equipo y él es importante para el equipo. Si Joao nos transmite lo que vimos en el Mundial será importantísimo. Tiene condiciones y talento y el equipo necesita de sus cualidades”, expresó.

Joao Felix buscaría su salida del Atleti en este mercado de pases de invierno OSCAR DEL POZO - AFP

Por otra parte, este miércoles ya se sumaron a los entrenamientos los argentinos campeones del mundo Nahuel Molina y Ángel Correa. Ambos futbolistas podrían ingresar en la lista de concentrados del partido de este jueves ante Elche. En los próximos días lo hará Rodrigo De Paul.

Correa y Molina en el entrenamiento de este miércoles Twitter Atlético de Madrid

Atlético de Madrid, además de tener que encontrar una regularidad en la Liga de España, en la que todavía lo tiene en los puestos de clasificación a la próxima Champions League, tiene como otro objetivo ganar la Copa del Rey, torneo en el que se clasificó a los 32avos de final y deberá enfrentarse ante Oviedo el próximo 4 de enero. Los Colchoneros no la ganan desde la termporada 2012-2013 y este año tendrán la oportunidad teniendo en cuenta que no competirán en ningúna de las competencias europeas.

LA NACION