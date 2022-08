Liga de España: el golazo de Valentín Castellanos, el delantero que quiso River, y la roja para Angeleri

Son dos futbolistas que estuvieron vinculados con River de diferente manera, con el tema económico como punto en común. Valentín Castellanos es un delantero que Marcelo Gallardo pidió insistentemente como refuerzo, hasta se involucró en las negociaciones, pero quedó fuera de presupuesto. Finalmente fue negociado dentro de las franquicias de clubes que administra el City Group: pasó de New York City a Girona, que esta temporada ascendió a la Liga de España. Fabrizio Angeleri fue cuatro veces campeón con River, pero no llegó a un acuerdo para renovar contrato, fue marginado del plantel durante el primer semestre de este año y con el pase en su poder arregló un vínculo con Getafe, en su primera experiencia en el fútbol europeo.

El golazo de Castellanos

Ambos debutaron el fin de semana pasado y este lunes, por la segunda fecha, fueron protagonistas por distintas razones en el 3-1 de Girona sobre Getafe, en el estadio Municipal Montilivi. Taty Castellanos, un mendocino que nunca jugó en la primera división del fútbol argentino, es un goleador que pasó por Universidad de Chile, Torque de Uruguay (otro club del City Group) y New York City. Con una muy buena definición cruzada por encima del arquero marcó el tercer gol, tras una buena asistencia del venezolano Yangel Herrera. Castellanos (23 años), goleador de la MLS en 2021, formó pareja ofensiva con el uruguayo Cristian Stuani, autor del primer gol.

El entrenador de Girona, Miguel Ángel Sánchez, se refirió a la dupla de ataque: “Tenemos que seguir trabajando porque son dos perfiles de jugador distintos. Taty sale del radar de la defensa rival y ataca mucho al espacio. Stuani es más presencial como primera punta, de menos movilidad. Ambos están mostrando capacidad de trabajo para complementarse”.

La roja para Angeleri

Negativa fue la jornada para Angeleri (28 años), que en tiempo de descuento fue expulsado con roja directa por una entrada desde atrás a Couto. No estaba amonestado y el lateral izquierdo protestó la sanción por considerarla excesiva. En Getafe hubo un estado de nervios general, en el que también fue expulsado el entrenador Quique Sánchez Flores: “Yo pensaba que se podía dialogar con los árbitros y cuando intenté hablar con él, me sacó la tarjeta. No vi la imparcialidad que se les supone. Fue todo al mismo lado. Arrambari (volante de Getafe) tiene el tobillo que no puede caminar. Tienen que revisar muchas cosas, tienen mucho trabajo”.