Las estadísticas de Ezequiel Bullaude, la joya que Godoy Cruz vendió a precio récord a Europa

El fútbol argentino perdió a otra de sus joyas: Ezequiel Bullaude. El joven delantero de Godoy Cruz jugó este domingo su último partido en el empate 1 a 1 frente a Independiente por la 14ª fecha de la Liga Profesional y se despidió en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza porque volará a Europa para firmar su contrato con Feyenord de Países Bajos antes del 27 de agosto -fecha límite del libro de pases- y jugar la Eredivisie.

El atacante de 21 años es la venta más cara en la historia del Bodeguero porque el club neerlandés pagó casi ocho millones de euro más variables por él.

El futbolista se formó en las inferiores del Tomba y debutó en el profesionalismo en 2018 con apenas 17 años. Desde entonces, disputó 96 partidos (6578 minutos), convirtió 18 goles y dio nueve asistencias.

El último partido de Ezequiel Bullaude con la camiseta de Godoy Cruz fue ante Independiente Prensa Godoy Cruz

Godoy Cruz es uno de los animadores de la Liga Profesional con 25 puntos producto de siete victorias, cuatro igualdades e idéntica cantidad de derrotas y, en gran parte, debe su gran momento a Bullaude. El delantero fue titular en los 14 partidos con la particularidad que lo reemplazaron en una docena de ellos. En total tiene 1090 minutos jugados.

Aunque no marcó goles en 25 remates al arco, dio dos asistencias . Tuvo un 76,8% de efectividad en pases.

. Tuvo un 76,8% de efectividad en pases. Aunque en este campeonato no gravitó en demasía, sí lo hizo en la Copa de la Liga Profesional 2022 y ello se refleja en las estadísticas de la temporada: entre los jugadores Sub 21 es el primero en cantidad de disparos con 52 y en gambetas exitosas con 58; el tercero con más chances para marcar creadas con 34; y el cuarto con más goles convertidos con seis.

El arraigo de Bullaude con Godoy Cruz es tal que en su último encuentro no ocultó su emoción cuando fue reemplazado para que los hinchas lo aplaudan. “Godoy Cruz fue todo para mí, me permitió hacer lo que más me gusta. Tengo palabras de agradecimiento para la gente, ellos son los que alientan, los que hacen la fiesta y los que estuvieron en las malas”, expresó en su última declaración como jugador de la entidad mendocina.