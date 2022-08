Premier League: con Lisandro Martínez de bombero y un gol de baby-fútbol, Manchester United dio el golpe ante Liverpool

Pocas reivindicaciones más oportunas para un pésimo comienzo de Premier League que ganar el clásico más importante de Inglaterra. El atribulado Manchester United, con varios problemas de arrastre, se dio un respiro, una satisfacción grande ante sus hinchas. En Old Trafford, le ganó 2-1 a Liverpool, que también está desconocido en este comienzo de temporada, con dos empates y una derrota en tres fechas para el equipo de Jürgen Klopp. Y en esa vuelta de página también hay que anotar con letras destacadas a Lisandro Martínez.

Hacía cuatro años, o ocho partidos (cinco derrotas y tres empates), que Manchester United no vencía a Liverpool. Esa racha es una de las tantas maneras de medir el declive desde que Alex Ferguson se jubiló en 2013. Desde entonces pasaron ocho entrenadores, incluido el actual (Erik Ten Hag), y 1300 millones de euros en refuerzos sin poder volver a obtener la liga inglesa, en la que se mantiene como el máximo ganador, con 20 títulos, uno más que Liverpool. La última y más reciente de las millonarias incorporaciones, recién llegada desde Madrid, vio este lunes en la platea a sus nuevos compañeros: Casemiro.

Lisandro Martínez festeja con Sancho, autor del primer gol de Manchester United PAUL ELLIS - AFP

Fue una victoria con una cuota de angustia, propia de estos tiempos del United. Se puso en ventaja con un gol de épocas doradas, cuando las muestras de talento no eran tan espaciadas. A los 16 minutos, Jadon Sancho tuvo una inspiración de crack, condición que muchos le auguraban cuando apareció en primera división. Tiene 22 años y no siempre cumplió con las expectativas, pero este lunes devolvió la ilusión con un gol de baby-fútbol: enganchó dentro del área para hacer pasar de largo a Milner y definir con un toque suave. Golazo.

El gol de Sancho, pura clase

Aunque Lisandro Martínez no carga con todas las desventuras que Manchester United viene viviendo en los últimos años, un par de partidos, sobre todo el anterior, que terminó con la catastrófica goleada de Brentford por 4-0, alcanzó para que le cayeran duramente encima. El zaguero surgido de las inferiores de Newell’s pagó los platos rotos con su reemplazo tras el primer tiempo. Exfutbolistas que trabajan de comentaristas en los medios, como Jamie Redknapp y Gary Neville, cuestionaron que con un 1,75m de estatura pudiera ser zaguero central del United en la exigente Premier League. Más comprensivo estuvo Wayne Rooney, que en su columna en The Times escribió que su contextura física no era un impedimento para que rindiera bien.

Más allá de sustituirlo en el partido anterior, el entrenador neerlandés respaldó a Martínez al mantenerlo como titular en un partido muy caliente. Esta vez formó pareja central con Raphael Varane, mientras que el capitán Harry Maguire -su pase se mantiene como el récord para un defensor- fue al banco. Una continuidad que agradece Lionel Scaloni, que tiene a Martínez como una variante polifuncional en defensa y el medio campo para el Mundial de Qatar.

Rashford puso el 2-0

Antes del minuto de juego, como si quisiera marcar territorio de arranque, Martínez salió a presionar y atropelló a Mo Salah, que le dirigió una mirada inquisitoria, como diciendo “¿a dónde vas?”. Sería la primera acción en un primer tiempo en el que el argentino tuvo mucho trabajo, fue muy demandado a medida que Liverpool intensificó la presión y se adueñó de la iniciativa.

Rashford empieza a festejar su gol, el segundo de Manchester United Dave Thompson - AP

Mientras completa una adaptación a una competencia que es muy diferente a la Eredivisie de Holanda, Martínez jugó un encuentro en el nivel por el que el entrenador Erik Ten Hag -lo dirigió en Ajax- pidió que se pagasen 57,37 millones de euros por su transferencia. Estuvo veloz en las coberturas y en el anticipo, con buen pase para sacar la pelota desde atrás, una de sus mayores virtudes. El gol se gestó en una apertura suya hacia la izquierda para Elanga.

En los últimos 20 minutos de la etapa inicial, Martínez y sus compañeros tuvieron trabajo a destajo. Livepool, aun sin precisión en los últimos metros, se fue encima con todo. El argentino fue a cada pelota con el cuchillo entre los dientes. En un cierre a todo o nada sobre la línea de fondo, le tocó con una mano la cabeza a James Milner, que le dijo unas cuantas cosas cuando regresaba a su campo.

El descuento de Salah

Algunas intervenciones de Martínez levantaron ovaciones en Old Trafford, deseoso de ver a un equipo corajudo, con la vergüenza deportiva suficiente para salir de este mal momento. En esos rubros se anotó el zaguero que pasó por Defensa y Justicia, al arrojarse dentro del área para tapar un remate de Salah; sus compañeros lo reconocieron chocando las palmas. Enseguida, sobre la línea despejó lo que era un gol en contra de Bruno Fernandes. Era un Martínez en clave bombero, sofocando varios incendios defensivos.

Mantuvo la misma actitud en la segunda etapa, cuando Manchester United se puso 2-0 en un contraataque resuelto por Marcus Rashford. Cristiano Ronaldo, convertido en un actor secundario, ingresó a los 40 minutos del segundo tiempo, mientras le queda una semana de libro de pases para concretar una salida a otro club que parece cada vez más improbable.

Martínez va de cabeza, uno de los déficits que le señalan por su baja estatura (1,75m) para un zaguero central PAUL ELLIS - AFP

Siempre yendo al límite en cada entrada, Martínez sufrió un calambre a 15 minutos del final. Dejó todo. Según Opta, completó una planilla con siete despejes, una interrupción, una entrada ganada y dos foules; fue el que dio más pases precisos (12) en campo propio.. Perdió en el único duelo aéreo, quizá porque le falten algunos centímetros para una Premier League en la que por abajo empezó a demostrar que es un defensor con arrojo, técnica y personalidad. Ahí su dimensión futbolística cobra altura.

Lo más destacado del partido