Ligue 1: no fue un domingo para que Lionel Messi juntara ganas de renovar ya el contrato con Paris Saint-Germain

Si Lionel Messi todavía está pensando y no tiene definido qué hacer con su vida como futbolista de club, este domingo no juntó muchas ganas para ir a tocarle la puerta a Nasser Al-Khelaifi, dueño de Paris Saint-Germain, y firmar la renovación del contrato que le ofrecieron desde antes del Mundial. Su regreso a Francia, tras la consideración de deidad que recibió en la Argentina mientras estuvo con el seleccionado, lo devolvió a la incertidumbre sobre su futuro.

Volvieron algunos silbidos cuando apareció en la pantalla y fue anunciado su nombre en el Parque de los Príncipes, antes de una derrota por 1-0 ante Lyon que volvió a retratar a PSG como un equipo extraviado, sin rumbo durante este 2023. Vive de las rentas del primer tramo de la Ligue 1, cuando acumuló una ventaja que todavía le permite ser puntero, con seis unidades de ventaja sobre perseguidores (Lens y Olympique Marsella) que también son inconstantes.

Messi engancha dentro del área, pero Thiago Mendes le quitará la pelota Aurelien Morissard - AP

La reprobación que se llevó Messi, en quien los ultras y algunos hinchas focalizan los fracasos en la Champions, una tensión que se agudizó tras la final del Mundial que la Argentina le ganó a Francia, fue similar a la que tuvo por destinatario al entrenador Christophe Galtier. Al margen del rechazo queda Kylian Mbappé, quien el sábado asistió a la celebración de los 15 años de K-Soce, uno de los principales grupos del Collectif Ultras Paris, que puebla la tribuna Auteuil.

Sin el afecto popular, la actualidad futbolística de PSG tampoco es estimulante para Messi. En la caída ante el Lyon, que contó con Nicolás Tagliafico, el rosarino tuvo arrestos, algunos destellos, pero en varios pasajes fue presa de la impotencia, como el resto del equipo.

Mbappé asistió al aniversario de uno de los grupos ultra de PSG

Como en otros encuentros de local, ni bien sonó el silbato final, Messi encaró directamente al vestuario. Volvió a ser el primero en dejar el campo, sin participar del saludo grupal del equipo. Thierry Henry, excompañero de Messi en sus primeras épocas en Barcelona y actual comentarista en la televisión francesa, sentó una posición muy clara: “Messi tiene que volver al Barcelona por amor al fútbol y porque no se fue como debía de allí. Da vergüenza escuchar los silbidos del Parque de los Príncipes. No se puede silbar a uno de los mejores jugadores del equipo. Quiero ver a Lionel Messi terminar su carrera en Barcelona por amor al fútbol”.

Galtier calificó como “duros” los silbidos a Messi. Y amplió: “Messi da todo lo que tiene, es un jugador decisivo. Él no puede con todo, me parece que esos silbidos no son acordes”.

Lo más destacado de PSG 0 - Lyon 1

Su temporada en la Ligue 1 suma 24 partidos, con 13 goles e igual cantidad de asistencias (primero en ese rubro en el torneo). No está mal, pero igual no termina de fluir. Desde Qatar se envió la orden que la renovación del contrato de Messi es una prioridad, lo quieren mantener en el proyecto junto con Mbappé, mientras se analiza la manera de prescindir de Neymar.

Al margen de lo económico, a Messi le interesará saber cuáles son los planes para la próxima temporada. Por ahora, la única expectativa que le satisface de PSG es que volverá a jugar la Champions League, una de sus mayores motivaciones. En la semana, Messi recibió varios mensajes públicos seductores desde Barcelona para allanar un regreso. Lo del Barça, por ahora, no es más que una expresión de deseos, ya que su precaria situación económica le dificultará ofrecerle un contrato. Mientras tanto, Messi, que se fue de Barcelona muy decepcionado con el presidente Joan Laporta, no devuelve ninguno de los guiños catalanes. Habrá que seguir esperando.

Messi conversa con Tagliafico, lateral de Lyon Captura

Los partidos se le están haciendo indescifrables a PSG. Se ahoga en la presión rival y sufre con sus desajustes defensivos. Sin peso en la línea de volantes, donde nadie agarra el timón ni arma juego, todos parecen esperar lo que pueda salir de los botines de Messi y Mbappé. Las dos estrellas se buscan, asumen la dependencia que el equipo tiene de ellos. Intentan ser solución para los problemas estructurales. Son capaces de alguna joya, como un pase de taco de Messi a Mbappé, que definió desviado.

Pese al trajín de la última semana con un viaje trasatlántico, Messi juntó energías para un pique de 40 metros y dejar atrás a un rival antes de que otro defensor le ganara la posición dentro del área. El buen comienzo de PSG fue derivando en confusión. Si no llegan los goles, lo invade una sensación de inseguridad.

Lyon esperó su momento y lo aprovechó. Más allá de navegar por la mitad de la tabla de posiciones, tiene jugadores de oficio, con recorrido internacional: Anthony Lopes ataja en el seleccionado de Portugal, Dejan Lovren jugó el Mundial para Croacia, como Nicolás Tagliafico para la Argentina; el delantero Lacazette pasó por el seleccionado y tuvo destacados pasajes en Arsenal.

La decepción de Messi, mientras al fondo Lyon festeja el gol de Bradley Barcola FRANCK FIFE - AFP

Lacazette, autor de 17 goles (4 penales) en esta Ligue 1, desperdició un penal en el primer tiempo. Su remate dio en un poste y el rebote le cayó a Tagliafico, que definió por arriba del travesaño. La falta la había cometido Donnarumma. PSG se salvaba, estaba avisado del costo de los descuidos, pero ni aun así se corrigió en la segunda mitad.

El juego de PSG se hizo cada vez más espeso. Messi y Mbappe cayeron en imprecisiones y pérdidas de pelota. Bradley Barcola aprovechó un agujero defensivo para poner 1-0 a Lyon. Quedaban más de 40 minutos por delante, sin reacción por parte de PSG.

Laurent Blanc, entrenador de Lyon, dirigió al equipo parisino entre 2013 y 2016. Conoce muy bien de qué se trata: “El problema en París, cuando el objetivo número uno ya no es alcanzable, es que parece que la temporada ya no existe. Termina la Champions League y todo se acaba, se habla de la próxima temporada, es muy difícil motivar a los jugadores”.

Messi supera la marca de Lukeba en un contraataque del primer tiempo FRANCK FIFE - AFP

Reanudada la actividad tras el Mundial de Qatar, PSG entró en una pendiente. El virus Mundial le afectó los signos vitales. El equipo que había estado invicto durante el semestre anterior, empezó a acumular un golpe detrás de otro. La derrota del 1° de enero, ante Lens, fue la primera de las cinco que acumula en la Ligue 1 (ocho en 2023 por todas las competencias). Galtier no oculta la realidad: “Es la segunda derrota consecutiva, es la octava en 2023. Es mucho. Es mucho cuando eres el París Saint-Germain”.

La opinión de Tagliafico sobre la actualidad de Messi

La eliminación en la Copa de Francia causó un dolor suplementario porque fue a manos del clásico rival, Olympique de Marsella. Las desventuras se hicieron más profundas cuando se tiró por la borda el gran objetivo de la temporada, el que persiguen los dueños qataríes desde que tomaron la administración del club: la Champions League. Bayern Munich, triunfador en los dos partidos de octavos de final, fue inabordable. En el camino, las lesiones expusieron las carencias del plantel. Neymar es baja definitiva desde que el 19 de febrero se rompió un tobillo. Marquinhos, Hakimi y Sergio Ramos también pasaron un tiempo en la enfermería. Este domingo fue reemplazado Verratti con una molestia muscular.

Tras un comienzo en el que parecía que iba a mejorar la herencia de Mauricio Pochettino, Galtier no dio con las teclas adecuadas en momentos de adversidad. La confianza y el crédito se empezaron consumir aceleradamente. PSG es un puntero triste, hasta Messi pierde la sonrisa perenne que tuvo en la Argentina.