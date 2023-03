Lionel Messi, a dos puntas: ejecutar el año opcional con PSG o regresar a Barcelona

escuchar

Lionel Messi está a 90 días de ser jugador libre. Mientras no se ejecute el año opcional que tiene firmado con PSG, su club actual, la Pulga podrá decidir el 30 de junio adónde continuar su carrera. Y sin un solo euro de por medio. Las dos posibilidades más concretas son continuar en la Ciudad Luz con un aumento de sueldo para la próxima temporada o aceptar una oferta más emocional que jugosa desde lo económico: el regreso a Barcelona, algo que tomó más fuerza este viernes a partir de las declaraciones de un dirigente del club. Más atrás, y sólo en caso de que se esfumen estas dos chances, aparece la MLS estadounidense con Inter Miami a la cabeza.

El diario catalán Sport da cuenta de que PSG acelera para conseguir la firma del astro argentino. Ya no en un nuevo contrato, sino en el que está vigente, que incluye la posibilidad de una extensión para la próxima temporada. “La primera propuesta del PSG es mantener el vínculo con el futbolista en los términos firmados hace dos años (agosto de 2021). Pero, ante la amenaza de la negativa del argentino, Nasser Al-Khelaifi (presidente del club) está dispuesto a subir la propuesta económica para evitar su salida”, escribe el periódico español. En los últimos días, el club parisino confirmó las conversaciones para mantener a los futbolistas principales del plantel, como Messi, Kylian Mbappée e incluso el español Sergio Ramos. El futuro de Neymar, lesionado y compinche de la Pulga, es una incógnita.

Nasser Al-Khlaifi, presidente de PSG, durante la presentación de Lionel Messi como nuevo jugador del club, en agosto de 2021 STEPHANE DE SAKUTIN - AFP

Siempre según Sport, Messi y su entorno esperarán para darle una respuesta concreta a los qataríes dueños de PSG. Se especulaba con que el sí definitivo llegaría durante el Mundial de Qatar, pero no ocurrió. Tanto, que la firma postergada nunca llegó y ahora los franceses se exponen a perder al número 30. A juzgar por Sport, la Pulga “quiere conocer el proyecto deportivo para el año próximo”. En este sentido, no son pocas las voces en el vestuario que piensan que la versión 2023 del equipo es peor que la pasada temporada. Notan una “involución” en los fichajes y en la calidad del equipo, que quedó afuera de la Champions League en octavos de final (ante Bayern Munich), igual que un año atrás. Y responsabilizan al portugués Luis Campos, consejero deportivo, por las malas decisiones. Fue el mismo Campos quien tuvo un altercado en los vestuarios del estadio Louis II, de Mónaco, c on los brasileños Marquinhos y Neymar tras una pésima presentación en el Principado, por la Ligue 1.

“El proyecto deportivo incluye varias piezas básicas. Una de ellas Mbappé, que todo apunta a que seguirá después del verano. Otra, el caso de Neymar, una pieza que ahora mismo está en el alambre. Es más el club francés sería partidario de una salida, a pesar de que es uno de los mejores amigos de Messi en el vestuario. Otro factor más es Christophe Galtier. La continuidad del técnico tampoco está asegurada y suenan nombres como el de Zinedin Zidane”, escribe Sport. Todas estas incertidumbres relacionadas con el futuro del astro argentino hacen que en Barcelona, y con una billetera mucho más exigua, se froten las manos. Y sueñen con un “Last Dance” del argentino en Cataluña, allí donde todo comenzó.

Primeras voces oficiales sobre el regreso

Este viernes fue la primera vez que oficialmente Barcelona admite gestiones informales para intentar repatriar a su gran ídolo. Rafael Yuste, vicepresidente deportivo del club culé, soltó la bomba durante la presentación de un acto institucional del club, la Barça Academy World Cup. “Sabe Leo y su familia el afecto que les tenemos. Participé en las negociaciones que en su día no llegaron a buen puerto, por desgracia, y tengo esa espina clavada. Por supuesto me encantaría que volviese y seguro que muchos aficionados comparten mis palabras. Creo que las historias en el vida deben acabar bien y por eso tenemos contactos con Messi, por supuesto”, sorprendió el dirigente de la entidad catalana, durante la conferencia de prensa.

31/03/2023 El vicepresidente primero y del área deportiva del FC Barcelona, Rafa Yuste, en conferencia de prensa

Yuste, además, avisó que comenzarán las charlas con LaLiga, que conduce Javier Tebas, para analizar la ingeniería financiera que le permita a Barcelona estar en condiciones de contratar a la Pulga. “Quedan dos meses en que podemos trabajar con Tebas y presentarle el plan de viabilidad, de tesorería, de ingresos. Si se da el caso, porque Leo es jugador del PSG y si se dan todas los condiciones, como que Leo se aviniese a volver”.

Xavi Hernández y un “Last Dance” de su amigo Messi

El técnico de Barcelona, Xavi Hernández, puso paños fríos a los dichos de Yuste, y pidió que todo se enfocara en los desafíos a corto plazo que tiene su equipo. “Creo que no es momento para hablar del regreso de Leo. Tengo amistad. Hablo de forma frecuente pero no es momento por el bien de Leo, ni del club ni de la plantilla. Es un tema que estamos tratando, tengo amistad por él pero se está haciendo y ojalá se pueda hacer. Me gustaría que volviera para ayudarnos. Es el club de su vida, es el mejor jugador de la historia del club y de la historia del fútbol”, señaló el entrenador.

Xavi junto a Messi, en otros tiempos Archivo

“Estamos a un mes de poder ganar dos títulos importantes y no es momento para hablar de fichajes ni de Leo. Hay que hablar del Elche, el Madrid y lo que viene”, dijo, aunque tuvo palabras elogiosas para su excompañero: “Claro que estoy enamorado de Leo. Le he visto crecer. Hemos sido compañeros. he visto el futbolista que es. La afición está ilusionada con un último Last Dance como Michael Jordan. Lo más importante es que la gente se ilusione”.

Mientras tanto, en París...

Casi al mismo tiempo que el vicepresidente de Barcelona hablaba en conferencia de prensa sobre el regreso de la Pulga, en Francia, el entrenador de PSG, Christophe Galtier, hizo referencia a la continuidad de Messi en París. “Respecto al futuro de Leo, está su posición, la posición del club, estoy centrado en el título de campeón de Francia, se discute entre las dos partes pero sigue siendo muy confidencial”, dijo el entrenador, en la previa del encuentro que su equipo disputará ante Lyon este domingo, por la Ligue 1 y desde las 15.45 de Argentina.

