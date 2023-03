Marcelo Bielsa, sus charlas con Uruguay y todo lo que falta para que sea entrenador de la Celeste

escuchar

Uruguay busca entrenador, pero no lo nombrará a corto plazo. La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tiene varios nombres en carpeta y uno marcado con resaltador: Marcelo Alberto Bielsa. En las últimas semanas se dieron los primeros encuentros entre los dirigentes charrúas y el propio DT, que suele caminar por la Rambla montevideana. El intercambio fue positivo, aunque no hay resolución inminente. ¿La razón? La semana próxima asume la nueva conducción de la AUF, que mantendrá al presidente Ignacio Alonso, pero cambiará a su comité ejecutivo. Así, la misión de los directivos salientes era armar una carpeta con los nombres posibles. Y dejarle la decisión a la nueva conducción, que tendrá mandato hasta 2026.

Los tres directivos de la AUF que se acercaron a Bielsa no continuarán. Son Gastón Tealdi, Jorge Casales y Eduardo Ache. El DT rosarino también es del agrado de Alonso, el presidente, quien todavía no resolvió la continuidad de su homónimo Diego, el entrenador que dirigió a Uruguay en Qatar 2022 y que logró clasificar a la Celeste tras un mal arranque con el Maestro Oscar Tabárez. A falta de la confirmación oficial, todo hace pensar que el ex delantero de Gimnasia no seguirá siendo el DT de Uruguay. Incluso se lo mencionó en las últimas horas como posible sucesor de Hugo Ibarra al frente de Boca.

Tealdi se ilusionó con la llegada del Loco: “Si Bielsa está dispuesto a hablar, partís de la base que le interesa”, dijo el directivo en declaraciones a Radio Uruguay. Y agregó: “Hubo conversaciones con Bielsa. Todavía no hay nada cerrado, ni cerca. La idea es que el DT esté en mayo”, adelantó. Sobre el aspecto económico y la inversión que tendría que hacer la AUF para contratar al entrenador rosarino, Tealdi apuntó: “La AUF tiene una estabilidad económica que es buena. Hay que ser cauteloso y en eso tenemos que ser responsables”. De todas formas, insistió en que su rol fue recabar información para que el próximo comité ejecutivo tome una decisión.

Una escena del triunfo de Uruguay ante Corea del Sur, el martes pasado. Lo dirige interinamente Marcelo Broli, DT de la Sub 20 Ahn Young-joon - AP

“Lo típico de Bielsa: el control de todo. Injerencia en el predio, en las categorías formativas y en todos los detalles”, aseguraron las fuentes consultadas por LA NACION respecto de lo que ya conversó el entrenador con los delegados de la AUF. “Sabemos que es un entrenador recontra caro. Y también está la posibilidad de Gustavo Alfaro, al que están ofreciendo”, dijo un directivo del fútbol uruguayo que sabe de las negociaciones para contratar a un nuevo entrenador. Sobre el asunto económico, se sabe que Bielsa solicita un monto para todo su cuerpo técnico y después reparte. Los primeros números no espantaron a ninguna de las dos partes, más allá de los trascendidos. “Si Bielsa pidió 4, Uruguay ofertó 2,5″, graficaron otras fuentes. Está claro que las charlas seguirán y que el rosarino es uno de los posibles entrenadores del seleccionado uruguayo. Su currículum, la experiencia en el trabajo con juveniles y su personalidad entusiasman a los directivos. Pero no es el único en carrera.

“El tema no se discutió aún en reuniones internas”, confirmó un dirigente de un equipo de primera de la vecina orilla. Es decir que los cafés con Bielsa forman parte de la primera parte del “scouting” de entrenadores que la AUF está haciendo para encontrar al sucesor de Alonso. El recambio de autoridades a principio de abril conspira contra una pronta decisión. Los fanáticos uruguayos, entonces, tendrán que esperar. “Es un nombre que genera sorpresa e ilusión en la gente”, dijo Diego Godín, histórico capitán y referente de la Celeste, tras el empate del jueves con Defensa y Justicia por la Liga Profesional.

Marcelo Bielsa se fue de Leeds en febrero, y con el cariño de los hinchas de ese equipo inglés

No es la primera vez que el destino del Bielsa se emparente con el fútbol uruguayo. En 2016 recibió una propuesta de Juan Pedro Damiani, de Peñarol, para hacerse cargo del equipo carbonero, uno de los dos más grandes de Uruguay. En aquel momento, según el diario El País, de Uruguay, el Loco mantuvo una charla con Juan Ahuntchain, director deportivo de Peñarol. Fueron más de dos horas de conversación en la que Bielsa preguntó hasta por varios de los jugadores de las inferiores. Y se detuvo en un detalle: “Dígame, ¿el canchero sabe de canchas o solamente corta el pasto?”, preguntó el rosarino, un apasionado de los detalles. Al final, Bielsa entendió que no era su momento para dirigir a Peñarol y declinó el ofrecimiento.

El Loco no dirige desde febrero del año pasado, cuando lo despidieron de Leeds, de la Premier League. En esa ciudad inglesa estuvo cuatro años, se transformó en una figura de culto y recibió la admiración y el cariño de los hinchas por haber conseguido el ascenso a la máxima categoría del fútbol inglés.