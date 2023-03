Barcelona admitió contactos con Lionel Messi y crecen las posibilidades de que vuelva al club catalán

escuchar

La catarata de rumores se alimenta día a día en Barcelona desde que Messi dijo adiós y emigró a París. El agujero que produjo su partida nunca pudo ser rellenado y hasta el día de hoy los reproches están a la orden del día. Messi no es feliz lejos de Barcelona y Barcelona no es feliz con Messi lejos. A la par de una agridulce actualidad en PSG, donde nunca parece haber terminado de encajar, el capitán de la selección argentina tiene siempre una puerta abierta esperándolo en tierra catalana, pese a que la realidad económica del club culé hace que sea difícil la empresa.

Sin embargo, este viernes fue la primera vez que oficialmente Barcelona admite gestiones informales para intentar repatriar a su gran ídolo. Rafael Yuste, vicepresidente deportivo del club culé, soltó la bomba durante la presentación de un acto institucional del club, la Barça Academy World Cup. “Sabe Leo y su familia el afecto que les tenemos. Participé en las negociaciones que en su día no llegaron a buen puerto, por desgracia, y tengo esa espina clavada. Por supuesto me encantaría que volviese y seguro que muchos aficionados comparten mis palabras. Creo que las historias en el vida deben acabar bien y por eso tenemos contactos con Messi, por supuesto”, sorprendió el dirigente de la entidad catalana, durante la conferencia de prensa.

Lógicamente, luego intentó matizar sus palabras para no generar un conflicto con PSG, que todavía evalúa la continuidad del astro argentino, “porque Messi es jugador suyo”. Yuste, además, avisó que comenzarán las charlas con LaLiga, que conduce Javier Tebas, para analizar la ingeniería financiera que le permita a Barcelona estar en condiciones de contratar a la Pulga. “Quedan dos meses en que podemos trabajar con Tebas y presentarle el plan de viabilidad, de tesorería, de ingresos. Si se da el caso, porque Leo es jugador del PSG y si se dan todas los condiciones, como que Leo se aviniese a volver”.

Lionel Messi no ha terminado de encajar en PSG, donde siempre fue mirado de reojo FRANCK FIFE - AFP

El vicepresidente de Barcelona agregó palabras con un halo de romanticismo hacia la posible vuelta de Messi, y dio algún detalle más de las gestiones: “Creo que es lo más natural. Cuando estás enamorado de una persona pierdes contacto pero quieres seguir estando enamorado. Y creo que Leo también está enamorado del Barça y de la ciudad de Barcelona. Creo que el destino lo hará posible. A ver si podemos volver a tener a Leo en Barcelona. Las conversaciones ya las conocen. El presidente estuvo con el padre de Leo, Jorge, y hay buena relación. No hay plan de ataque. Si esto sale, saldrá porque el destino vuelve donde debe.., ya veremos. Pero ahora me es difícil hablar de Leo porque no quiero que el PSG interprete mal mis palabras”, expresó Yuste.

Galtier habló del futuro de Messi

Casi al mismo tiempo que el vicepresidente de Barcelona pronunciaba estas palabras, en Francia, el director técnico de PSG, Christophe Galtier, se refirió sucintamente a la continuidad de Mess en París. “Respecto al futuro de Leo, está su posición, la posición del club, estoy centrado en el título de campeón de Francia, se discute entre las dos partes pero sigue siendo muy confidencial”, señaló el entrenador, en la previa del encuentro que su equipo disputará ante Lyon este domingo, a las 15.45 de nuestro país.

