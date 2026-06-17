Lionel Messi dijo que se siente identificado con Rafael Nadal y que está mirando su documental durante el Mundial

Lionel Messi, que en pocos días cumplirá 39 años, tiene diversas similitudes con Rafael Nadal, que acaba de llegar a los 40 y está retirado del tenis desde fines de 2024. Son astros del deporte, contemporáneos y con carreras cinematográficas. Ambos llegaron a la cima en sus actividades, pero lo lograron después de superar un sinfín de obstáculos: deportivos, emocionales, físicos. Los une un vínculo. Es más: un año después del título en Qatar 2022, la Pulga le obsequió una camiseta de la selección argentina (y firmada) al catorce veces campeón de Roland Garros para que la exhibiera en el museo que montó en su academia, en Mallorca.

La celebración de Messi, autor de tres goles para Argentina ante Argelia, en Kansas Aníbal Greco - La Nación

Messi y Nadal tienen admiración mutua. Rafa es hincha de Real Madrid y, de cierta manera, sufrió al Messi de Barcelona, pero el extenista es extremadamente apasionado por el fútbol, tiene muchas amistades con argentinos y, cada vez que pudo, ponderó al rosarino. Anoche, en Kansas City, tras una presentación mágica en el Mundial 2026, anotándole tres goles a Argelia, Messi citó a Nadal. Lo hizo por iniciativa propia, sin que nadie le mencionara al extenista. Lo hizo frente a los periodistas, luego de que le preguntaran cuál sigue siendo su incentivo para mostrarse competitivo, incluso a su edad y habiendo ganado todo.

“A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito y, cuando estoy bien, doy el máximo. Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho. Creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo, siempre me quiero sentir bien, disfruto de esa manera y, mientras pueda y esté bien para hacerlo, ahí estaremos”, expresó Messi, en referencia a Nadal y, puntualmente, a la serie documental sobre el mallorquín, llamada “Rafa”, que la plataforma Netflix presentó el mes pasado.

La camiseta que Messi le obsequió a Nadal

"Para Rafa, con mucho cariño y admiración", la dedicatoria de Leonel Messi en la camiseta que le regaló a Nadal para su museo @rnadalacademy

No es casual que Messi haya encontrado momentos movilizantes en la serie de Nadal. En la producción audiovisual del veintidós veces campeón individual de Grand Slam, se muestra la intimidad de la lucha de Rafa frente a los tormentos físicos y emocionales por los que travesó en su longeva carrera. “Lo que siempre me ha motivado son las ganas de seguir luchando”, narra Rafa en su documental, con la misma filosofía que muestra el número 10 del seleccionado nacional.

Agradecido por las palabras de Messi después de la victoria ante Argelia, Nadal le respondió a través de una historia en Instagram: “Gracias y enhorabuena por el gran arranque del Mundial”.

El posteo que hizo Nadal para agradecerle a Messi sus palabras sobre el documental recién estrenado en la plataforma Netflix Instagram Rafael Nadal

Varias veces coincidieron en eventos. En 2023, asimismo, tras ser invitado a los prestigiosos Premios Laureus, Nadal sorprendió con un mensaje dirigido al rosarino: “Es un honor estar nominado otra vez en los premios Laureus como ‘mejor deportista del año’, pero este año… Vamos @leomessi, lo mereces tú”. Messi recogió el guante y le devolvió las gentilezas. “Que un deportista como vos me ponga eso me deja sin palabras”, escribió Messi, por entonces jugador de París Saint-Germain. Y completó: “Muchas gracias, Rafael Nadal, vos también merecés todo por la manera en que competís cada vez que salís a la cancha. Sos un ganador”.

El flamante documental de Nadal tiene cuatro capítulos. Habrá que preguntarle a Messi durante el Mundial cuál es su crítica final una vez que termine de verlo completo. Pero la respuesta ya se puede imaginar...

Qué dijo Messi sobre la serie de Nadal