Lionel Messi e Inter Miami vs. Columbus Crew, por la MLS 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Lionel Messi se reincorporó esta semana a Inter Miami, tras ser subcampeón del Mundial 2026 con la selección argentina, y es una incógnita si estará disponible para el partido que su equipo disputará el próximo sábado vs. Columbus Crew como local en el Nu Stadium por la Major League Soccer (MLS) 2026. El duelo está programado a las 20.30 (hora argentina) y no se transmitirá por TV en la Argentina. La única opción para verlo en vivo es a través de la plataforma digital Apple TV+. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al duelo que arbitrará Mary Victoria Penso, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.72 contra 4.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.80.

Las Garzas afrontaron dos partidos sin el astro argentino -y sin Rodrigo De Paul- y consiguieron sendas victorias. El rosarino tuvo vacaciones luego de ser una de las figuras de las copas del Mundo y, tras reincorporarse al plantel que comanda el entrenador Guillermo Hoyos y entrenar a la par de sus compañeros, hay posibilidades de que dentro de 48 horas se ponga la camiseta del equipo de la Península de la Florida porque sobran antecedentes de su compromiso para con la institución y se sabe que el ‘10′ siempre quiere jugar.

Inter Miami acumula seis triunfos seguidos y se ubica segundo en la Conferencia Este de la MLS con 37 unidades, dos menos que Nashville, producto de 11 alegrías, cuatro empates y dos derrotas. Luego de recibir a Columbus, iniciará su incursión en la Leagues Cup y en la primera etapa jugará contra los clubes mexicanos San Luis, Monterrey y León.

Lionel Messi se reincorporó a los entrenamientos de Inter Miami, tras el Mundial 2026 Prensa Inter Miami

El rival de las Garzas es uno de los equipos que, de momento, está afuera de la zona de clasificación a los playoffs porque se ubica undécimo con 19 puntos gracias a cinco victorias, cuatro igualdades y ocho derrotas. Su campaña es irregular y necesita sumar puntos para pelear por acceder a los cruces de eliminación directa. En su plantel cuenta con los argentinos Andrés Herrera y Lautaro Giaccone, reciente incorporación proveniente de Argentinos Juniors.