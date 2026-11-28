Pese al 0-3 en el primer encuentro, Inter Miami no necesita remontar una diferencia de tres tantos. La primera rueda de los playoffs de la MLS es al mejor de tres partidos y no contempla la brecha de tantos: cada triunfo tiene un mismo valor, independientemente del margen en el marcador. Por lo tanto, una victoria por cualquier diferencia permitiría a Lionel Messi y compañía forzar un tercer compromiso, que sería en Florida, por su mejor ubicación en la etapa regular de la temporada. En cambio, una nueva derrota implicaría la eliminación. Las Garzas necesitan ganar este compromiso y el eventual tercero para avanzar a las semifinales de la Conferencia Este.

Lionel Messi llega junto a Luis Suárez al estadio de Ohio, donde Columbus Crew intentará hacer valer su éxito en Florida y eliminar al campeón de la Major League Soccer JASON MOWRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA