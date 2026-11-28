Lionel Messi en Columbus Crew vs. Inter Miami, por la Major League Soccer EN VIVO: el minuto a minuto del partido
El equipo dirigido por Kily González necesita un triunfo en Ohio para forzar un tercer encuentro; De Paul es titular, y Suárez, suplente
Una gran combinación argentina
Messi y De Paul se asociaron y el volante filtró un pase para Germán Berterame, que amagó y habilitó al rosarino con una exquisita asistencia por encima de la defensa. El número 10 definió desviado ante la presión de un defensor, en la mejor aproximación de Inter Miami hasta el momento.
Pocas situaciones y un Messi rodeado
El encuentro transcurre sin demasiadas ocasiones de peligro ni claridad en ataque por parte de ambos equipos. Lionel Messi, rodeado de adversarios, busca recibir entre líneas algún pase de Rodrigo De Paul, que hoy ocupa la posición de volante central. Columbus Crew avisó con un remate desde afuera del área del marroquí Anass Zaroury.
Messi, activo desde el comienzo
Bajo la lluvia que cae en el frío Ohio (3°C), Lionel Messi se muestra participativo desde los primeros minutos y genera peligro en campo rival. Columbus Crew, por su parte, intenta aprovechar los espacios que deja Inter Miami en sus lentos retrocesos para lastimar de contraataque. Cabe recordar que, en caso de empate en los 90 minutos, el encuentro se definirá por penales.
Comenzó el partido
Con algo de llovizna, Inter Miami y Columbus Crew ya juegan en Ohio por el segundo encuentro de la primera ronda de los playoffs de la MLS. Lionel Messi y sus compañeros están obligados a ganar para forzar un tercer partido y mantener viva la ilusión de conquistar el título.
Una salida al campo con un marco imponente
En la previa del encuentro, los futbolistas de ambos equipos saltaron al campo de juego en medio de un impresionante recibimiento. Los hinchas de Columbus Crew, que colmaron el estadio, entonaron a viva voz “Can’t Help Falling in Love”, el clásico de Elvis Presley, en una de las grandes postales de la noche en Ohio.
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La once iniciales de Columbus Crew
Laurent Courtois apostará por los mismos futbolistas que protagonizaron desde el comienzo el 3-0 en Florida. La alineación de Columbus Crew: Patrick Schulte; Mohamed Farsi, Steven Moreira, Sean Zawadzki y Malte Amundsen; Anass Zaroury, Dylan Chambost, Taha Habroune y Santiago Rodríguez; Gonzalo Tapia y Brais Méndez.
Our Round One Game 2 XI 📋 pic.twitter.com/AuHlLex5Jy— The Crew (@ColumbusCrew) November 28, 2026
Las formación confirmada de Inter Miami
Cristian González eligió la alineación de Inter Miami para el partido contra Columbus Crew, con Lionel Messi como titular y capitán, acompañado por sus compatriotas Rodrigo De Paul y Germán Berterame. Luis Suárez comenzará en el banco de suplentes. La formación: Dayne St. Clair; Fricio Caicedo, Casemiro, Micael Silva, Ian Fray; Rodrigo De Paul, Telasco Segovia y Matías Galarza; Riquelme Fillipi, Lionel Messi (capitán) y Germán Berterame.
Los once de hoy 👊 pic.twitter.com/fFylJjubdv— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 28, 2026
¿Qué necesita Inter Miami para seguir en carrera?
Pese al 0-3 en el primer encuentro, Inter Miami no necesita remontar una diferencia de tres tantos. La primera rueda de los playoffs de la MLS es al mejor de tres partidos y no contempla la brecha de tantos: cada triunfo tiene un mismo valor, independientemente del margen en el marcador. Por lo tanto, una victoria por cualquier diferencia permitiría a Lionel Messi y compañía forzar un tercer compromiso, que sería en Florida, por su mejor ubicación en la etapa regular de la temporada. En cambio, una nueva derrota implicaría la eliminación. Las Garzas necesitan ganar este compromiso y el eventual tercero para avanzar a las semifinales de la Conferencia Este.
Un Messi alterado y vencido en el primer partido
El sábado pasado, Columbus Crew sorprendió a Inter Miami en el Nu Stadium con un 3-0. El chileno Gonzalo Tapia, exdelantero de River, marcó dos tantos y protagonizó un tenso cruce con Lionel Messi, y Taha Habroune completó la victoria. Ahora, el conjunto dirigido por Laurent Courtois tiene la posibilidad de liquidar la serie ante su público.
La cobertura al instante de Columbus Crew vs. Inter Miami
Lionel Messi afronta una noche posiblemente decisiva en la defensa del título de campeón de la Major League Soccer. Inter Miami visita este viernes a Columbus Crew en el segundo encuentro de su serie de la primera ronda de los playoffs, con la obligación de ganar para mantenerse en carrera tras la derrota por 3-0 en el partido inicial. El juego comenzará a las 22 de Argentina en el ScottsMiracle-Gro Field, de Ohio, y contará con el arbitraje del canadiense Drew Fischer. Transmitirá exclusivamente Apple TV+, y se podrá seguir el minuto a minuto por LA NACION.