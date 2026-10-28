Lionel Messi en Inter Miami vs. Cincinnati, en vivo, por la MLS: el minuto a minuto del partido
El conjunto dirigido por el “Kily” González, ya clasificado para la siguiente etapa, recibe a un equipo que busca acceder a los playoffs
Cincinnati estuvo cerca del gol
Messi baja hasta su propio campo para buscar la pelota, que no le llega del otro lado. Su primer intento de apile encarando de derecha al centro deriva en un rechazo. Cincinnati acelera, consigue su primer tiro de esquina y genera peligro: Mboma Dem cabeceó por encima del travesaño al anticipar al arquero en el área chica. Muy cerca del gol el visitante.
Sin llegadas en los primeros minutos
Un comienzo en cámara lenta en medio del calor. Inter Miami controla la pelota y busca avanzar con un juego colectivo. Cincinnati sale a presionar en el campo rival.
¡Se juega!
Comienza a rodar la pelota en Miami. El local la pone en juego a través de Suárez.
¡A la cancha!
Salen los equipos al campo de juego, en medio de un show de luces en el estadio. Inter Miami y Cincinnati ya están casi listos para su partido de esta noche.
Se acerca el partido
Va culminando la entrada en calor en Miami, con Messi y De Paul muy sonrientes en medio de los movimientos junto a sus compañeros. Los jugadores se van a los vestuarios y regresarán en minutos para el inicio del juego, que será a las 20.40.
Los números de Messi
Lionel Messi lleva anotados 25 goles en los 28 partidos en los que intervino en esta temporada y, con 15 asistencias, se convirtió en el primer futbolista en la historia de la MLS que alcanza al menos esa cantidad de pases-gol en tres temporadas consecutivas.
Cincinnati, confirmado
Los 11 de Cincinnati elegidos por el DT Pat Noonan para jugar en Miami son: Roman Celentano; Samuel Gidi, Nick Hagglund, Teenage Hadebe; David Doudera, Gerardo Valenzuela, Obinna Nwobodo, Bryan Ramírez; Evander; Kevin Denkey y Kenji Mboma Dem.
Our XI in Miami. 🌴 pic.twitter.com/HMP0EuJlAq— FC Cincinnati (@fccincinnati) October 28, 2026
Los titulares de Inter Miami: Messi +10
Para esta noche, Inter Miami saldrá al campo con el siguiente equipo: Dayne St Clair; Gonzalo Luján, Casemiro, Micael, Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, David Ayala, Matías Galarza; Lionel Messi; Luis Suárez y Germán Berterame.
¡Así salimos esta noche! 👊 #MIAvCIN pic.twitter.com/YsrVKXu24X— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 28, 2026
Cincinnati, con más presión
Cincinnati llega al compromiso con mayores obligaciones. El conjunto de Ohio viene de ganarle por 2-0 a DC United como visitante en el Audi Field de Washington y acumula 33 puntos, por lo que se ubica noveno en la Conferencia Este, todavía fuera de los siete puestos que dan acceso directo a los playoffs y en el último de los que llevan a un repechaje.
Cómo llega Inter Miami
Inter Miami, dirigido por Cristian “Kily” González, ya se encuentra clasificado a la siguiente instancia, aunque viene de perder el sábado pasado por 2-0 en su visita a los New York Red Bulls. Las Garzas se ubican en el tercer lugar de la Conferencia Este, con 55 puntos, por detrás de New England Revolution, que tiene las mismas unidades pero mejor diferencia de gol, y lejos de Nashville, ya campeón del Supporters’ Shield (70).
Bienvenidos a Inter Miami vs. Cincinnati, con Messi
Desde las 20.30 (hora argentina), Inter Miami recibirá a Cincinnati por la fecha 33 de la Major League Soccer (MLS), con Lionel Messi. El partido se jugará en el Nu Stadium, contará con el arbitraje de Armando Villarreal y puede ser visto en vivo por Apple TV, con suscripción paga. Desde este espacio, en LA NACION, estaremos haciendo el seguimiento minuto a minuto de lo más destacado.
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