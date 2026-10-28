Lionel Messi en Inter Miami vs. Cincinnati, en vivo, por la MLS: el minuto a minuto del partido

Cincinnati llega al compromiso con mayores obligaciones. El conjunto de Ohio viene de ganarle por 2-0 a DC United como visitante en el Audi Field de Washington y acumula 33 puntos, por lo que se ubica noveno en la Conferencia Este, todavía fuera de los siete puestos que dan acceso directo a los playoffs y en el último de los que llevan a un repechaje.