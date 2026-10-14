Lionel Messi en Inter Miami vs. New York City FC, en vivo por la MLS: el minuto a minuto del partido

Cristian “Kily” González dispuso la siguiente formación para recibir a New York FC en el duelo que se jugará en Miami. Lionel Messi será titular. Además, los argentinos Luján, De Paul, Ayala y Berterame, estarán en la alineación inicial: Dayne St Clair; Gonzalo Luján, Casemiro, Micael y Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, David Ayala y Matías Galarza Fonda; Lionel Messi, Germán Berterame y Luis Suárez.

Your XI against NYCFC 📋 pic.twitter.com/iFiiyBXS7V — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 14, 2026

La visitan por su parte, dirigido por el estadounidense Pscal Jansen, visitará Florida con el siguiente equipo: Matt Freese; Tayvon Gray, Thiago Martins, James Sands y Nico Cavallo; Aiden O’Neil y Andrés Perea; Agustín Ojeda, Nicolás Fernández Mercau y Benie Traoré; Alonso Martínez.