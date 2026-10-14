Lionel Messi en Inter Miami vs. New York City FC, en vivo por la MLS: el minuto a minuto del partido
El equipo de la Florida recibe a los neoyorkinos con un objetivo claro
Primer aviso
New York City llegó. Fue por la izquierda con Traoré. El marfileño vio al argentino Fernández Mercau por el medio y probó de larga distancia con un disparo. St Clair atrapó la pelota..
No pasa nada
En los primeros minutos, el visitante es el dueño de la pelota e Inter espera un poco más atrás, aunque presiona a la altura del mediocampo. Messi todavía no entró en acción con la pelota.
¡Se juega!
Inter Miami recibe a New York City FC en el duelo de la temporada regular de la MLS. Lorenzo Hernández, es el árbitro principal del partido.
Los equipos a la cancha
Inter Miami y New York City FC ya están en el campo de juego. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Messi, por el lado del local, y Thiago Martins en el visitante.
Todo listo
Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios del Nu Stadium tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.
El último enfrentamiento
Ambos equipos se midieron el pasado 22 de marzo en New York. Aquella tarde, Inter Miami ganó un gran partido ante New York City FC. Fue 3 a 2 en el Yankee Stadium, por la MLS. Un duelo de resultados cambiantes, goles argentinos y la figura de Lionel Messi, que anotó de tiro libre y se lució en el templo del béisbol. Además del 10, en el equipo de Florida había marcado Luján. Para los neoyorkinos anotaron Ojeda y Fernández Mercau.
La entrada en calor
Desde hace algunos minutos los jugadores están en campo de juego del Nu Stadium realizando los movimientos previos al duelo que comenzará a las 20 de la Argentina.
Cómo viene cada uno
Inter Miami jugó el último sábado y ganó 4 a 0 a DC United con dobletes de Messi y Suárez. De ese modo volvió al triunfo tras cinco partidos sin ganar y está segundo en la conferencia del este por detrás del líder Nashville. Del otro lado, el equipo neoyorkino cayó ante Chicago Fire por 2 a 1 y no atraviesa un buen momento. Está décimo en el este (33 puntos), fuera de playoffs y solo ganó un partido de los últimos 11: cinco derrotas, cinco empates y la victoria ante Real Salt Lake City.
Inter puede clasificarse
El equipo de Miami suma 49 puntos en 28 partidos, está segundo en la conferencia del este y tiene muchas chances de lograr el pase a playoffs esta noche ante New York City. A falta de seis fechas, los de Florida se meterán a la próxima instancia si derrotan a los neoyorkinos. Además, tienen estas posibilidades con varias combinaciones:
- Si empatan y DC United iguala ante New York Red Bull, se clasifica.
- Si empatan y New York Red Bull pierde y Cincinnati cae o iguala ante New England Revolution, se clasifica.
- Si Inter Miami empata y New York Red Bull pierde y Orlando City es derrotado por Toronto, se clasifica.
- Si el equipo en el que juega Messi empata y DC United pierde contra New York Red Bull y Toronto empata o cae ante Orlando City, se clasifica.
Equipos confirmados
Cristian “Kily” González dispuso la siguiente formación para recibir a New York FC en el duelo que se jugará en Miami. Lionel Messi será titular. Además, los argentinos Luján, De Paul, Ayala y Berterame, estarán en la alineación inicial: Dayne St Clair; Gonzalo Luján, Casemiro, Micael y Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, David Ayala y Matías Galarza Fonda; Lionel Messi, Germán Berterame y Luis Suárez.
Your XI against NYCFC 📋 pic.twitter.com/iFiiyBXS7V— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 14, 2026
La visitan por su parte, dirigido por el estadounidense Pscal Jansen, visitará Florida con el siguiente equipo: Matt Freese; Tayvon Gray, Thiago Martins, James Sands y Nico Cavallo; Aiden O’Neil y Andrés Perea; Agustín Ojeda, Nicolás Fernández Mercau y Benie Traoré; Alonso Martínez.
Tonight's XI in FL 📋 pic.twitter.com/r5xkcWruAm— New York City FC (@newyorkcityfc) October 14, 2026
Cómo ver online Inter Miami vs. New York City
El partido será transmitido por Apple TV. Para poder verlo se requiere ser cliente y además contar con MLS Season Pass. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura al instante
Comenzamos con el minuto a minuto del partido entre Inter Miami y New York City FC, por la temporada regular de la MLS, que comenzará a las 20.30, hora de la Argentina. Los de Florida jugarán con muchas posibilidades de clasificarse a playoffs, una de ellas es si suman los tres puntos.
El encuentro de este miércoles contra el equipo neoyorkino será el cuarto de Cristian “Kily” González en el banco de Inter Miami. El ex DT de Rosario Central, Unión y Platense reemplazó el interinato de Guillermo Hoyos y recién ganó su primer partido por la MLS el último sábado por 4 a 0 a DC United.
Además, pudo ganar la final de la Campeones Cup ante Cruz Azul, que representó el cuarto título oficial de la franquicia en toda su historia.