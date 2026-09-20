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Lionel Messi en Inter Miami vs. San Diego, en vivo: hora, TV y las formaciones

El duelo se disputa en Florida; transmite Apple TV

Lionel Messi y Rodrigo De Paul serán titulares en Inter Miami
Lionel Messi y Rodrigo De Paul serán titulares en Inter MiamiRICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los equipos a la cancha

Inter Miami y San Diego ya están en el campo de juego. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Messi, por el lado del local, y Tveroskov en el visitante.

Todo listo

Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios del Nu Stadium tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.

Todo OK para Lionel Messi que estará en la alineación inicial
Todo OK para Lionel Messi que estará en la alineación inicialRICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Presentes diferentes

Es el primer enfrentamiento que jugarán Inter y San Diego en la historia de la MLS. El equipo de California es nuevo en la competencia y llega con 30 puntos y en el décimo puesto de la conferencia del oeste, por ahora afuera de la clasificación a playoffs. Por su parte, Inter Miami atraviesa un buen presente. Suma 45 unidades en la conferencia del este y está tercero por debajo de Nashville, que es el cómodo líder (57), y de New England Revolution (46 con un partido más).

Ian Pilcher, jugador de San Diego FC
Ian Pilcher, jugador de San Diego FCSan Diego FC

El equipo que quiere Kily

Cristian González habló en la previa del partido y se refirió a lo que quiere de su equipo, en el que debutó el miércoles con un título: “Tenemos otro desafío para ganar de nuevo. Quiero que mi equipo sea protagonista, que supere en el juego, trataremos de someter al rival, de ir a buscarlo y ojalá podamos plasmar nuestra idea de juego. Quiero un equipo corto, que estemos juntos, en línea y seamos agresivos defensivamente. Ojalá podamos repetir la valla invicta”.

Cristian González, entrenador de Inter Miami, habló en la previa del partido
Cristian González, entrenador de Inter Miami, habló en la previa del partidoLEONARDO FERNANDEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La entrada en calor

Desde hace algunos minutos los jugadores están en campo de juego del Nu Stadium realizando los movimientos previos al duelo que comenzará a las 20 de la Argentina.

Lionel Messi durante la entrada en calor
Lionel Messi durante la entrada en calorRICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Equipos confirmados

Cristian “Kily” González alineó la siguiente formación titular para recibir a San Diego en el duelo que se jugará en Miami: St Clair; Mura, Falcón, Casemiro y Caicedo; Galarza, De Paul y Bright; Messi; Berterame y Suárez.

La visitan por su parte, dirigido por el estadounidense Mikey Varas, visitará Florida con el siguiente equipo: Dos Santos; Pilcher, Duah, Murphy y Sargeant; Thorhallsson; Tveroskov y Godoy; Dreyer, Ingvarsten y Achouri.

Cómo ver online Inter Miami vs. San Diego

El partido será transmitido por Apple TV. Para poder verlo se requiere ser cliente y además contar con MLS Season Pass. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.

Bienvenidos a la cobertura al instante

Comenzamos con el minuto a minuto del partido entre Inter Miami y San Diego, por la temporada regular de la MLS, que comenzará a las 20, hora de la Argentina. Los de Florida jugarán el primer partido posterior a la consagración en la Campeones Cup ante Cruz Azul, que representó el cuarto título oficial de la franquicia en toda su historia.

El encuentro de este domingo contra el equipo de California será el segundo de Cristian “Kily” González en el banco de Inter Miami. El ex DT de Rosario Central, Unión y Platense reemplazó el interinato de Guillermo Hoyos y tuvo su bautismo con victoria 2-0 ante Cruz Azul y título.

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