Lionel Messi en Inter Miami vs. San Diego, en vivo: hora, TV y las formaciones

Comenzamos con el minuto a minuto del partido entre Inter Miami y San Diego, por la temporada regular de la MLS, que comenzará a las 20, hora de la Argentina. Los de Florida jugarán el primer partido posterior a la consagración en la Campeones Cup ante Cruz Azul, que representó el cuarto título oficial de la franquicia en toda su historia.

El encuentro de este domingo contra el equipo de California será el segundo de Cristian “Kily” González en el banco de Inter Miami. El ex DT de Rosario Central, Unión y Platense reemplazó el interinato de Guillermo Hoyos y tuvo su bautismo con victoria 2-0 ante Cruz Azul y título.