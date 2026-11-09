Lionel Messi fue elegido por los jugadores e integra el 11 ideal del FIFpro

Entre tantos reconocimientos y valoraciones, Lionel Messi recibió una vez más los que provienen de un colectivo que para él debe de tener un significado especial: el de sus propios colegas, los futbolistas, muchos de los cuales ya le manifiestan admiración cuando lo enfrentan.

El sindicato mundial FIFpro (Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales) realizó la encuesta anual para elegir el “World 11”, el once ideal, conformado tras la votación de 19.806 jugadores de 73 países. Messi fue incluido en esa formación por 18a vez, todo un récord. Vuelve a tener lugar tras su última presencia, en 2023. Con un mérito añadido: es el único de la alineación que no juega en alguna de las grandes ligas europeas.

The 2026 FIFPRO Men’s #World11 ✨



Decided exclusively by 19,806 professional men’s footballers worldwide.



By the players, for the players 🏆 pic.twitter.com/MnHEMHxtf1 — FIFPRO (@FIFPRO) November 9, 2026

Hace un par de semanas, Messi finalizó en el quinto puesto del Balón de Oro que se adjudicó Harry Kane por primera vez. Esa distinción surge del sufragio de 100 periodistas de diferentes países. Y aquí aparece una sorpresa que alimenta la polémica, ya que en la consulta de FIFpro no quedó el delantero de Bayern Munich entre los 11 seleccionados. Los jugadores suelen ponderar en Kane no solo su capacidad goleadora, sino su repertorio de recursos para retroceder y participar en el armado de los avances. Se lo suele caracterizar como un N° 9 con aptitudes de N° 10.

El armado del World 11 quedó con un esquema muy ofensivo, un 3-3-4. Ni siquiera con cuatro atacantes hubo lugar para Kane, el único ausente de los cinco primeros puestos del Balón de Oro. La distribución de los jugadores se reparte entre la Premier League, Ligue 1 de Francia y Liga de España. El equipo con más representantes es Paris Saint Germain: Achraf Hakimi -primera vez para un jugador africano-, Nuno Mendes y Vitinha. Hay cuatro campeones del mundo con España: David Raya -su elección seguramente obedece al título de la Premier League y el subcampeonato en la Champions League con Arsenal, ya que en el Mundial no sumó minutos-, Pau Cubarsí, Rodri y Lamine Yamal.

El futbolista de campo más votado, 9105 adhesiones, fue Kylian Mbappé, que integra el World 11 por séptimo año. Llamativamente, quien recibió más sufragios fue Raya, con 10.278.

La vigencia de Messi quedó reflejada en el Mundial, con ocho goles y cuatro asistencias en ocho cotejos. La única merma en su rendimiento, que además fue de toda la selección, se produjo en la final ante España. De haber mantenido la producción que mostró hasta las semifinales contra Inglaterra, seguramente habría sido elegido el mejor del Mundial y obtenido el noveno Balón de Oro.

En Inter Miami, su temporada acumula 30 goles y 16 asistencias entre la MLS, Leagues Cup, Concachampions y Campeones Cup. La cuenta oficial de FIFpro en X recoge unas declaraciones de Rodri: “Es un orgullo recibir este premio porque votan los futbolistas, compañeros de profesión, lo que le da más trascendencia y mérito. Estoy muy agradecido a todos los que me apoyaron”.

How 19,806 professional men’s footballers voted for the 2026 FIFPRO Men’s #World11 📊 pic.twitter.com/Exd0tK0V4g — FIFPRO (@FIFPRO) November 9, 2026

Messi fue el tercer atacante más votado con el 29,5 por ciento, por detrás de Mbappé (46%) y Yamal (34,7%). Kane (27,6%) quedó al margen al figurar quinto, cerca de Haaland (28,4%). Entre los 10 mejores volantes, Enzo Fernández se ubicó séptimo (11,2%) y Alexis Mac Allister, noveno (9,6%). Entre los defensores, Cristian Romero quedó noveno (11,8%). Y Emiliano “Dibu” Martínez fue tercero (32,7%) entre los arqueros, línea en la que el caboverdiano Vozinha se clasificó noveno (12,7%).

Entre otras particularidades, Yamal se convirtió en el primer jugador en ser elegido durante dos años antes de haber cumplido 20 años. FIFpro, que es presidida por el argentino Sergio Marchi -además secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados-, confecciona el World 11 desde 2005. En su página web refleja con orgullo que es el único premio decidido exclusivamente por futbolistas. Los 19.806 jugadores votaron a tres futbolistas en cada una de las cuatro líneas del campo (arqueros, defensores, mediocampistas, delanteros). El periodo que se debía evaluar iba desde el 4 de agosto de 2025 al 19 de julio de 2026.