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Lionel Messi, inmortal: se sortean 10 ejemplares de la edición especial de LA NACION por el retiro del capitán
Se trata de un bookazine de 196 páginas que repasa toda su carrera con la celeste y blanca; los ganadores del sorteo se difundirán el 15 de septiembre a las 16
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La noticia causó conmoción. Estaba cerca, se sabía, pero no dejó de impactar. Lionel Messi puso fin a su carrera en la selección argentina mediante un comunicado en sus redes sociales que en cuestión de segundos se volvió tendencia global y ocupó las portadas de los principales medios del mundo.
Una trayectoria excepcional merecía una edición a la altura. Tras el anuncio del retiro del capitán, LA NACION lanzó Inmortal, un bookazine de 196 páginas que recorre cada etapa de su historia con la camiseta celeste y blanca. La edición especial ya está disponible en los kioscos de todo el país y tiene un valor de $19.990.
Para celebrar el legado del máximo ídolo de la selección, se sortearán 10 ejemplares. El concurso comenzará este martes 8 de septiembre a las 11 en la cuenta oficial de Instagram de canchallena. Los ganadores serán revelados el 15 de septiembre a las 16.
El Mundial 2026 encontró a Messi otra vez en la cima del rendimiento. En su prime. Fue su actuación más descollante en una Copa de Mundo, incluso cuando no pudo coronarla con un título. Pero su vínculo con la gente y con la selección se fortaleció muchísimo más en la derrota.
En las lágrimas que dejó caer en varios de los partidos de su último torneo con el equipo nacional queda impregnada indeleble una relación que pasó por momentos tensos, muy difíciles y por alegrías movilizantes. El momento del final quedó encuadrado en dolorosa situación familiar, por la muerte de su padre.
Y en lo deportivo, las emociones se dispararon en cada encuentro de un Mundial más angustiante y efusivo que cualquier otro. Por eso era necesario acompañar ese sentimiento.
Este ejemplar recorre desde sus inicios, cuando eligió a la Argentina pese a la insistencia de España por nacionalizarlo e incorporarlo en sus filas, hasta el último partido contra ese mismo seleccionado en Nueva York.
Tras esos primeros años y las finales perdidas, el cierre fue tan brillante como podía esperarse de la carrera del mejor jugador de todos los tiempos. El bicampeonato de América, la Finalissima 2022 y el título Mundial de Qatar y la última final, son recordados en la dimensión del impacto que causaron en el pueblo argentino.
Inmortal es un libro que incluye cada gol con la selección, cada historia y las mejores fotografías de su carrera. Un homenaje y agradecimiento al mayor deportista que dio nuestro país. Una pieza de colección para toda la vida.
Bases y condiciones
- Organizador: SOCIEDAD ANONIMA LA NACION (en adelante, el “Organizador”), con CUIT N° 30-50008962-4 y domicilio en Avda. Del Libertador 8630, Piso 15, Oficinas 03/04, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la empresa organizadora del presente sorteo (en adelante, el “Sorteo”), cuyas bases y condiciones (en adelante, las “Bases”) se detallan a continuación.
- Vigencia: La vigencia del presente Concurso comenzará a regir para todo el país (excepto las provincias de Salta, Jujuy, Rio Negro y Tierra del fuego) , desde el Martes 8 de septiembre de 2026 a las 11hs, hasta el martes 15 de septiembre de 2026 a las 16 hs, a través del Instagram de canchallena (@canchallena)
- Participantes: Promoción válida para todas las personas, mayores de 18 años, que residan en Argentina (exceptuando las provincias de Salta, Jujuy, Rio Negro y Tierra del fuego) (en adelante, los “Participantes”) y que sigan a “@canchallena” en Instagram y comenten en el posteo del Sorteo. Se deja constancia de que, en relación al cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 25.326), los datos personales que sean requeridos a los Participantes, serán utilizados por el Organizador, a los solos fines de llevar a cabo el presente Concurso, y de conformidad con el artículo 9 de la Ley 25.326 y su reglamentación. Asimismo, los Participantes, titulares de los datos personales, tienen la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis (6) meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto, conforme lo establecido en el artículo 14, inciso inc. 3 de la Ley Nº 25.326 (Disposición 10/2008). La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de control de la Ley referenciada, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
- Modalidad de Participación: Los Participantes deberán comentar el posteo en Instagram. Además deben seguir a @canchallena.
- Adjudicación del Premio: El día 15 de septiembre 2026, a las 16 horas, el Organizador procederá a elegir a los 10 (diez) potenciales ganadores mediante la app: https://app-sorteos.com. El potencial ganador será contactado telefónicamente y/o a través de WhatsApp o Instagram. El premio se adjudicará al Participante que, habiendo sido seleccionado, cumpla los restantes requisitos indicados en las presentes (en adelante, el/los “Ganador/es”). Si el primer potencial Ganador no cumpliera con los mismos, se elegirá un suplente en su reemplazo, y así en cada caso de los 10 (diez). El Organizador comunicará los potenciales Ganadores en la publicación de Instagram del sorteo y se comunicará con los mismos vía llamada telefónica y/o a través de WhatsApp o Instagram. Si los potenciales Ganadores no cumplieran con alguno de los requisitos establecidos en las presentes Bases o no contestaran correctamente los datos solicitados vía mensaje privado, perderá la posibilidad de obtener el Premio y éste se volverá a sortear, sin que esto pueda interpretarse como un incumplimiento del Organizador. Se contactará a los Ganadores vía llamada telefónica, a través del cual se le solicitarán los datos necesarios para gestionar el envío del Premio o las indicaciones para el retiro del mismo, según corresponda, conforme el punto 6, siguiente. Para recibir el Premio deberán presentarse con su DNI o en caso de envío a domicilio, deberá recibirlo el ganador.
- Premio: El premio consta de 1 (un) libro “Inmortal, Messi de colección” para cada uno de los 10 Ganadores. Se deja constancia de que el Premio no incluye ninguna otra prestación, bien o servicio no enumerado en las presentes Bases. El Premio, en caso de corresponder, se enviará al domicilio que cada Ganador informe oportunamente. En ningún supuesto se cambiará total o parcialmente el Premio por dinero en efectivo, ni bienes ni servicios de ningún tipo. Todos los costos que se deriven de la obtención del Premio, así como todo impuesto, trámite, gasto y/o tributo que deba actualmente abonarse o que se imponga en el futuro sobre los servicios ofrecidos como Premio en el presente Concurso, así como los gastos en que incurra el Ganador como consecuencia de la obtención y entrega de los mismos incluyendo, sin limitación, aquellos gastos de traslado y estadía, en que incurran para coordinar los trámites necesarios para la entrega del Premio se encontrarán a exclusivo cargo, costo y responsabilidad del Ganador.
- Concurso válido sin obligación de compra. Podrán participar del Concurso, todas personas mayores de 18 años que residan en Argentina (excepto las provincias de Salta, Jujuy, Rio Negro y Tierra del fuego), sigan lo establecido en el Punto 4 de las presentes Bases y Condiciones y hayan aceptado expresamente las mismas.
- Notificación a Ganador/Ganadores del Premio del Concurso serán notificados por vía telefónica, whatsapp o a través de Instagram. En caso de que el Organizador no pueda contactarlos, o que éste no reciba la notificación correspondiente o, habiendo recibido la misma no contestara los datos solicitados de manera correcta, éste perderá automáticamente la posibilidad de acceder al Premio respectivo y el Premio quedará a favor del Organizador o se realizará un nuevo concurso a los efectos de entregar dicho Premio, a exclusivo criterio del Organizador.
- Entrega del Premio: Los Premios serán entregados en el domicilio que cada uno de los Ganadores informe oportunamente, mediante un servicio de correo. Una vez efectuada la entrega en dicho domicilio, el Organizador quedará liberado de toda responsabilidad respecto del Premio. Cada Ganador será responsable de encontrarse presente al momento de la entrega o de designar a una persona autorizada para recibirlo en su nombre. En caso de no concretarse la entrega por causas imputables al Ganador, este no podrá efectuar reclamo alguno al Organizador.
- El Organizador no será responsable: (i) por ningún daño o perjuicio, de cualquier tipo que pudiere sufrir el Ganador, sus acompañantes o terceros, sobre sus personas o bienes, con motivo de o en relación a su participación en el presente Concurso o por el uso del Premio obtenido, declinando todo tipo de responsabilidad contractual y/o extracontractual frente al Ganador, terceros y/o acompañantes y/o sus sucesores, lo que es aceptado incondicionalmente por cada Participante; (ii) no otorga garantía de calidad ni ninguna otra en relación al Premio que se ofrece, debiendo dirigirse cualquier reclamo a los proveedores o prestadores, fabricantes / importadores de los mismos. Asimismo, la responsabilidad del Organizador finaliza al entregar cada Premio a los Ganadores. En caso de que el Premio no pueda efectivizarse por algún Ganador o el Concurso suspenderse temporaria o definitivamente, por causas o motivos de fuerza mayor o caso fortuito, o motivos ajenos al Organizador, éste no tendrá responsabilidad alguna frente a los Ganadores; (iii) el Organizador no será responsable de los daños y perjuicios que pudieran sufrir los Ganadores o terceros, en sus personas y/o bienes, con motivo o en ocasión de la utilización de los Premios; (iv) el Organizador no se responsabiliza tampoco por los daños, hurtos y/o robos de los que pudiera ser objeto los Ganador y/o terceros; (v) el Organizador no asume responsabilidad alguna si por serle imposible concretar, por cualquier causa, la notificación a algún Ganador del Concurso, no pudiera adjudicarle el Premio. Los Ganadores mantendrán indemne y a salvo al Organizador y a sus compañías vinculadas, como así también a los auspiciantes del Concurso, a sus agencias o afiliadas por cualquier daño, pérdida y/o accidente acaecido como consecuencia de la utilización de los Premios.
- Difusión del nombre de los Ganadores: El Organizador se reserva el derecho de difundir el nombre de los Ganadores por los medios y formas de comunicación que crea conveniente, durante todo el tiempo que considere necesario y sin obligación de realizar compensación alguna. Los nombres de los Ganadores podrán ser publicados por el Organizador en la página de Internet del Organizador o donde el Organizador considere conveniente.
- Pago de Impuestos: Estará a cargo de cada Ganador el pago de todo impuesto (actual o futuro) que deba tributarse sobre o en relación con el Premio al cual se hizo acreedor y toda suma de dinero que deba abonarse por cualquier concepto al Estado Nacional, sociedades del estado, provincias y/o municipalidades con motivo de la organización del Concurso y/o del ofrecimiento y/o entrega del Premio y sus importes podrán ser requeridos por el Organizador como condición para la entrega del Premio.
- Prohibición de participación: Quedan excluidos de participar en el Concurso y de resultar acreedores de los Premios los empleados del Organizador y las personas con domicilio en las provincias de Salta, Jujuy, Río Negro y Tierra del Fuego.
- Modificaciones en el Concurso: El Organizador podrá, a su solo criterio modificar la duración del Concurso, introducir modificaciones a cualquiera de los puntos enunciadas dando, en su caso, la debida comunicación y publicidad y llevando a cabo de corresponder, los procedimientos legales necesarios. El Organizador podrá cancelar, suspender o modificar total o parcialmente el Concurso y las presentes Bases cuando se presenten situaciones no imputables al Organizador, sin que ello genere derecho a compensación alguna a favor de los participantes. El Organizador será el único que tendrá facultad de decisión respecto de toda situación no prevista en estas Bases y las resoluciones que adopte al respecto serán definitivas e inapelables. La mera participación en el Concurso implica la total e irrestricta aceptación y conocimiento de estas Bases, así como de las decisiones que posteriormente pueda adoptar el Organizador en relación a cualquier punto o cuestión no prevista en las mismas.
- Probabilidades de ganar el Premio: La probabilidad de ganar el Premio del presente Concurso dependerá de la cantidad de participantes del Concurso, por lo que no es posible su exacta determinación matemática. No obstante ello, y en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, se ha realizado un cálculo estimativo tomando a modo de ejemplo que si participan un mil (1.000) personas la probabilidad de ganar alguno de los Premios es de uno (1) en un mil (1.000).
- Legislación: Toda relación que en virtud del Concurso se genere entre los Participantes y el Organizador será regida y concertada en total sujeción a las leyes de la República Argentina, renunciando el Participante a cualquier otra ley cuya aplicación pudiera tener derecho.
- Consulta gratuita de Bases: Estas bases podrán ser consultadas en forma libre y gratuita de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., en las oficinas de LA NACION situadas en Av. Libertador 101, Vicente López, durante la vigencia del presente Concurso.
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