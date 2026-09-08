Lionel Messi, inmortal: se sortean 10 ejemplares de la edición especial de LA NACION por el retiro del capitán

La noticia causó conmoción. Estaba cerca, se sabía, pero no dejó de impactar. Lionel Messi puso fin a su carrera en la selección argentina mediante un comunicado en sus redes sociales que en cuestión de segundos se volvió tendencia global y ocupó las portadas de los principales medios del mundo.

Una trayectoria excepcional merecía una edición a la altura. Tras el anuncio del retiro del capitán, LA NACION lanzó Inmortal, un bookazine de 196 páginas que recorre cada etapa de su historia con la camiseta celeste y blanca. La edición especial ya está disponible en los kioscos de todo el país y tiene un valor de $19.990.

Para celebrar el legado del máximo ídolo de la selección, se sortearán 10 ejemplares. El concurso comenzará este martes 8 de septiembre a las 11 en la cuenta oficial de Instagram de canchallena. Los ganadores serán revelados el 15 de septiembre a las 16.

La carrera por el Botín de Oro con Kylian Mbappé fue de las más apasionantes de la historia de la Copa del Mundo

El Mundial 2026 encontró a Messi otra vez en la cima del rendimiento. En su prime. Fue su actuación más descollante en una Copa de Mundo, incluso cuando no pudo coronarla con un título. Pero su vínculo con la gente y con la selección se fortaleció muchísimo más en la derrota.

La repercusión internacional por el último Mundial de Messi con la Argentina

En las lágrimas que dejó caer en varios de los partidos de su último torneo con el equipo nacional queda impregnada indeleble una relación que pasó por momentos tensos, muy difíciles y por alegrías movilizantes. El momento del final quedó encuadrado en dolorosa situación familiar, por la muerte de su padre.

Aunque la selección de España intentó nacionalizarlo, Messi siempre quiso jugar con la Argentina desde chico; hasta se peleó con Barcelona para que lo dejen ir a los Juegos Olímpicos

Y en lo deportivo, las emociones se dispararon en cada encuentro de un Mundial más angustiante y efusivo que cualquier otro. Por eso era necesario acompañar ese sentimiento.

Este ejemplar recorre desde sus inicios, cuando eligió a la Argentina pese a la insistencia de España por nacionalizarlo e incorporarlo en sus filas, hasta el último partido contra ese mismo seleccionado en Nueva York.

El punto máximo de su carrera tiene un capítulo especial para Messi en el bookazine Inmortal

Tras esos primeros años y las finales perdidas, el cierre fue tan brillante como podía esperarse de la carrera del mejor jugador de todos los tiempos. El bicampeonato de América, la Finalissima 2022 y el título Mundial de Qatar y la última final, son recordados en la dimensión del impacto que causaron en el pueblo argentino.

Inmortal es un libro que incluye cada gol con la selección, cada historia y las mejores fotografías de su carrera. Un homenaje y agradecimiento al mayor deportista que dio nuestro país. Una pieza de colección para toda la vida.

Año por año, una trayectoria de 21 tempordas de Lionel Messi con la selección nacional

Bases y condiciones