Lionel Messi llegó al país para el partido que marcará su despedida de la selección argentina

Siempre es el más esperado. Y lamentablemente dejará de ocurrir, al menos cada vez que la camiseta argentina vuelva a cobrar protagonismo. Lionel Messi llegó en la mañana de este viernes a Rosario, proveniente de Miami, para empezar a transitar lo que será su despedida de la selección. Aprovechando que este fin de semana no hay actividad en la MLS, el 10 arribó con su familia en medio de la triple fecha FIFA con un único objetivo: el amistoso que Argentina jugará el próximo martes, a las 20, en el estadio de River, ante Benín, y que significará el último encuentro de Messi con la casaca celeste y blanca.

El nuevo ciclo comandado con Lionel Scaloni se inició con una goleada por 4 a 0 ante Bolivia, en Córdoba, el miércoles último. Allí hubo varios signos de recambio: la capitanía en poder de Cuti Romero, las titularidades de Nico Paz y Gianluca Prestianni para darle aire fresco al ataque, y cinco debuts oficiales: Román Vega, Ezequiel Fernández, Santiago Simón, Leonel Flores y Valentín Gómez. Algo que seguramente se repetirá este sábado, a las 21, cuando la selección se mida con Burkina Faso.

La llegada del 10 sorprendió a todos, ya que el mismo Scaloni había estimado su arribo para el domingo. “Leo viene el fin de semana, después del partido del (sábado) 3, pero si quiere venir a jugar el 3 puede. En principio, viene después de ese partido; llegaría el domingo”, había dicho el DT en conferencia de prensa.

Distinta será la historia para el partido del martes, desde las 20, donde Messi estará rodeado por gran mayoría de los futbolistas que lo acompañaron en la gran conquista de Qatar 2022.

Por eso, se espera que pronto se integre al plantel que desde hace una semana se entrena en el predio de Ezeiza.

Messi viajó desde Fort Lauderdale a Rosario en un vuelo privado en compañía de su esposa, Antonela Roccuzzo, y de sus tres hijos, que por supuesto estarán junto con toda la familia en la última función en el estadio Monumental. En el encuentro ante Benín, Messi vestirá una camiseta de edición especial que luego quedará en su museo personal. AFA confirmó que el chileno Fernando Véjar será el árbitro del partido.

Noticia en desarrollo