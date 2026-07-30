Lionel Messi presentó la nueva tercera camiseta de Inter Miami, inspirada en el estreno del Nu Stadium

Lionel Messi volvió a convertirse en la cara visible de Inter Miami, luego de serlo con la selección en el Mundial. Reincorporado a los entrenamientos tras sus días de descanso posteriores a la final ante España, el capitán argentino protagonizó este jueves la presentación oficial de la tercera equipación del club estadounidense para la temporada 2026. La nueva camiseta, denominada Cénit, fue diseñada por Adidas y busca reflejar el comienzo de una nueva etapa a partir de la inauguración del Nu Stadium, la nueva casa de la franquicia de Florida.

La camiseta presenta una base blanca, denominada Miami White, con detalles en rosa, verde agua y negro. El diseño incorpora un patrón inspirado en las líneas arquitectónicas de la cubierta del Nu Stadium, inaugurado el 4 de abril de este año, un elemento que Inter Miami definió como un símbolo del nuevo punto de encuentro entre el club, los futbolistas y la ciudad.

Messi posa con la nueva tercera equipación de Inter Miami

Messi encabezó la campaña de lanzamiento junto con Facundo Mura, Mateo Silvetti y Germán Berterame. Bajo el concepto “We’re Home”, el video oficial acompaña la presentación de la nueva indumentaria con una recorrida por distintos escenarios de Miami para reforzar la identidad local que el club pretende transmitir en esta nueva etapa.

A home made real. And now, a vision worn with pride. Say hello to our 2026 Third Kit, CÉNIT 🤍🩵🩷@RoyalCaribbean pic.twitter.com/RdrFTWSH16 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 30, 2026

Según explicó Inter Miami en el comunicado oficial, el nombre Cénit representa “el punto más alto” alcanzado por la institución hasta el momento, aunque aclara que no se trata de una meta definitiva, sino del inicio de un nuevo capítulo deportivo y de crecimiento institucional. La colección también incluye chaqueta, remera, pantalones, shorts, zapatillas Handball Spezial y slides.

Los futbolistas estrenarán la nueva camiseta este sábado 1° de agosto, cuando Inter Miami reciba a Columbus Crew por la Major League Soccer. El encuentro también marcará el primer partido del club con esta equipación en el Nu Stadium.

Todavía no está confirmado que Messi esté desde el arranque el sábado

La presentación del uniforme coincidió con otra jornada de actividad para Messi, que atraviesa sus primeros días de trabajo después de regresar a Miami tras las vacaciones. El rosarino ya volvió a entrenarse con normalidad y todo indica que su regreso a las canchas se producirá en los próximos días, luego del descanso que el cuerpo técnico le otorgó después de la Copa del Mundo.

Casemiro, nuevo compañero de Messi para esta temporada, con la tercera camiseta de Inter Miami

Además del lanzamiento de la nueva colección, Inter Miami organizó un evento especial en el Nu Stadium para presentar oficialmente a Casemiro como nuevo refuerzo del plantel. La institución reunió ambos anuncios bajo el concepto de las “nuevas llegadas”, con el estreno de la camiseta y la incorporación del mediocampista brasileño como protagonistas de la jornada.