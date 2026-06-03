Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.

Lionel Messi se encuentra por estas horas junto a la delegación argentina en la puesta a punto para el Mundial 2026, que cada vez está más cerca, y en la previa este miércoles, en España, el capitán albiceleste ganó el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. El jurado destacó la “humildad” del delantero de 39 años en las canchas y su labor fuera de ellas en favor de “los niños más desfavorecidos”.

Messi, “el jugador que más títulos conquistó en la historia del fútbol, se ganó también el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo”, señalaron las autoridades en su fallo.

Messi, “el jugador que más títulos conquistó en la historia del fútbol, se ganó también el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo”, señalaron las autoridades en su fallo.

“Además de su deslumbrante talento” y “excepcional trayectoria deportiva”, Messi llevó a cabo una “formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”, destacaron los jueces para otorgarle el premio.

Los Premios Princesa de Asturias, instituidos en 1981 y considerados los más prestigiosos del mundo iberoamericano, otorgan premios de 50.000 euros (unos 58.000 dólares) y una escultura creada por el fallecido artista catalán Joan Miró. Los galardones serán entregados por la princesa Leonor, la heredera al trono de la Corona española, y los reyes Felipe VI y Letizia el próximo octubre en una ceremonia en Oviedo, capital de Asturias.

Messi, que se alista para cumplir el récord de participar en seis mundiales, fue seleccionado para este galardón entre 27 candidaturas de 12 nacionalidades. El de Deportes es el sexto de los ocho premios de esta edición, que anualmente, y a ritmo de uno por semana, otorga la Fundación Princesa de Asturias. El año pasado, el reconocimiento en este apartado fue para la tenista estadounidense Serena Williams.

Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. LUIS ROBAYO - AFP

En ediciones anteriores fueron distinguidos con el galardón el tenista Rafael Nadal, los futbolistas Iker Casillas y Xavi Hernández, la selección de fútbol de Brasil, el maratón de Nueva York y el Equipo Olímpico de Refugiados.

Otros premios

En lo que respecta a este año, ya se fallaron el Princesa de Asturias de las Artes, que recayó en la cantante estadounidense Patti Smith, y el de Comunicación y Humanidades, que distinguió a la factoría de animación japonesa Studio Ghibli, cofundada por Hayao Miyazaki.

También se otorgaron el galardón de Investigación Científica, que condecoró a los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y al biofísico francés Pascal Mayer; el de Cooperación Internacional, para la bóveda global de semillas de Svalbard; y la semana pasada el de Ciencias Sociales, que reconoció al historiador y ensayista británico Timothy Garton Ash.