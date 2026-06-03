Mundial 2026, en vivo: amistosos de preparación y el estado de los lesionados en la concentración
El minuto a minuto de las últimas noticias de la selección argentina, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos
Los jugadores de la selección revelaron qué hizo Scaloni antes de la final de Qatar
Con testimonios inéditos e imágenes sorprendentes, se estrenó en Flow El Método Scaloni, una serie documental que se mete de lleno en el liderazgo del DT de la selección argentina detrás de los títulos obtenidos en el último tiempo. Dentro del contenido exclusivo que mostró este lanzamiento, se destacó el particular discurso que dio Scaloni en la previa a la final con Francia en el Mundial de Qatar. “Fue la peor charla técnica”, reveló uno de los protagonistas.
La nueva producción de la plataforma, estrenada el 28 de mayo, busca mostrar una perspectiva distinta sobre la conducción de la selección argentina. Relatos nunca antes revelados, imágenes exclusivas y una colaboración sin precedentes impulsan esta apuesta audiovisual.
El emotivo video que compartió la selección argentina a días del debut en el Mundial
A pocos días del inicio de una nueva Copa del Mundo, la expectativa en el país comienza a manifestarse con mayor intensidad. Con el objetivo de renovar el entusiasmo de la hinchada, las redes oficiales de la selección argentina difundieron un video hecho con inteligencia artificial titulado “Ilusión Argentina”, que busca marcar el comienzo oficial del camino hacia el certamen.
La pieza comienza con un hombre mayor en Pujato, pueblo donde nació Scaloni, mientras escucha una especie de noticiero con dos periodistas que observan con preocupación el clima previo. “Algo raro está pasando, estamos a días del Mundial y no arranca para los argentinos. Ya estaría siendo hora que la ilusión se ponga en marcha, ¿no?”, se escucha al inicio. Su colega refuerza la premisa al notar la falta de banderas en los balcones y escasas camisetas en las calles.
Brasil viajó “bendecido” y Ancelotti asegura que es un Mundial sin favoritos
El plantel de Brasil ya está instalado en Nueva Jersey, trasladado en un avión que antes de partir del aeropuerto de Río de Janeiro recibió una especie de “bautismo” con el agua que le arrojaron dos camiones hidrantes de los bomberos. Ese baño en plena pista es una costumbre en el ambiente aeronáutico; se realiza para despedir vuelos muy especiales -éste lo era- o inaugurar nuevas rutas comerciales.
El partido de Tim Payne tras el fenómeno viral: jugó 45 minutos y evitó un gol, pero Haití goleó a Nueva Zelanda 4-0
El futbolista neozelandés Tim Payne, que se volvió viral luego de que un argentino lo ayudara a ganar millones de seguidores en sus redes sociales, disputó 45 minutos en el amistoso de su selección ante Haití, a días del comienzo del Mundial 2026. En el poco tiempo que estuvo en cancha, su país recibió un gol y el defensor central tuvo un bloqueo impecable para impedir otro tanto.
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