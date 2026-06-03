Mundial 2026, en vivo: amistosos de preparación y el estado de los lesionados en la concentración

Las sorprendentes revelaciones de la charla técnica de Scaloni en la final

Con testimonios inéditos e imágenes sorprendentes, se estrenó en Flow El Método Scaloni, una serie documental que se mete de lleno en el liderazgo del DT de la selección argentina detrás de los títulos obtenidos en el último tiempo. Dentro del contenido exclusivo que mostró este lanzamiento, se destacó el particular discurso que dio Scaloni en la previa a la final con Francia en el Mundial de Qatar. “Fue la peor charla técnica”, reveló uno de los protagonistas.

La nueva producción de la plataforma, estrenada el 28 de mayo, busca mostrar una perspectiva distinta sobre la conducción de la selección argentina. Relatos nunca antes revelados, imágenes exclusivas y una colaboración sin precedentes impulsan esta apuesta audiovisual.