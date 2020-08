Fuente: AFP

Es la salida menos pensada. Un nuevo impacto en el 2020 imposible. Lionel Messi le comunicó a Barcelona que desea marcharse y el mundo del fútbol se sacudió ante el adiós del crack. Eso sí, solo la letra chica de su contrato será la llave para irse con la libertad de acción. Messi anunció su intención de abandonar el club mediante un burofax (una carta documento) enviado el lunes a las 19.20 a los servicios jurídicos de Barcelona. La tarde previa al bombazo. Así, el rosarino comunicaba su decisión de activar la cláusula que le permite salir a final de cada temporada de acuerdo con el contrato que firmó en 2017, termina en 2021 y que se negó a renovar pese al interés del presidente barcelonista Josep Maria Bartomeu.

"El rosarino explica en el escrito que no comunicó antes su intención de abandonar el club al haberse desplazado las fechas del final de la temporada -concluyó el 23 de agosto con la final de la Champions- a causa de la covid-19. El Barça entiende por el contrario que la cláusula de escape expiraba el pasado 10 de junio y, por tanto, Messi tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio y una cláusula de rescisión de 700 millones", revela el diario español El País. El silencio se justifica en el freno que tuvo la temporada por la pandemia de coronavirus.

Según información de El País, el litigio terminará en un juzgado de Barcelona, en caso de que las partes no lleguen antes a un acuerdo por la rescisión del vínculo. Aunque la habilitación de la FIFA podría ir por un carril distinto: en Suiza aprobarían el transfer ante el pedido de Messi, y sería después el juzgado el que determine los millones de euros que se deberán abonar por el jugador. "La directiva azulgrana aspira cuanto menos a percibir una cifra récord, superior a los 222 millones que cobró por la cláusula de rescisión que abonó el PSG en 2017 por Neymar", cuentan.

Y añaden sobre "la doctrina FIFA": "No tendrá problema alguno para obtener el transfer de la FIFA para la temporada 2020/21. En los últimos 15 años no se conoce jurisprudencia en el sentido contrario, ni del organismo que rige el fútbol mundial, ni del Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausana (TAS). El trámite de la obtención del transfer no iría más allá de lo que tarde en registrarse la documentación pertinente de las partes y ser verificada por el sistema de transferencias (TMS), esto es una semana aproximadamente".