Lionel Messi tendrá su partido de despedida con la selección argentina en el Monumental el 6 de octubre

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó este martes que Lionel Messi tendrá su partido de despedida con la selección argentina el próximo martes 6 de octubre, en el estadio Monumental.

Desde la Casa Madre informaron que el rosarino participarán del último de los tres encuentros programados para la ventana internacional que se extenderá del 21 de septiembre al 6 de octubre. Antes, el equipo de Lionel Scaloni afrontará otros dos compromisos.

El presidente del organismo, Claudio “Chiqui” Tapia, anunció la noticia con un video publicado en sus redes sociales. “A todos los hinchas de la selección, los argentinos y argentinas, quiero comunicarles que después de una charla que hemos tenido con el técnico de la selección mayor, Lionel Scaloni, hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, al emblema de nuestra selección, a nuestro capitán, Lionel Andrés Messi, para que pueda tener la despedida que realmente se merece el día 6 de octubre, acá, en la Argentina”, expresó.

El anuncio de Tapia sobre la despedida de Messi en el Monumental

Y sumó: “Luego de haber recibido la aceptación de Lionel, [queremos] invitar a todos los campeones del mundo, que participaron del Mundial de Qatar, para que con sus familias lo acompañen en un partido inolvidable, el último tango del mejor jugador del mundo”.

Durante la fecha FIFA, el elenco nacional recibirá el miércoles 30 de septiembre a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba y, luego disputará otros dos encuentros en la cancha de River: el sábado 3 de octubre, frente a Burkina Faso, y ante Benín, en la despedida del astro.

De los tres rivales, el único con el que la Argentina tiene antecedentes es el conjunto boliviano, con el que comparte la Confederación Sudamericana e Fútbol (Conmebol) y, en consiguiente, un sinfín de torneos.

Será la primera actuación del equipo nacional después del segundo puesto en la Copa del Mundo. También, la penúltima citación de Scaloni antes de que venza el contrato y la primera reunión del equipo luego de que Lionel Messi anunció su retiro del mismo.

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