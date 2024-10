Lionel Messi y la vuelta a la selección: charlas Miami-Buenos Aires y un plan para que llegue “de 10″

Escuchar

Su presencia, más allá de los contextos y las necesidades, es siempre un valor agregado para una selección argentina dispuesta a pelear y ganarlo todo. Aunque el equipo aprendió a jugar sin su líder, el regreso de Lionel Messi es, sin dudas, la mejor noticia de la lista confeccionada por Lionel Scaloni para a la doble ventana de eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. Luego de tres meses sin actividad con la camiseta albiceleste, tras aquella desgraciada lesión en el tobillo derecho que lo sacó durante la final de la Copa América ante Colombia, el rosarino encabeza la nómina de 27 futbolistas que visitarán el próximo jueves a Venezuela y recibirán cinco días más tarde a Bolivia. Además del regreso del 10 se destaca la ausencia de Emiliano Martínez, suspendido dos partidos por FIFA a raíz de conductas antideportivas, y los regresos de Thiago Almada y el juvenil Nicolás Paz. Sin embargo, todas las miradas volverán a estar puestas en el mejor futbolista de la historia.

Para Messi no fueron fáciles estos más de 80 días alejado de la selección. Un esguince sindesmal, que implica una rotura parcial de los ligamentos que unen la tibia con el peroné, lo mantuvo fuera de las canchas durante exactamente dos meses. Fue la tercera lesión entre las más largas de su carrera y la primera de gravedad en un tobillo. Lionel habría llegado con lo justo a los encuentros de septiembre con Chile y Colombia, pero prefirió terminar de recuperarse en Inter Miami y afrontar de la mejor manera posible estos nuevos compromisos en celeste y blanco. Sin el ídolo, la selección venció por 3-0 a Chile con una convincente actuación colectiva y cayó por 2-1 en Barranquilla con un polémico penal en favor del local. En líneas generales, Argentina lo extrañó más de lo que lo precisó, aunque Scaloni ya piensa un equipo con Messi desde el inicio.

Messi, en acción durante su último partido con el seleccionado, ante Colombia en la definición de la Copa América en Estados Unidos; fue el 14 de julio y Argentina retuvo el trofeo con un 1-0. CHARLY TRIBALLEAU - AFP

El 14 de septiembre, 96 horas después de la caída de Argentina frente a Colombia, Leo volvió a ponerse una camiseta 10, en el 3-1 de Inter Miami sobre Philadelphia por la 31ª fecha de la Major League Soccer. Completó el partido, marcó un doblete y asistió a Luis Suárez para redondear el resultado final. Luego ingresó para actuar media hora en el 2-2 con Atlanta United y volvió a jugar 90 minutos ante New York City y Charlotte (golazo incluido en este último caso). La victoria de anoche contra Columbus Crew -con dos goles suyos incluidos-, por la MLS -que le dio el trofeo Supporters’ Shield-, no es el último compromiso de Inter antes de la pausa por la ventana FIFA, pero con el primer puesto ya asegurado, Messi puede descansar este sábado ante Toronto y así llegar más fresco al choque en Maturín, donde las temperaturas en octubre oscilan los 28° y el partido empezará a las 18.

#SelecciónMayor Lista de convocados 🇦🇷 para los próximos encuentros ante Venezuela y Bolivia, correspondientes a la Fecha FIFA de Eliminatorias. pic.twitter.com/4XKJJ5BRX0 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 2, 2024

“Es difícil que un equipo no tenga dependencia de Messi. Cualquier equipo donde esté va a depender mucho de él. Es un futbolista único; es lógico que pase. Pero lo bueno de este equipo es que tiene una idea de juego más allá de quién esté en la cancha. Sabemos a qué jugamos”, explicó Scaloni en su conferencia previa al viaje a Barranquilla. El director técnico volvió a charlar con Messi antes de elaborar la lista y entendió, junto al capitán, que era momento de su vuelta. También hubo un seguimiento pormenorizado del cuerpo médico de la selección junto al de Inter Miami. Desde su debut en la selección mayor, que tuvo lugar en 2004, Lionel se ausentó en apenas 19 partidos no amistosos (67 en total), pero Scaloni es el entrenador que más veces no pudo utilizarlo. Casi un cuarto de los compromisos en la era del DT fue afrontado sin la principal bandera del equipo: 20 sobre 81 totales, con 6 ausencias por los puntos.

Aun así, la selección dio sobradas muestras de poder jugar y ganar sin Lionel, pero jamás será lo mismo sin él. Por lo que genera en el campo de juego y por su enorme ascendencia en el plantel. A los 37 años, transita ya su etapa final como jugador de la selección. Aunque dijo no estar “preparado” para dejar el fútbol, tampoco dio certezas acerca de si protagonizará el Mundial de 2026. “Vivo el día a día. Será hasta cuando tenga que ser, hasta que yo sienta que no da para más”, expresó después de la consagración en la Copa América Estados Unidos 2024. Sin competiciones de relieve en el horizonte –más allá de tener que asegurar el pasaje a la Copa del Mundo–, el próximo desafío para Leo podría ser el propio Mundial en Norteamérica, durante el que cual cumplirá 39.

Lionel Messi festeja su segundo gol, tras un certero tiro libre con su sello, en la victoria sobre Columbus Crew JASON MOWRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por lo pronto, Messi disfruta de jugar en la selección, en la que se siente uno más en su grupo de amigos. Por primera vez en 21 años, no fue nominado al Balón de Oro (es el máximo ganador, con ocho premios), pero eso no pareció lastimar su ego. El rosarino se mostró feliz en su vuelta a Inter Miami y hasta celebró su gol a Charlotte emulando al personaje de Marvel Ironman, uno de los favoritos de sus hijos.

Es Scaloni quien definirá qué rol tendrá Messi en el nuevo esquema de la selección, que jugó con doble 9 tanto contra Chile como frente a Colombia, parte de un tridente ofensivo integrado por Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Nicolás González, que será baja ahora por la lesión muscular que sufrió ayer en el triunfo de Juventuspor 3-2 en Leipzig por la Champions League. En el último partido de Lionel aún jugaba Ángel Di María, y Messi fue de punta junto a Álvarez.

Cerca de cumplir 200 partidos (tiene 187), Messi está de vuelta en la selección, y eso es siempre un motivo como para ilusionarse.