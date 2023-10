escuchar

Aquí todo se trata de él. No hay otra forma de entender a la selección argentina sin pasar el filtro de su mirada. No por una imposición explícita, sino porque su aura lo obliga. Su condición de capitán está por encima de lo que representa una cinta en un brazo. Su presencia modifica cualquier situación y su ausencia genera el mismo efecto. Entonces, este nuevo escenario en el que se evalúa casi a diario cómo está y qué pretende hacer, empuja a Lionel Scaloni y todo su cuerpo técnico a medir humores, energías y deseos. Porque está claro: si Lionel Messi decide jugar, va a jugar, los minutos que pretenda y desde el momento que él lo imagine. Y no se trata de autoritarismo, nada de eso, sino que las reglas siempre estuvieron claras en este universo. Entonces, su presencia en el choque con Perú, en Lima se evaluará hasta el último minutos, pero porque hay un objetivo más claro para el rosarino para este 2023: llegar en óptimas condiciones al 21 de noviembre próximo, cuando el calendario lo invite a ser protagonista del superclásico con Brasil, en Río de Janeiro.

Este lunes las charlas entre el entrenador y el capitán sólo se concentraron en evaluar las cargas para el partido con Perú. Es que la cicatriz que tiene en el isquiotibial derecho lo sigue fastidiando cuando el cansancio avanza, por lo tanto lo que buscan es administrar el tiempo exacto para evitar que juegue con dolor y tenga que dejar el campo de juego. El trabajo que realiza Messi desde hace más de un mes está concentrado en lograr que el capitán pueda extender el tiempo de acción al máximo nivel sin sentir dolor.

Ese plan lo trazaron en conjunto con el staff de la selección, ya que por delante quedan tres compromisos de alta exigencia: el choque de este martes con Perú y los duelos con Uruguay, en Buenos Aires, y Brasil, como visitante.

Lionel Messi trabajó con normalidad con el resto del grupo, pero quieren dosificarle las cargas para que pueda estar en todos los partidos de la selección en 2023 Aníbal Greco

“ Si está bien jugará, es lo que todos queremos, es por el bien del fútbol. Es una cuestión de minutos, lo importante son los minutos que puedan jugar de manera garantizada; en condiciones de jugar están todos. Pero es muy difícil que un jugador pueda estar al cien por ciento. Hay alguno que puede tener una molestia pero están en condiciones de jugar. Algunos pueden estar para los 90 minutos y otros para menos”. La explicación de Scaloni sobre cómo evalúan quiénes pueden estar en este choque con Perú, aplica perfectamente para Messi, ya que el capitán respondió bien en los últimos entrenamientos, así como sucedió antes del duelo, con Paraguay, pero no estuvo desde el arranque y jugó recién en el segundo tiempo.

El capitán ya le comunicó a Scaloni que quiere jugar, que puede ser parte del equipo en el Estadio Nacional de Lima, este martes desde las 23, hora de la Argentina. Sin embargo, lo que parece que están midiendo es cuántos minutos puede estar. Según circuló en los últimos días, no podría jugar los 90 y eso no es un detalle menor, porque al no poder estar en todo el partido, lo que buscarían es que vuelva a sumar minutos, pero quizá no desde el arranque . Según explican, la idea de que no sea titular tiene que ver con que a Messi lo incomoda mucho tener que dejar el campo de juego, nunca le gustó, incluso, cuando el físico se lo pide. Por eso es que prefieren sumar los minutos de los que habla el entrenador y que pueda finalizar el encuentro dentro de la cancha.

No se desviarán ni un centímetro del plan. Porque quieren cuidar al rosarino sin arriesgarlo en nada. Si bien el cuerpo técnico piensa partido a partido y también lo hace Messi, no dejan de mirar hacia la próxima doble fecha de eliminatorias y saben que los partidos de noviembre los pondrán más a prueba que nunca. Por lo tanto, el capitán argentino se puso como meta llegar a Río de Janeiro con su condición plena . Es más, usaría la gira de Inter Miami por Asia para sumar más rodaje. En esa excursión por China, tendrá un choque contra Qingdao Hainiu F.C., en Qingdao, el 5 de noviembre en el Estadio de Fútbol Juvenil de Qingdao, y después se medirá con Chengdu Rongcheng, en Chengdu, el 8 de noviembre en el Phoenix Hill Sports Park.

“ Vamos a quedarnos con que está todavía. Está vigente, dejémoslo tranquilo. Ojalá que juegue hasta... ¿Lo estamos retirando? Estamos todos locos ”. Cada reflexión de Scaloni permite comprender que el seleccionador quiere tenerlo siempre adentro de la cancha a Messi, sin embargo, también lee que para eso necesita hablarlo y consensuarlo porque Messi tiene 36 años. Lo que sí sabe el DT es que esta es una etapa más permeable del capitán, que recibe sugerencias acerca de tomarse un respiro, una circunstancia que hasta antes de Qatar era casi imposible de abordar cuando se trataba de dosificar sus energías.

Además, una de las particularidades que le permite a Scaloni hablar con más calma con Messi es lo que el equipo mostró en La Paz, en la victoria ante Bolivia, pero se potenció esta idea después de lo que expuso el equipo en el partido del jueves último ante Paraguay. El rendimiento colectivo en el Monumental resultó un punto central en las últimas charlas entre ambos y según parece al capitán eso le da garantías de no tener que apurar procesos de recuperación , ya que el grupo demostró que no depende exclusivamente de lo que él pueda ofrecerle dentro del campo de juego.

En ese contexto es que resolverán en las próximas horas cuánto tiempo estará Messi en el campo de juego y como todo fluye para la selección argentina, pensar en el capitán apenas unos 40 minutos, es una alternativa más que viable. Sólo importa disfrutarlo, como dijo Scaloni, entonces no se dará ni un paso en falso, porque el campeón del mundo no quiere regalar prestigio en este 2023 y todavía le quedan citas por atender antes del cierre del año.

