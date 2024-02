escuchar

La nueva temporada de la MLS corrió su telón con una función de Lionel Messi ,que dejó su sello distintivo en el triunfo de Inter Miami 2-0 sobre el Real Salt Lake. Su repertorio desplegado sobre el campo de juego: gambetas, una jugada de potrero, una pegada endemoniada, una asistencia para desanudar el partido y la conexión perfecta con Luis Suárez.

No fue un partido sencillo, le costó a Inter poder superar al equipo de Utah. Por eso, Messi leyó que el equipo iba a necesitar mucho de él. No paró de correr en el frente de ataque, regaló algún caño y fue una amenaza constante en las combinaciones con Suárez. El primer aviso de que Messi estaba intenso fue a los pocos minutos del comienzo del partido, porque cuando tuvo el primer tiro libre obligó a Justen Glad a hacer un esfuerzo para sacar la pelota de la línea. Y como no se quedó conforme con eso, cuando Messi advirtió que la pelota se fue al córner, fue a tomar esa ejecución y probó romper todo con un gol olímpico -acaso lo único que le falta en su riquísima carrera-.

Tiro libre salvado en la línea

Tan metido estuvo que llegó a enojarse con Julian Gressel porque no le cedió un pase cuando estaba en una buena posición para intentar anotar. Incluso, se volvió a ver una buena sintonía con Jordi Alba, lo que hizo recordar a algunos de los mejores momentos de Barcelona. Hasta que a los 38 minutos del primer tiempo, Messi tomó el control después de un pase de Sergio Busquets, y asistió con justeza a Robert Taylor que con una media vuelta abrió el marcador.

Casi olímpico

Antes del final del primer tiempo otra vez la habilidad de Messi apareció al punto de gambetear a un rival que estaba tirado en el piso acusando un golpe. El rosarino picó la pelota por encima del futbolista caído y no perdió el control de balón, lo que despertó la ovación de todo el estadio. Lógicamente la acción se viralizó de inmediato y las redes sociales celebraron la genialidad del capitán argentino.

Una gambeta insólita

Participó en los dos tantos. Le dio la asistencia a Robert Taylor para el 1-0, y creó una jugada a pura velocidad que derivó en el remate de Diego Gómez, el paraguayo que fue la figura del Preolímpico de Venezuela. Y dejó perlitas: amagos, remates, la fantasía para eludir a un rival desparramado por el piso, algún “casi gol” de antología, un tiro libre que pudo acabar en el ángulo…

Asistencia y gol de Taylor

قووووووووول اسيست الاسطووورة pic.twitter.com/QLV1R6xbSY — Messi Xtra (@M30Xtra) February 22, 2024

Leo mostró destellos de su calidad, y fue suficiente para un estreno exitoso Inter Miami. La acción continuará pronto: el domingo próximo por la noche, visitará a Los Angeles Galaxy, en California. “ Sabemos que somos candidatos ”, destacó Luis Suárez apenas terminó el encuentro. La franquicia de Florida cuenta con varias estrellas, pero deberá saber regular el físico de consagrados como Messi, Suárez, Busquets y Alba en una temporada que se prevé intensa. Mientras tanto, el crack rosarino sigue intacto y, sobre todo, es un animal competitivo: más allá de que juega en una liga que poco tiene que ver con su impronta, juega como si estuviera en un Mundial. Y así será, se presume, en todo este 2024, en el que cumplirá 37 años.

Conducción para el segundo gol

Y sabe que debe dosificar energías, ya que será una temporada intensa para Messi, que se reparte entre los compromisos del equipo estadounidense y el desafío de la selección, con la próxima ventana de marzo y, sobre todo, la Copa América, que se jugará en Estados Unidos. Su principal objetivo: mantener la gloria conseguida en el Maracaná en 2021.

LA NACION