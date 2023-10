escuchar

“Lautaro y Cuti Romero llegan, sanos y con ganas”

“Lautaro y Cuti llegan bien, sanos, con ganas. En un gran momento. Son chicos que aportan lo suyo y tuvimos casi de cero. Nos deja tranquilo. De Cuti hablamos que estaba en un nivel espectacular y tiene que seguir así. Nadie le regaló nada para estar donde está. Nadie le va a regalar nada si baja el nivel. Es la realidad. Esperemos que no. ¿El golpe de Lautaro? Fue un golpe en la tibia. Está bien. Es un toro, fuerte. Está bien. Y contento, que es lo más importante”.

“Históricamente, Paraguay nos pone las cosas complicadas”

“Paraguay es una selección difícil. Tiene una cultura futbolística difícil. A nosotros la estadística con Paraguay es ajustada. Tiene un juego bastante marcado, con jugadores fuertes que dan todo. El fútbol está muy igualado. Será un partido igual de difícil y esperemos cambiar esta estadística. Es una selección que históricamente nos pone las cosas complicadas”.

”¿El partido inaugural del Mundial 2030? ¡En Pujato!”

Ante la consulta sobre el partido inaugural, Scaloni hace una broma: “Pujato”, dice. Se ríe. Sabe que es una broma. Y luego responde en serio: “Donde se juegue el partido inaugural...que se juegue en Argentina es espectacular. Yo soy del interior, pero si digo Rosario me salta todo el norte. Si digo el norte me saltan otros. Que se juegue en Argentina ya está bueno. Ojalá decidan el mejor escenario posible, donde pueda entrar la mayor cantidad de gente posible. Hoy es River pero capaz que hacen una cancha nueva. Pero lo importante es que se juegue acá. Es lo mejor.

“Gonzalo Montiel y Nahuel Molina son bastante parecidos. Ambos son ofensivos, les gusta atacar. Y Gonzalo está jugando bastante menos en su club. Acaba de llegar. Es un jugador recontra válido para nosotros. Lo queremos como el que más porque es de los que nos gustan, aporta desde adentro y desde afuera. Nunca una mala cara. Siempre una buena sonrisa. Aporta un montón. Es un jugador importantísimo. Si le toca jugar, sabemos que es el que mejor está de todos”.

“Las puertas están abiertas para Romero”

“Nico González jugó con Ecuador estando Ángel. Es una opción y es evidente que con nosotros siempre ha jugado. Puede ser una buena alternativa. En el caso de Acuña, venía de una lesión. Ha jugado medio tiempo el último partido. Está en condiciones de jugar. Evaluaremos si de entrada o no. Igual que Lo Celso. Siempre ha estado con nosotros y lo valoramos un montón. Tenemos que llevarlo de la manera que creamos más conveniente. No somos partidarios de forzarlos. Están en condiciones. Después veremos los minutos”.

“Lo de Chiquito lo respondí en la anterior. Siguió atajando bien. No hay dudas que tiene nivel. No soy nadie para decir que no lo tiene. Lo apreciamos. Es un chico espectacular que a nosotros en el inicio del ciclo nos ayudó bastante. Las puertas están abiertas. Tenemos a los chicos que están y creemos que están bien. Si en algún momento pensamos que nos da motivos para cambiar, las puertas están abiertas”.

Y sobre Boca en la Libertadores: “Está bueno para el fútbol argentino que un equipo sea finalista de la Copa, y ojalá que campeón”.

“Tenemos que sacar lo mejor de nosotros”

“Es seguir en la senda victoriosa. Intentar ganar, competir. Que ellos no se relajen. E ir cambiando nuestra manera de jugar respetando nuestro patrón de juego, que es el que tenemos. A lo mejor podemos ir variando algunas cosas porque el rival también te estudia. Tenemos que sacar lo mejor de nosotros. Ese es el desafío. Hay que seguir, seguir y seguir. La imagen es una consecuencia de lo que se ve ahora. Esa es la que tenemos que seguir teniendo: un equipo que tiene hambre de seguir compitiendo”.

Lionel Scaloni, en el camino hacia la clasificación para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá

“Es el momento para que continuemos con esta manera de jugar”

“Es el momento para que continuemos con esta manera de jugar y de entender el fútbol. Sabemos que hoy nos se nos está dando todo de cara, pero puede venir con el viento que se te cambia. Ahí necesitamos igual que ahora. Hay que aprovechar el momento para traer chicos que puedan ver cómo se entrena, nuestra idea de juego. En cuanto aprovechar el momento de otras selecciones, porque Italia, España o Alemania te pueden ganar. Es así. Y no porque estén en un momento de recambio. Tenemos que aprovechar el momento para que todo siga igual y para que los chicos pongan al entrenador en dificultad. Para eso está la selección”.

Scaloni: “Juega el que mejor está”

“Fácil: juega el que mejor está. Hoy están ellos, están bien. Como antes Leandro o Guido. Si en algún momento vemos que bajan el rendimiento o que tiene que jugar otro, lo haremos. La competencia es sana. En la selección te aguantás si no jugás. Ellos son conscientes de lo que hay en juego. Y también, de que no están obligados a estar. Es la realidad. Lo tienen claro. Hay posiciones en las que tenemos que dejar chicos afuera porque no podemos traer todo”.

Lionel Scaloni, durante la conferencia de prensa previa al partido de este jueves ante Paraguay Gustavo Pagano - Getty Images South America

“Garnero y Paraguay merecen todo el respeto”

“Garnero y Paraguay merecen todo el respeto. Es difícil. Máximo respeto. A Garnero lo seguimos. Muchas veces nos ha pasado que enfrentamos entrenadores que debutan. Los informes son de sus clubes. Pero por lo que se ve, le gusta jugar al fútbol, como jugaba él. Le gustan jugadores de buen pie. Esperemos que lo pueda llevar a cabo, pero no contra Argentina. Mañana veremos cómo se da”.

“En cuanto a la convocatoria Sub 23, saben todos que cuando citan, los clubes no mandan. Por eso los ponemos para que los puedan mandar a entrenar con ellos. A Esquivel lo estamos valorando. Ha entrenado más con nosotros. Es un jugador que nos interesa verlo, es muy interesante. Lo estamos viendo para ver si puede jugar en la selección. Esperemos que sí. Farías es para la Sub 23 y tiene un futuro enorme”.

“Lo primero es ver cómo se siente Messi”

“La decisión, primero, es ver cómo se siente él. Y segundo, que tenemos otro partido dentro de cuatro días. No es tan fácil. Si está disponible, 100% ya saben lo que pienso. Y es lo que aparentemente pasa. El tema de minutos es importante. Lo que nos deja tranquilos es que si no está en condiciones de jugar, el que lo haga lo hará igual de bien. No sé si los que están acá han tenido pretemporadas. Leo fue a competir directo. El resto ha hecho partidos en Estados Unidos. Ya no existe más ir a la montaña. El calendario implica jugar, jugar y jugar. Estamos en un momento de la temporada en la que los jugadores están sintiendo el calendario. Todos.

“Me gustaría el colorido del hincha visitante en el torneo local”

“Es muy raro que un jugador juegue de la misma manera en la selección que en su equipo. No creo que sea un problema para el entrenador de la selección. Son jugadores versátiles, la mayoría sabe jugar en 2-3 posiciones. Están acostumbrados. Está bueno”.

“Y sobre el campeonato argentino, se ve que es tremendamente competitivo. Es lo que todo el mundo valora. Sobre la estructura, no soy nadie para meterme en eso. Futbolísticamente es un torneo muy difícil en el que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Y eso lo hace competitivo, que es lo que todo el mundo quiera. Pero me gustaría que esté el colorido del hincha visitante. Lo haría mucho más lindo”.

Sobre el Mundial 2030: “Es un buen logro”

“Es una alegría que Argentina pueda jugar un partido del Mundial en su país. Es una alegría enorme y una satisfacción para todos. Me parece un buen logro. No podemos estar pensando en 2030. Todavía tenemos la clasificación al Mundial que viene. En cuanto a quiénes puedan estar: la selección va en continua evolución. ¿Si estoy yo? También será en base a los resultados. Será un orgullo enorme poder dirigir un partido de un Mundial en tu país”.

MacAllister y Enzo Fernández

“No sé si van a jugar los dos, si van a alternar. Es una pregunta un poco trampa. Tenemos a Leandro (Paredes) afuera, a Guido (Pezzella)... pueden jugar los dos en la misma posición. Uno puede ser volante central o interno. A lo mejor, pueden darnos cosas los dos. Seguramente en el partido decidamos empezar de una manera y cambiarla y puede ser algo positivo para nosotros. Aunque puedan jugar en la misma posición, lo hacen de manera diferente y nos dan otras cosas”.

“No es un problema que Messi no juegue con Inter después de octubre”

“En lo que concierne a la selección, Messi va a estar en movimiento hasta fin de año. Siendo egoístas, a nosotros no nos perjudica mucho que no juegue nada a partir de fines de octubre Para la siguiente fecha FIFA él va a estar con entrenamientos y partidos, así que no es un problema. Y con lo que pasaré después no hablé con él, pero tendrá sus vacaciones merecidas y volverá a entrenar con su equipo más adelante. No trastoca mucho los planes de la selección”:

“Pensaremos el partido en base a lo que queremos hacer nosotros”

“No sé cómo prepararon ellos el partido, porque está todo muy hermético. Es evidente que nosotros como entrenadores analizamos cómo juega el rival y tomamos nuestros recaudos. La primera idea es hacer nuestro juego. Pensaremos el partido en base a lo que queremos hacer nosotros”.

“Que jueguen los dos 9 dependerá del partido”

“Han jugado los dos nueve. Han jugado juntos y de entrada. Con Jamaica. Estoy abierto a cualquier cosa. Ya me conocen. No es un problema. Dependerá del partido. No sería un inconveniente. Son de características diferentes. Lo de las bajas...sabemos que son bajas importantes, pero nunca nos hacemos eco de eso. Los que vienen son jugadores muy válidos, que pueden ganarse el lugar y dejar relegados a los demás. Eso es lo que buscamos: que puedan jugar y quedarse”.

“Hablaré antes del entrenamiento para ver si Messi juega de inicio o no”

“Todavía tenemos un entrenamiento. Para él es importante. A Messi lo vimos bien. Hablaré antes del entrenamiento para ver si juega de inicio o no. En base a eso el equipo puede cambiar. Tengo que hablarlo con él y que esté bien. Que estemos convencidos de que pueda jugar de inicio. Esa es la realidad. Se lo vio bien, suelto”.

LA NACION