Lionel Scaloni se refirió a episodio Spreen en Riestra: “Ojalá el Comité de Ética tome una medida ejemplar y no vuelva a suceder algo así”

Lionel Scaloni realiza la habitual conferencia de prensa previa a los partidos de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En este caso, un día antes del cruce que la Argentina tendrá este jueves frente a Paraguay en Asunción, válido por la undécima fecha.

En relación a la formación del partido de mañana, Scaloni dijo que lo tiene bastante decidido, aunque no lo dio. “Será bastante similar al último partido con Bolivia, pero no se los confirmé aun a ellos”. Y sobre el partido anticipó: “Se va a desarrollar como dificilísimo, contra un rival que está muy bien. Y se resolverá en lo que suceda en la mitad de cancha, que es la zona fundamental donde se definen todos los partidos en la actualidad”.

Sobre la actualidad de Leandro Paredes en su club, Roma (donde no suele jugar), explicó: “No hablamos en profundidad y no solemos meternos en lo que hacen los jugadores en los clubes, pero lógicamente no está teniendo los minutos que él quisiera tener. Estos seis partidos casi seguidos fueron especiales, pero de acá a la próxima convocatoria sí voy a precisar que tengan más continuidad”.

La polémica relacionada con el minuto que jugó el strreamer Spreen en Riestra, Scaloni dijo: “Imagino que todo el mundo pensará como yo. En lo personal, mi debut lo tengo guardado como un lugar especial. Dicho esto, creo que el Comité de Ética de la AFA va a actuar y debe ser ejemplar. Y ojalá no vuelva a suceder. Espero que así sea”.

Otro foco de debate fue su opinión en relación a las agitadas agendas de los futbolistas. “Habrá que ver cómo se articulan las cosas porque estos meses fueron muy pesados a nivel físico. Yo creo que estos seis meses habría que mirarlos para que no sean tan seguidos los partidos de selección, sobre todo para los jugadores que deben viajar a Sudamérica”.

La selección argentina realizó este lunes y martes los entrenamientos para preparar el partido vs. Paraguay, correspondiente a la undécima fecha de las eliminatorias Sudamericanas al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026, con 26 jugadores de los 28 convocados por Scaloni.

Sobre la cantidad de equipos que hay en la actualidad en el fútbol argentino, y comparado con las principales ligas del mundo, el entrenador evitó opinar. “A la selección argentina no le afecta ni para bien o para mal la cantidad de equipos que hay en el fútbol argentino y no soy el indicado para hablar porque me estaría metiendo en un terreno que no es el mío”.

Acerca del regreso de Dibu Martínez, Scaloni destacó: “Emiliano está bien y se sumó al grupo con toda la energía que él trae, así que estamos contentos con volver a contar con él en el grupo”.

Lo más resonante de la nómina es el regreso de Emiliano ‘Dibu’ Martínez, ausente en la última convocatoria por una sanción disciplinaria de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). El indiscutido arquero titular del seleccionado nacional no jugó frente a Venezuela y Bolivia y lo reemplazó Gerónimo Rulli porque fue suspendido por “comportamiento ofensivo y violación de los principios del juego limpio”.

La lista de convocados de la selección argentina vs. Paraguay

Arqueros (3): Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Walter Benítez y Gerónimo Rulli.

Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Walter Benítez y Gerónimo Rulli. Defensores (8): Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nehuén Pérez, Facundo Medina y Nicolás Tagliafico.

Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nehuén Pérez, Facundo Medina y Nicolás Tagliafico. Mediocampistas (10): Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada, Enzo Barrenechea, Facundo Buonanotte y Nicolás Paz.

Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada, Enzo Barrenechea, Facundo Buonanotte y Nicolás Paz. Delanteros (5): Lionel Messi, Alejandro Garnacho, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Valentín Castellanos.

