Lionel Scaloni define el equipo para el primer partido amistoso contra Bolivia, en Córdoba y con aforo reducido

La selección argentina se prepara para su primer amistoso de la doble fecha FIFA: Bolivia. El subcampeón del mundo practica en Ezeiza con miras al partido ante el equipo del altiplano, que se disputará este miércoles desde las 21 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba y con un aforo reducido al 50% por la sanción de la FIFA tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Sin Lionel Messi, que anunció su retiro del equipo nacional y se despedirá de los hinchas argentinos el 6 de octubre en el Monumental, la formación titular ante los bolivianos tendrá el estreno de Cristian Cuti Romero como primer capitán de la albiceleste. El cordobés de Atlético de Madrid heredará el brazalete de parte del propio Messi y de Nicolás Otamendi, quien es eran los máximos referentes del plantel y ya no estarán.

En este contexto, Lionel Scaloni -que negocia su continuidad con la AFA, ya que su contrato vence a fin de año- piensa en renovar el equipo: el 4-2-3-1 tan habitual durante su ciclo puede dar paso a un 4-2-2-2 que por momentos sería 4-4-2. Así, la Argentina jugaría con Bolivia con un doble 9 compuesto por Lautaro Martínez y Julián Alvarez.

#SelecciónMayor Comenzaron las charlas entre el Presidente de la @afa, Claudio Tapia y el entrenador Lionel Scaloni, por la renovación de su vínculo al mando del equipo albiceleste. pic.twitter.com/2Yhki7a8Zf — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 25, 2026

En la mitad de la cancha puede estar la gran novedad del equipo argentino: Nicolás Paz, tirado hacia la derecha y Franco Mastantuono, por la izquierda, integrarían un doble enganche. Ambos tienen la capacidad de poder centralizarse para armar juego y, de paso, abrir la cancha para dejarles paso a los laterales. El exjugador de River disputa su titularidad con un ex Boca como Valentín Barco. Sobre la banda derecha, otra noticia: el apuntado para quedarse con la camiseta número 4 es Agustín Giay. El lateral de Palmeiras (Brasil), formado en San Lorenzo, aporta versatilidad, una característica muy buscada por Scaloni en sus futbolistas.

Tanto Giay como Facundo Medina, inquilino del lateral izquierdo, podrían actuar de stoppers en caso de Argentina cambie su sistema táctico y defienda con tres hombres, con Romero como líbero. Lisandro Martínez, su acompañante en la zaga, también puede ejercer como mediocampista defensivo. Lo hizo en Newell’s, Defensa y Justicia, Ajax (Países Bajos) y Manchester United (Inglaterra), su actual equipo.

En la mitad de la cancha, y a juzgar por los entrenamientos en Ezeiza, Exequiel Palacios -quien dejó Bayer Leverkusen y ahora juega en la Premier League con la camiseta de Ipswich Town- será el más defensivo de los mediocampistas. Lo acompañaría otro campeón del mundo como Alexis Mac Allister.

Si bien está previsto otro entrenamiento de fútbol formal, las prácticas en el predio Lionel Andrés Messi dejan entrever que Palacios-Mac Allister serán la dupla del mediocampo que arrancará el partido ante los bolivianos. El lugar de Palacios podría ser ocupado por Enzo Fernández en los compromisos siguientes ante Burkina Faso y Benín. Ambos se disputarán en el estadio Monumental y con 100% de aforo. El último encuentro, que servirá como despedida de Messi, tiene entradas agotadas. Para el compromiso ante Bolivia, en cambio, todavía hay tickets disponibles.

Para el final, el arco. Referente del plantel y dueño indiscutible del buzo, el arquero argentino sería Emiliano Dibu Martínez. Con pechera de titular en las prácticas, en las retinas del cuerpo técnico argentino -y también de los hinchas- permanece su gran actuación en la final del último Mundial, que la Albiceleste perdió por 1-0 en el estadio MetLife de Nueva Jersey ante España por el gol de Ferrán Torres.

Emiliano "Dibu" Martínez, durante un entrenamiento con la selección argentina JUAN MABROMATA - AFP

La probable formación de Argentina es la siguiente: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco o Franco Mastantuono y Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

En las últimas horas, la AFA confirmó tanto el horario del comienzo del partido con Bolivia (a las 21) como el equipo arbitral para este primer encuentro de la doble fecha FIFA. Dirigirá Jhon Ospina, quien estará acompañado por Miguel Roldán y Roberto Padilla. El cuarto árbitro será Carlos Ortega. Todos, de Colombia.

El encuentro amistoso contra Bolivia marcará el regreso de la Argentina a Córdoba después de más de cuatro años. El 1 de febrero de 2022 la Albiceleste derrotó a Colombia por 1-0 en un partido válido por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. El único tanto del partido fue anotado por Lautaro Martínez, y la victoria elevó a 29 encuentros la racha de imbatibilidad del equipo argentino. En aquella ocasión, Scaloni puso en cancha a la siguiente formación titular: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez y Marcos Acuña; Alejandro “Papu” Gómez, Guido Rodríguez y Giovani Lo Celso; Lucas Ocampos, Lautaro Martínez y Ángel Di María. Ingresaron desde el banco de suplentes Maximiliano Meza, Paulo Dybala, Nicolás González, Emiliano Buendía y Lucas Martínez Quarta.