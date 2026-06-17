Lionel Scaloni, descontracturado tras el 3-0 con Argelia: “Aprecio mucho a Brasil”

Después de la goleada ante Argelia, Lionel Scaloni divisó en la zona mixta a uno de sus mejores amigos de su época de futbolista: el brasileño Djalminha. Ya se lo había encontrado en la previa del partido ante los africanos, y ahora volvió a verlo. Esta vez, con un micrófono y una cámara. El actual entrenador de la selección argentina y el brasileño coincidieron en Deportivo de La Coruña, en España. Djalminha era el distinto de aquel equipo; el talentoso. Una especie de Lionel Messi en miniatura y en el corazón de Galicia. El DT argentino se lo recordó, en medio de una entrevista a puras risas: “Tenerlo a Messi es como cuando te teníamos en el Dépor: llegabas y definías”, evocó Scaloni.

El entrenador argentino continuó respondiendo en una nota que duró algo más de tres minutos y se transmitió en vivo en Cazé TV, un canal de YouTube que tiene derechos del Mundial: “Son jugadores que cambian todo más allá del plan que tengas. Cuando tenés este tipo de jugadores (como Messi), sabés que tenés un as en la manga, un comodín. Creo que él es el mejor. Por lo menos, el mejor que yo he visto. Creo que tenemos que aprovecharlo: hasta que él diga que no va a jugar más. Son jugadores que tenemos que disfrutar. Neymar... él [por Messi]. Creo que ellos tienen que jugar hasta que puedan".

Segue a entrevista do Scaloni para o Djalminha.



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Scaloni habló también de su simpatía por Brasil: “Yo aprecio mucho a Brasil, Djalminha lo sabe. Siempre nos llevamos muy bien, cuando estábamos en La Coruña era una gran amistad. Soy un fan del Brasil. Del juego del Brasil, de la alegría… La verdad es que cuando Argentina no gana, yo también me pongo a torcer por Brasil, a pesar de toda la rivalidad. Creo que somos muy parecidos y amamos este deporte maravilloso".

Además, el entrenador de la Albiceleste dijo que el partido contra Argelia había sido “un 3-0 mentiroso”. “¡Vos sabés de esto!“, elogió a Djalminha. Y graficó su análisis cuando tuvo que disponer los ingresos de Nicolás González y Julián Álvarez en el segundo tiempo: la velocidad de ambos fue fundamental para sellar el triunfo en Kansas City. ”Tanto Lautaro Martínez como Thiago Almada hicieron un gran. Y también se terminaron cansando. Después, con la frescura de Julián y de Nico González, que son dos chicos que tienen mucha fuerza, no sólo intentamos presionar, sino también atacar. Ellos [por Argelia] pasaron a tener más dificultades. Pero el partido fue muy difícil“, resumió.

Djalminha, de anteojos negros y remera blanca, en la conferencia de prensa previa al debut de Argentina ante Argelia

No fue la primera vez que Scaloni se permitió emocionarse con Djalminha. En la conferencia de prensa previa al partido con Argelia también se encontró con el brasileño en el auditorio. El brasileño fue al grano y, entre risas, se limitó a decir: “No voy a tardar con la pregunta, que nos morimos de calor aquí. Quería desearte toda la suerte del mundo, papá”.

Al reconocerlo, Scaloni reaccionó con una sonrisa y dijo: “Este sí que jugaba bien, eh. Martín (Palermo) jugaba mejor que vos. Vos hacías goles, pero aquel... ¡Qué grande, Djalminha! Sabés que te quiero mucho”. Luego, el DT de la Selección sumó un mensaje: “Me gusta que un brasileño hinche por Argentina. La rivalidad solo es futbolística. Yo sé lo que es tener compañeros brasileños y sé que ellos hinchan por nosotros. Te quiero mucho, amigo”.

Lionel Scaloni gesticula durante el partido entre Argelia y Argentina Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Scaloni y Djalminha ya se habían visto cara a cara en una de las prácticas a puertas abiertas de la Argentina en Kansas City. De golpe, el brasileño cruzó la soga que delimitaba el campo de entrenamiento y le dio un abrazo al DT: “Hemos jugado juntos cinco o seis años, todo mi tiempo en La Coruña. Es un amigo al que hace mucho tiempo no veía y me puso contento verlo, especialmente por todo lo que pasó en su carrera como entrenador”, dijo el exfutbolista brasileño en diálogo con TyC Sports luego de la práctica de la selección argentina.