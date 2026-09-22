Lionel Scaloni empieza a definir su futuro en la selección argentina: dudas, indicios positivos y el respaldo del plantel

Lionel Scaloni dirigió este martes su primer entrenamiento con la selección después de la final del Mundial. La práctica tuvo trabajos tácticos, primero sin oposición y después con todos los futbolistas que se encuentran en Ezeiza, y terminó con un festejo por el cumpleaños de Claudio Tapia, quien cumplió 59 años y lo celebró junto al cuerpo técnico y los jugadores. En el horizonte aparecen los tres partidos de la fecha FIFA: Bolivia, en Córdoba, y luego Burkina Faso y Benín, en el Monumental, con la despedida de Lionel Messi. Pero el foco no está puesto solo en esos encuentros. También en el futuro del entrenador, que sigue sin resolverse, aunque puertas adentro crecen las señales de continuidad y el respaldo de los jugadores es unánime.

Desde que Messi anunció su despedida, la atención se posó de lleno sobre el futuro de Scaloni, cuyo contrato vence en diciembre y que en la ventana internacional de noviembre dirigirá sus últimos partidos antes de que finalice el vínculo. Tras la derrota ante España en la final del Mundial, el técnico puso en duda si seguirá y aseguró que para hacerlo debían darse “muchas cosas”, sin precisar si se refería a cuestiones deportivas, económicas o de otro tipo. Los meses fueron pasando y en la AFA todavía esperan su OK para empezar a negociar una renovación. Si bien en las últimas horas circuló con fuerza la versión de un posible avance después de una charla con Tapia, fuentes cercanas a la AFA le confirmaron a LA NACION que aún no hubo una definición. De todos modos, en la AFA ven indicios positivos y creen que hoy existen más motivos para pensar que puede seguir que inmediatamente después del Mundial.

Claudio Tapia y Lionel Scaloni volvieron a encontrarse en Ezeiza, en la previa de la fecha FIFA Prensa AFA

Uno de los puntos que aparecieron sobre la mesa, tanto en la AFA a la hora de pensar en una extensión como en Scaloni al momento de analizarlo, fue el desgaste después de ocho años al frente del plantel, su relación con los futbolistas y la energía necesaria para encarar nuevos desafíos. Un escenario, además, ya sin Messi y con algunos referentes que parecen estar más cerca de cerrar su ciclo en la selección que de proyectarse hacia 2030, como Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico o Rodrigo De Paul.

En ese sentido, varios jugadores se mostraron muy cercanos a Scaloni y expresaron públicamente su deseo de que siga, desde referentes como Cristian Romero hasta futbolistas de la nueva generación, como Nicolás Paz y Franco Mastantuono. A su vez, en una entrevista concedida a un medio chino y grabada durante agosto, el propio técnico también habló con la mirada puesta más allá de este año: “Después de la Copa América 2024 yo también tuve un pensamiento de que iba a ser duro lo que se venía, porque después de ganar todo y faltando dos años para el Mundial, generaba cierta duda lo que venía. Y volver a aquello, sentir que se podía seguir compitiendo y, la verdad, se podía”, explicó.

El técnico puso en duda su continuidad después de la final contra España, cuando antes del Mundial su renovación parecía encaminada Nick Potts - PA Wire DPA

La lista para esta fecha FIFA también va en esa línea: aparecen varios futbolistas jóvenes y con poco recorrido en la selección. Aunque tampoco sería la primera vez que el entrenador empiece a pensar en lo que viene sin tener asegurada su continuidad: ya lo había hecho en 2018, cuando recién asumía y tampoco sabía cuánto tiempo seguiría al frente del equipo.

“Es el principal responsable del armado de esta selección, así que obviamente esperamos que continúe”, dijo Romero, uno de los candidatos a portar la cinta tras el retiro de Messi.

Otro gesto que destacaron en la AFA fue la presencia de Scaloni en los Juegos Suramericanos que se disputan en Santa Fe, donde compite una selección Sub 19 dirigida por Diego Placente. El sábado, el técnico estuvo junto a Walter Samuel, Pablo Aimar y Roberto Ayala observando el triunfo por 1-0 ante Uruguay, otra muestra de que sigue de cerca a los futbolistas con chances de sumarse a la mayor.

Cristian Romero fue directo al hablar sobre el futuro de Scaloni: “Es el principal responsable del armado de esta selección” Prensa AFA

En ese escenario, el primer gran objetivo después de este año será la Copa América de 2028, que volvería a disputarse en Estados Unidos. Después vendrá el Mundial 2030, para el que Argentina ya está clasificada por albergar uno de los partidos inaugurales, aunque todavía no está definido si deberá disputar o no las eliminatorias sudamericanas. Una de las variantes que maneja la AFA, en caso de que Scaloni prefiera no comprometerse desde ahora hasta 2030, es ofrecerle un contrato hasta 2028 con opción de extenderlo por otros dos años. Otra posibilidad es firmar directamente hasta 2030, pero con una cláusula que le permita interrumpir el vínculo después de la Copa América, aunque esa alternativa no sería la ideal para la dirigencia.

“Esperemos que siga, para nosotros sería un privilegio”, contó Leonardo Balerdi, el defensor que había formado parte de la lista original para el Mundial y quedó desafectado tras sufrir una lesión. Nico Paz y Franco Mastantuono dijeron no saber nada sobre el futuro del técnico, aunque también expresaron su deseo de que continúe. “Es uno de los entrenadores más importantes, me hizo debutar y ojalá que siga”, dijo el volante de Como, mientras que el exRiver explicó: “No sabemos nada sobre el tema, pero seguimos disfrutándolo, que es lo importante ahora”.

Scaloni y Romero participaron del festejo por el cumpleaños de Tapia en Ezeiza Prensa AFA

Otros futbolistas con más tiempo compartido con Scaloni eligieron respetar su decisión y dejaron la definición en manos del entrenador. Entre ellos, los tres arqueros mundialistas. “Es algo de él y de su equipo de trabajo, y lo que decida siempre lo vamos a apoyar”, soltó Dibu Martínez. Juan Musso señaló: “Con todos los éxitos que tuvo y lo que logró formar en la selección, le tenemos mucho cariño y mucho aprecio; que haga lo que lo haga feliz”, mientras que Gerónimo Rulli aseguró que convencerlo no es tarea de los jugadores, pero que “lo que él decida estará bien”.

Scaloni recién hablará en conferencia el próximo martes, antes de que el plantel se entrene en Ezeiza y emprenda el viaje rumbo a Córdoba para enfrentar a Bolivia. Ahí podrían empezar a despejarse algunas dudas: si seguirá al frente de la selección después de diciembre, o si estas fechas empiezan a marcar el cierre de un ciclo extraordinario.