Lionel Scaloni: “Espero que ahora se den cuenta de que Cabo Verde no era un rival fácil”

Lionel Scaloni salió de la conferencia de prensa con una sensación clara: la Argentina sufrió, pero también dio una muestra de carácter. Después del 3-2 sobre Cabo Verde en el tiempo suplementario, por los dieciseisavos de final del Mundial, el entrenador puso el foco en el mérito del adversario y resumió su sensación respecto al partido: “Espero que ahora se den cuenta de que no era un rival fácil”, manifestó.

El director técnico de la selección argentina comenzó con un reconocimiento a la africana. “Felicitaciones a Cabo Verde. Sabíamos que iba a ser un rival duro, difícil. Se sufrió, y demasiado se sufrió. Merecíamos ganar, lógicamente, pero eso no quita que el rival puso las cosas difíciles”, sostuvo.

Más allá de los problemas que encontraron sus dirigidos, Scaloni prefirió quedarse con la respuesta anímica. “Quiero rescatar lo positivo. No bajaron nunca los brazos. Recibimos golpes puntuales, que a veces te achican, y nosotros fuimos por el partido. Eso es más importante que otras cosas. Me hizo recordar las prórrogas de Qatar. El equipo recibe el palo y sigue buscando el arco. Han terminado muy cansados”, explicó.

"¿SE ACUERDAN CUÁNDO AYER DECÍAN QUE IBAMOS POR LA PARTE BUENA DEL CUADRO? NO HAY RIVAL FACIL"



Lionel Scaloni felicitó a Cabo Verde por el partido que le hizo a Argentina por los 16avos de final.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/6eMXhowFha — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

La Argentina nunca logró despegarse en el marcador. Después del gol de Lionel Messi en el primer tiempo, Cabo Verde empató en el segundo y volvió a igualar en el suplementario, apenas unos minutos después de que Lisandro Martínez marcara el 2-1. Recién el cabezazo de Cristian Romero, con un rebote en Edilson Monteiro, tras un córner ejecutado por el 10 terminó por inclinar un partido que exigió al campeón del mundo hasta el último instante.

Consultado por el desgaste físico, Scaloni atribuyó el cansancio a los 120 minutos de juego y destacó el compromiso del plantel. “Cuando jugás con el corazón, como jugaron ellos... Una selección tiene eso. Es algo que a veces en un club no se ve y suple un montón la falta de aire. El equipo dio una muestra de carácter. Lógicamente, corregiremos lo que tengamos que corregir".

Scaloni y Pablo Aimar, como el resto de la delegación nacional, no la pasaron bien en el Miami Stadium, donde Argentina debió jugar 120 minutos para deshacerse de Cabo Verde. Aníbal Greco - La Nación

El entrenador comentó que nunca sintió asegurada la clasificación, ni aun cuando la Argentina estuvo en ventaja, dos veces. “Yo soy desconfiado y nunca me veo clasificado, ni siquiera cuando íbamos 1-0, 2-1 ni 3-2. En Qatar hemos sufrido. El partido estaba feo. Se podía ir para el otro lado tranquilamente“, expresó.

El entrenador reconoció que hubo dificultades futbolísticas, pero defendió la actitud de sus dirigidos. “Lo mejor que tiene este equipo es que sigue. Después podemos valorar si jugó bien o mal. El césped era extraño, la pelota no corría y a veces no encontrábamos el último pase. Pero el equipo siempre intentó y llevó la iniciativa", juzgó. Y argumentó que el cierre fue producto del desgaste acumulado. “En los últimos minutos no teníamos cambios, había jugadores acalambrados, y ahí era defenderse como gato panza arriba. Cuando no estás bien, hay que defenderse. Lo importante es que pasamos y corregiremos”.

"EL EQUIPO SIEMPRE INTENTÓ IR PARA ADELANTE"



Lionel Scaloni destacó las labores defensivas y ofensivas de Argentina y cómo le afectó el tiempo extra al plantel.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/jgwKJDEjTI — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

También habló sobre la decisión de mantener a Lautaro Martínez como titular por delante de Julián Alvarez y evitó alimentar el debate sobre el centrodelantero. “Del tema del 9 no me gusta hablar mucho porque quiero respetar a los dos. Lautaro, antes de salir, le dejó un gol servido a Leo. El entrenador está para buscar soluciones. Siempre hablamos del equilibrio. No es fácil jugar con Leo, Lautaro y Julián juntos”, enunció Scaloni.

Sobre Facundo Medina, que fue reemplazado por Nicolás Tagliafico a raíz de una molestia, informó: “Terminó muy cansado porque lo utilizamos en ataque, algo a lo que no está acostumbrado. Venía jugando de tercer central... terminó acalambrado, pero está bien”.

Compacto de Argentina 3 vs. Cabo Verde 2

Goles de Argentina vs. Cabo Verde | Argentina ganó un partido que casi le cuesta el Mundial

Scaloni encontró un paralelismo con el debut ante Arabia Saudita en Qatar 2022, pero marcó una diferencia importante. “En algún momento la sensación era parecida, pero esta vez el equipo reaccionó. Contra Arabia, no. Hoy nunca estuvo apagado. Ahora hay que descansar porque tenemos apenas tres días y medio antes del próximo partido”, aludió al octavo de final del martes, frente a Egipto en Atlanta.

Antes de cerrar, dejó un mensaje a los hinchas. “Ellos son los primeros que entienden que esto es la Argentina, que no es nada fácil. El Mundial es difícil, pero el equipo está. Después de una victoria así salís reforzado. Que disfruten, que se tomen un té con manzanilla. Yo intentaré no cenar mucho, porque cuando estoy así como mucho y hago todo al revés".